4 yıllık bölümler arasında yer alan Çin Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çin Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çin Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Çin Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çin Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Çince) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|439,07263
|11.986
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Çin Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|387,25527
|28.344
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Çin Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|30+1 / 31
|362,71201
|37.420
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Çin Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|247,72551
|86.528
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Çin Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Çin Dili ve Edebiyatı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0 / ---
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|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Çin Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.