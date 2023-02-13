4 yıllık bölümler arasında yer alan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Biyomedikal Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Biyomedikal Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 484,3948 28.403 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 476,3746 34.591 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 458,5804 49.186 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 454,9905 52.218 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 450,4443 56.200 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 447,0309 59.265 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 435,5452 69.636 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 430,2461 74.608 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 427,2484 77.551 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 411,0478 94.091 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 29+0 / 29 401,4489 104.456 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 398,6667 107.577 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 395,9242 110.757 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 362,5538 155.206 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 361,0474 157.493 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 357,3074 163.486 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 348,1340 179.290 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 346,8584 181.591 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 346,0067 183.156 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 345,7953 183.525 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 341,0720 192.424 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 335,7563 203.153 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 327,1743 221.721 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 326,2343 223.784 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 323,5092 230.082 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 319,8915 238.822 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 2 Dolmadı Dolmadı İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 318,1787 243.054 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 317,4300 244.893 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 316,6533 246.889 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 307,7398 270.715 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 2 Dolmadı Dolmadı İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 2 Dolmadı Dolmadı İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 6 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 301,2903 289.638 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 12 Dolmadı Dolmadı İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 31+0 / 30 Dolmadı Dolmadı Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 9 Dolmadı Dolmadı Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 13 Dolmadı Dolmadı Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 31 Dolmadı Dolmadı Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 15 Dolmadı Dolmadı Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 23 Dolmadı Dolmadı Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / --- --- --- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / --- --- --- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Biyomedikal Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.