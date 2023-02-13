4 yıllık bölümler arasında yer alan Eczacılık Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Eczacılık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Eczacılık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Eczacılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|492,5760
|22.447
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|490,5039
|23.908
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|484,7325
|28.137
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|478,4823
|32.938
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|150+4 / 154
|476,6627
|34.356
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|474,9378
|35.733
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|474,1803
|36.328
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|471,4914
|38.451
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|130+4 / 134
|469,7487
|39.880
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|120+3 / 123
|468,6642
|40.771
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|466,4506
|42.622
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|150+4 / 154
|466,1797
|42.863
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|465,7912
|43.197
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|120+3 / 123
|465,6051
|43.368
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|120+3 / 123
|464,7851
|44.007
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|140+4 / 144
|463,5876
|44.990
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|4+1 / 5
|463,3757
|45.164
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|461,7523
|46.461
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|461,7437
|46.471
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|461,7373
|46.476
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|461,5666
|46.643
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|461,3831
|46.797
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|461,3518
|46.824
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|460,4044
|47.655
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (Ankara) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|460,2316
|47.787
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|459,9744
|48.001
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|459,9445
|48.027
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|459,9004
|48.073
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|459,7745
|48.191
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|459,6532
|48.299
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|459,1175
|48.745
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|458,9475
|48.884
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|458,4876
|49.251
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|458,3445
|49.376
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|457,9780
|49.682
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|457,9367
|49.731
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|457,8672
|49.789
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|457,8545
|49.795
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|457,5115
|50.087
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|457,0955
|50.436
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|456,2064
|51.196
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|455,8785
|51.466
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|455,7600
|51.562
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|454,5527
|52.589
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|454,1614
|52.922
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|453,9875
|53.064
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|453,3039
|53.688
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|453,1068
|53.869
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|452,3046
|54.604
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|451,9332
|54.915
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|451,2174
|55.527
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|120+3 / 123
|450,4169
|56.228
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|449,8618
|56.709
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|449,5401
|56.989
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|44+0 / 44
|449,4816
|57.040
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|449,4537
|57.069
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|449,3540
|57.154
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|448,2274
|58.174
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|446,4959
|59.728
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|446,3191
|59.893
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|446,0724
|60.108
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|48+0 / 48
|445,1314
|60.921
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|444,1310
|61.814
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|443,2731
|62.555
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|441,1483
|64.542
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|440,2073
|65.438
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|74+0 / 74
|439,8131
|65.774
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|438,7091
|66.740
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|437,4491
|67.887
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|48+0 / 48
|434,4926
|70.581
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|50+0 / 50
|431,9439
|72.980
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|36+0 / 36
|427,3762
|77.414
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|426,0702
|78.705
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|32+0 / 32
|424,7355
|80.002
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|424,3531
|80.408
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|424,2712
|80.494
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|423,7067
|81.066
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|423,6127
|81.174
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|421,5666
|83.236
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|49+0 / 49
|420,7933
|83.942
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|419,4449
|85.247
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|417,2880
|87.443
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|417,0893
|87.623
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|46+0 / 46
|416,6306
|88.103
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|32+0 / 32
|416,0914
|88.663
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|415,9531
|88.797
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|29+0 / 29
|413,7864
|91.162
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|413,4174
|91.569
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|29+0 / 29
|413,0437
|91.967
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|412,0485
|93.031
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|38+0 / 38
|410,7005
|94.460
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|410,3558
|94.825
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|27+0 / 27
|409,8151
|95.396
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|409,0938
|96.146
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|22+0 / 20
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|21+0 / 21
|407,5768
|97.773
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 17
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|35+0 / 35
|406,2954
|99.191
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 13
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 29
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.