4 yıllık bölümler arasında yer alan Coğrafya Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Coğrafya Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Coğrafya Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Coğrafya Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 358,8741 86.817 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 377,6747 49.620 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 370,8107 61.457 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 387,0798 36.349 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 397,5614 24.858 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 397,3966 24.995 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 374,0417 55.675

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.