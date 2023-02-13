4 yıllık bölümler arasında yer alan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Biyomedikal Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Biyomedikal Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|484,3948
|28.403
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|476,3746
|34.591
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|458,5804
|49.186
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|454,9905
|52.218
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|450,4443
|56.200
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|447,0309
|59.265
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|435,5452
|69.636
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|430,2461
|74.608
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|427,2484
|77.551
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|411,0478
|94.091
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|29+0 / 29
|401,4489
|104.456
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|398,6667
|107.577
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|395,9242
|110.757
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|362,5538
|155.206
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|361,0474
|157.493
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|357,3074
|163.486
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|348,1340
|179.290
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|346,8584
|181.591
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|346,0067
|183.156
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|345,7953
|183.525
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|341,0720
|192.424
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|335,7563
|203.153
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|327,1743
|221.721
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|326,2343
|223.784
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|323,5092
|230.082
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|37+0 / 37
|319,8915
|238.822
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|318,1787
|243.054
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|317,4300
|244.893
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|21+0 / 21
|316,6533
|246.889
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|307,7398
|270.715
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|301,2903
|289.638
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|31+0 / 30
|Dolmadı
|Dolmadı
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 13
|Dolmadı
|Dolmadı
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 31
|Dolmadı
|Dolmadı
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 15
|Dolmadı
|Dolmadı
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 23
|Dolmadı
|Dolmadı
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / ---
|---
|---
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.