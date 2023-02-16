4 yıllık bölümler arasında yer alan Coğrafya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Coğrafya bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Coğrafya bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Coğrafya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|294,7586
|391.992
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|270,8517
|598.835
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|268,2578
|624.190
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|343,5096
|131.216
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|325,5823
|203.181
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|367,8924
|66.973
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|366,6869
|69.476
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Coğrafya (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|103+3 / 106
|292,3347
|410.711
|Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|234,9475
|990.979
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|302,4043
|337.174
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|273,1203
|576.870
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|313,9324
|264.330
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|285,9961
|461.531
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|282,2844
|493.110
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|254,4386
|769.116
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|261,1342
|696.729
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|286,8809
|454.236
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|340,5316
|141.737
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|328,0175
|191.854
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|276,0943
|548.748
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|242,6287
|902.491
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|352,3216
|104.149
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|278,4933
|526.751
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|297,0896
|374.562
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|256,6896
|744.481
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|325,3108
|204.487
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|294,5365
|393.590
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|257,9454
|730.776
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|309,1172
|293.459
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|307,4674
|303.737
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|245,8685
|865.368
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|325,5136
|203.514
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|359,2638
|85.821
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|316,3587
|250.446
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|331,7248
|175.637
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|305,2285
|318.283
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|273,0189
|577.860
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|282,2768
|493.162
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|251,7918
|798.656
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|272,2609
|585.230
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|276,8257
|542.094
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|275,1697
|557.355
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|304,8113
|321.068
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|362,1850
|79.075
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|255,3794
|758.769
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|301,0545
|346.436
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|289,2275
|435.170
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|332,6164
|171.942
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|277,6178
|534.809
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|315,0723
|257.711
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|1+0 / 1
|309,7226
|289.817
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|321,7711
|221.744
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|289,7887
|430.667
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|305,8373
|314.302
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|262,5891
|681.694
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|302,7405
|334.911
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|284,8534
|471.086
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|303,6211
|328.976
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|284,5405
|473.674
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|286,7116
|455.570
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|261,1353
|696.720
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|315,9227
|252.877
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.