(4 Yıllık) Eczacılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Eczacılık bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Eczacılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Eczacılık Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Eczacılık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Eczacılık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Eczacılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14492,576022.447
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8490,503923.908
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41484,732528.137
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9478,482332.938
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL150+4 / 154476,662734.356
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6474,937835.733
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11474,180336.328
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14471,491438.451
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL130+4 / 134469,748739.880
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123468,664240.771
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62466,450642.622
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL150+4 / 154466,179742.863
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41465,791243.197
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123465,605143.368
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123464,785144.007
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL140+4 / 144463,587644.990
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)SAYISAL4+1 / 5463,375745.164
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9461,752346.461
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93461,743746.471
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62461,737346.476
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11461,566646.643
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9461,383146.797
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82461,351846.824
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11460,404447.655
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (Ankara) (5 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72460,231647.787
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5459,974448.001
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8459,944548.027
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11459,900448.073
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6459,774548.191
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93459,653248.299
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6459,117548.745
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11458,947548.884
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93458,487649.251
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8458,344549.376
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6457,978049.682
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62457,936749.731
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6457,867249.789
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12457,854549.795
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11457,511550.087
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6457,095550.436
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82456,206451.196
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41455,878551.466
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93455,760051.562
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93454,552752.589
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93454,161452.922
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82453,987553.064
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9453,303953.688
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72453,106853.869
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41452,304654.604
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93451,933254.915
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82451,217455.527
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123450,416956.228
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93449,861856.709
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25449,540156.989
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL44+0 / 44449,481657.040
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5449,453757.069
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82449,354057.154
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93448,227458.174
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Eczacılık (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82446,495959.728
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5446,319159.893
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2446,072460.108
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL48+0 / 48445,131460.921
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3444,131061.814
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7443,273162.555
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1441,148364.542
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9440,207365.438
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL74+0 / 74439,813165.774
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13438,709166.740
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3437,449167.887
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL48+0 / 48434,492670.581
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL50+0 / 50431,943972.980
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL36+0 / 36427,376277.414
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59426,070278.705
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL32+0 / 32424,735580.002
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59424,353180.408
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16424,271280.494
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34423,706781.066
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11423,612781.174
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20421,566683.236
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL49+0 / 49420,793383.942
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13419,444985.247
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10417,288087.443
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16417,089387.623
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL46+0 / 46416,630688.103
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL32+0 / 32416,091488.663
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34415,953188.797
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL29+0 / 29413,786491.162
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34413,417491.569
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL29+0 / 29413,043791.967
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59412,048593.031
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL38+0 / 38410,700594.460
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34410,355894.825
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL27+0 / 27409,815195.396
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34409,093896.146
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL22+0 / 20DolmadıDolmadı
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL21+0 / 21407,576897.773
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL34+0 / 17DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL35+0 / 35406,295499.191
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL15+0 / 14DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL14+0 / 13DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Eczacılık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL51+0 / 29DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?