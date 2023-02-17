(4 Yıllık) DİL 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Lisans)

AYT sınavı sonrası barajı geçen öğrenciler tercih heyecanı içinde. Bizde AYT puanıyla alım yapan 4 Yıllık DİL (Lisans) 2023 Üniversite Taban Puanları, Başarı Sıralamaları, sizler için araştırıp yayınlıyoruz.
Aşağıdaki listelenen tabloda DİL üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalısının yanı sıra kontenjanlarını da bulabilirsiniz.
Aşağıdaki puanlar 2022 Üniversitesi yerleştirme puanlarıyla hazırlanmıştır. Tercih yapacak öğrenciler bu puanları baz alarak tercih yapmalıdır. ÖSYM’de her yıl tercih klavuzunda bir önceki yılın taban ve taban puanları tercih kılavuzunda yer vermektedir.
4 Yıllık DİL 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları LİSANS
Aşağıda listelenen bölümlerin üzerine tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.
- (4 Yıllık) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Almanca Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Arap Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Arapça Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Arnavut Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Batı Dilleri 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Boşnak Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Bulgar Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Çeviribilimi 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Çin Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Çince Mütercim ve Tercümanlık 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Dilbilimi 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Doğu Dilleri 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Ermeni Dili ve Kültürü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Fars Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Farsça Mütercim ve Tercümanlık 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Fransız Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Fransızca Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Hindoloji 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Hititoloji 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Hungaroloji 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) İbrani Dili ve Kültürü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) İngiliz Dilbilimi 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) İngiliz Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Japonca Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) İspanyol Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) İtalyan Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Japon Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Japonca Mütercim ve Tercümanlık 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Karşılaştırmalı Edebiyat 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Kore Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Latin Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Leh Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Mütercim-Tercümanlık 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Rus Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Sinoloji 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Turizm Rehberliği (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Turizm Rehberliği (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Ukrayna Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Urdu Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
- (4 Yıllık) Yunan Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)