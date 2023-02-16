4 yıllık bölümler arasında yer alan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|205,5963
|1.298.693
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|304,8581
|320.788
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|317,4946
|244.214
|Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 34
|Dolmadı
|Dolmadı
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|216,9921
|1.189.330
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 58
|Dolmadı
|Dolmadı
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|245,0771
|874.384
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|186,3875
|1.433.424
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|333,7219
|167.390
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|346,2332
|122.349
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 26
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 40
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|273,8373
|570.020
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 46
|Dolmadı
|Dolmadı
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 45
|Dolmadı
|Dolmadı
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|235,5671
|983.901
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 66
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 64
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.