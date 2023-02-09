4 yıllık bölümler arasında yer alan Çeviribilimi 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çeviribilimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çeviribilimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Çeviribilimi 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çeviribilimi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 65+2 / 67 509,66723 1.507 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çeviribilimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 14+0 / 14 488,49170 3.485 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çeviribilimi (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 1+0 / 1 468,25478 6.113 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çeviribilimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 70+0 / 70 399,80391 23.904 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çeviribilimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 12+0 / 12 359,24291 38.743

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.