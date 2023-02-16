(4 Yıllık) Coğrafya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Coğrafya bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Coğrafya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Coğrafya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Coğrafya bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Coğrafya bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Coğrafya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62294,7586391.992
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41270,8517598.835
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52268,2578624.190
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62343,5096131.216
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41325,5823203.181
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52367,892466.973
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41366,686969.476
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Coğrafya (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)SÖZEL103+3 / 106292,3347410.711
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52234,9475990.979
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72302,4043337.174
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41273,1203576.870
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62313,9324264.330
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41285,9961461.531
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62282,2844493.110
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41254,4386769.116
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52261,1342696.729
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62286,8809454.236
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72340,5316141.737
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62328,0175191.854
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62276,0943548.748
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41242,6287902.491
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72352,3216104.149
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52278,4933526.751
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62297,0896374.562
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52256,6896744.481
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62325,3108204.487
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62294,5365393.590
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52257,9454730.776
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62309,1172293.459
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62307,4674303.737
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41245,8685865.368
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41325,5136203.514
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103359,263885.821
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72316,3587250.446
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52331,7248175.637
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62305,2285318.283
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41273,0189577.860
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72282,2768493.162
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41251,7918798.656
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62272,2609585.230
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62276,8257542.094
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52275,1697557.355
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62304,8113321.068
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62362,185079.075
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52255,3794758.769
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62301,0545346.436
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62289,2275435.170
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62332,6164171.942
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41277,6178534.809
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62315,0723257.711
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SÖZEL1+0 / 1309,7226289.817
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62321,7711221.744
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52289,7887430.667
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62305,8373314.302
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62262,5891681.694
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82302,7405334.911
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41284,8534471.086
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62303,6211328.976
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62284,5405473.674
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62286,7116455.570
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41261,1353696.720
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62315,9227252.877

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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