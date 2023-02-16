4 yıllık bölümler arasında yer alan Coğrafya Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Coğrafya Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Coğrafya Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Coğrafya Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|358,8741
|86.817
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+1 / 21
|377,6747
|49.620
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+1 / 21
|370,8107
|61.457
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+1 / 21
|387,0798
|36.349
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+1 / 21
|397,5614
|24.858
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+1 / 21
|397,3966
|24.995
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+1 / 21
|374,0417
|55.675
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.