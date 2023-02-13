(4 Yıllık) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Biyomedikal Mühendisliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Biyomedikal Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Biyomedikal Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6484,394828.403
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6476,374634.591
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5458,580449.186
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6454,990552.218
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3450,444356.200
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10447,030959.265
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4435,545269.636
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72430,246174.608
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10427,248477.551
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67411,047894.091
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL29+0 / 29401,4489104.456
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7398,6667107.577
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5395,9242110.757
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20362,5538155.206
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3361,0474157.493
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72357,3074163.486
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8348,1340179.290
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20346,8584181.591
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL45+2 / 47346,0067183.156
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10345,7953183.525
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30341,0720192.424
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41335,7563203.153
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5327,1743221.721
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20326,2343223.784
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17323,5092230.082
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL37+0 / 37319,8915238.822
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 2DolmadıDolmadı
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20318,1787243.054
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62317,4300244.893
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL21+0 / 21316,6533246.889
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 1DolmadıDolmadı
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 5DolmadıDolmadı
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58307,7398270.715
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 7DolmadıDolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 2DolmadıDolmadı
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 2DolmadıDolmadı
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 6DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3301,2903289.638
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 2DolmadıDolmadı
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 4DolmadıDolmadı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 12DolmadıDolmadı
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 4DolmadıDolmadı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL31+0 / 30DolmadıDolmadı
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 9DolmadıDolmadı
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 13DolmadıDolmadı
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 31DolmadıDolmadı
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 15DolmadıDolmadı
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 23DolmadıDolmadı
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / ---------
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / ---------
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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