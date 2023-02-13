4 yıllık bölümler arasında yer alan Eczacılık Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Eczacılık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Eczacılık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Eczacılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 492,5760 22.447 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 490,5039 23.908 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 484,7325 28.137 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 478,4823 32.938 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 150+4 / 154 476,6627 34.356 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 474,9378 35.733 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 474,1803 36.328 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 471,4914 38.451 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 469,7487 39.880 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 468,6642 40.771 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 466,4506 42.622 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 150+4 / 154 466,1797 42.863 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 465,7912 43.197 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 465,6051 43.368 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 464,7851 44.007 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 140+4 / 144 463,5876 44.990 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) SAYISAL 4+1 / 5 463,3757 45.164 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 461,7523 46.461 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 461,7437 46.471 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 461,7373 46.476 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 461,5666 46.643 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 461,3831 46.797 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 461,3518 46.824 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 460,4044 47.655 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (Ankara) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 460,2316 47.787 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 459,9744 48.001 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 459,9445 48.027 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 459,9004 48.073 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 459,7745 48.191 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 459,6532 48.299 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 459,1175 48.745 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 458,9475 48.884 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 458,4876 49.251 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 458,3445 49.376 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 457,9780 49.682 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 457,9367 49.731 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 457,8672 49.789 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 457,8545 49.795 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 457,5115 50.087 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 457,0955 50.436 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 456,2064 51.196 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 455,8785 51.466 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 455,7600 51.562 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 454,5527 52.589 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 454,1614 52.922 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 453,9875 53.064 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 453,3039 53.688 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 453,1068 53.869 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 452,3046 54.604 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 451,9332 54.915 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 451,2174 55.527 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 450,4169 56.228 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 449,8618 56.709 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 449,5401 56.989 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 44+0 / 44 449,4816 57.040 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 449,4537 57.069 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 449,3540 57.154 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 448,2274 58.174 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 446,4959 59.728 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 446,3191 59.893 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 446,0724 60.108 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 48+0 / 48 445,1314 60.921 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 444,1310 61.814 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 443,2731 62.555 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 441,1483 64.542 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 440,2073 65.438 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 74+0 / 74 439,8131 65.774 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 438,7091 66.740 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 437,4491 67.887 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 48+0 / 48 434,4926 70.581 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 50+0 / 50 431,9439 72.980 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 36+0 / 36 427,3762 77.414 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 426,0702 78.705 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 32+0 / 32 424,7355 80.002 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 424,3531 80.408 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 424,2712 80.494 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 423,7067 81.066 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 423,6127 81.174 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 421,5666 83.236 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 49+0 / 49 420,7933 83.942 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 419,4449 85.247 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 417,2880 87.443 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 417,0893 87.623 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 46+0 / 46 416,6306 88.103 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 32+0 / 32 416,0914 88.663 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 415,9531 88.797 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 29+0 / 29 413,7864 91.162 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 413,4174 91.569 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 29+0 / 29 413,0437 91.967 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 412,0485 93.031 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 38 410,7005 94.460 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 410,3558 94.825 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 27+0 / 27 409,8151 95.396 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 409,0938 96.146 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 20 Dolmadı Dolmadı İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 407,5768 97.773 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 17 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 35+0 / 35 406,2954 99.191 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 14 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 13 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 29 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.