(4 Yıllık) DİL 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Lisans)

Alan Yeterlilik Sınavına (AYT) girip barajı geçen adaylar her yıl olduğu gibi 2023 yılında da üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarına göre tercih yapacaklar. Sizler için 4 yıllık DİL program türüne ait üniversitelerin 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını yayınlıyoruz.

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(4 Yıllık) DİL 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Lisans)

AYT sınavı sonrası barajı geçen öğrenciler tercih heyecanı içinde. Bizde AYT puanıyla alım yapan 4 Yıllık DİL (Lisans) 2023 Üniversite Taban Puanları, Başarı Sıralamaları, sizler için araştırıp yayınlıyoruz.

Aşağıdaki listelenen tabloda DİL üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalısının yanı sıra kontenjanlarını da bulabilirsiniz.

Aşağıdaki puanlar 2022 Üniversitesi yerleştirme puanlarıyla hazırlanmıştır. Tercih yapacak öğrenciler bu puanları baz alarak tercih yapmalıdır. ÖSYM’de her yıl tercih klavuzunda bir önceki yılın taban ve taban puanları tercih kılavuzunda yer vermektedir.

4 Yıllık DİL 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları LİSANS

Aşağıda listelenen bölümlerin üzerine tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.

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