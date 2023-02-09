4 yıllık bölümler arasında yer alan Dilbilimi 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Dilbilimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Dilbilimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Dilbilimi 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Dilbilimi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 55+2 / 57 497,93825 2.513 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Dilbilimi (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 421,00139 16.903 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Dilbilimi (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 401,07097 23.488 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Dilbilimi (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 393,46054 26.142 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Dilbilimi (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 312,05012 57.590

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.