4 yıllık bölümler arasında yer alan Coğrafya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Coğrafya bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Coğrafya bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Coğrafya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 294,7586 391.992 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 270,8517 598.835 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 268,2578 624.190 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 343,5096 131.216 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 325,5823 203.181 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 367,8924 66.973 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 366,6869 69.476 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Coğrafya (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SÖZEL 103+3 / 106 292,3347 410.711 Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 234,9475 990.979 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 302,4043 337.174 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 273,1203 576.870 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 313,9324 264.330 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 285,9961 461.531 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 282,2844 493.110 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 254,4386 769.116 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 261,1342 696.729 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 286,8809 454.236 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 340,5316 141.737 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 328,0175 191.854 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 276,0943 548.748 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 242,6287 902.491 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 352,3216 104.149 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 278,4933 526.751 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 297,0896 374.562 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 256,6896 744.481 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 325,3108 204.487 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 294,5365 393.590 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 257,9454 730.776 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 309,1172 293.459 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 307,4674 303.737 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 245,8685 865.368 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 325,5136 203.514 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 359,2638 85.821 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 316,3587 250.446 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 331,7248 175.637 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 305,2285 318.283 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 273,0189 577.860 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 282,2768 493.162 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 251,7918 798.656 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 272,2609 585.230 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 276,8257 542.094 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 275,1697 557.355 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 304,8113 321.068 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 362,1850 79.075 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 255,3794 758.769 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 301,0545 346.436 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 289,2275 435.170 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 332,6164 171.942 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 277,6178 534.809 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 315,0723 257.711 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / 1 309,7226 289.817 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 321,7711 221.744 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 289,7887 430.667 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 305,8373 314.302 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 262,5891 681.694 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 302,7405 334.911 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 284,8534 471.086 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 303,6211 328.976 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 284,5405 473.674 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 286,7116 455.570 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Coğrafya (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 261,1353 696.720 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Coğrafya (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 315,9227 252.877

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.