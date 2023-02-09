4 yıllık bölümler arasında yer alan Çin Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çin Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çin Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Çin Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çin Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Çince) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 439,07263 11.986 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Çin Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 387,25527 28.344 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Çin Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 362,71201 37.420 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Çin Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 247,72551 86.528 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Çin Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 6 Dolmadı Dolmadı Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Çin Dili ve Edebiyatı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 1+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Çin Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 10+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.