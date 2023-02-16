4 yıllık bölümler arasında yer alan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 205,5963 1.298.693 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 304,8581 320.788 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 317,4946 244.214 Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 34 Dolmadı Dolmadı Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 216,9921 1.189.330 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 58 Dolmadı Dolmadı Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 245,0771 874.384 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 186,3875 1.433.424 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 333,7219 167.390 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 346,2332 122.349 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 26 Dolmadı Dolmadı Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 40 Dolmadı Dolmadı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 273,8373 570.020 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 46 Dolmadı Dolmadı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 45 Dolmadı Dolmadı Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 235,5671 983.901 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 66 Dolmadı Dolmadı Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 64 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.