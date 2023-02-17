(4 Yıllık) EŞİT AĞIRLIK (EA) 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Lisans)

AYT sınavı sonrası barajı geçen öğrenciler tercih heyecanı içinde. Bizde AYT puanıyla alım yapan 4 Yıllık EŞİT AĞIRLIK (EA) (Lisans) 2023 Üniversite Taban Puanları, Başarı Sıralamaları, sizler için araştırıp yayınlıyoruz.
Aşağıdaki listelenen tabloda EŞİT AĞIRLIK (EA) üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalısının yanı sıra kontenjanlarını da bulabilirsiniz.
Aşağıdaki puanlar 2022 Üniversitesi yerleştirme puanlarıyla hazırlanmıştır. Tercih yapacak öğrenciler bu puanları baz alarak tercih yapmalıdır. ÖSYM’de her yıl tercih klavuzunda bir önceki yılın taban ve taban puanları tercih kılavuzunda yer vermektedir.
4 Yıllık Eşit Ağırlık EA Programı Bölümleri 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıda listelenen bölümlerin üzerine tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.
- (4 Yıllık) Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Grafik Sanatlar (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Girişimcilik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Antropoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Arkeoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Bankacılık ve Finans Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Bankacılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Bilim Tarihi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Ekonometri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Ekonomi ve Finans Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Ekonomi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Enerji Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Felsefe (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Felsefe Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Grafik Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Grafik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Gümrük İşletme (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Hukuk Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) İktisadi ve İdari Programlar Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) İktisat (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) İktisat Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) İslam İktisadı ve Finans Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) İşletme (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) İşletme Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Kamu Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Klasik Arkeoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Maliye (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Maliye Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Müzecilik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Otel Yöneticiliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Pazarlama (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Pazarlama (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Politika ve Ekonomi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Psikoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Rekreasyon (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Rekreasyon (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sermaye Piyasası (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Seyahat İşletmeciliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sigortacılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Siyasal Bilimler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Siyaset Bilimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Sosyoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Takı Tasarımı (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Takı Tasarımı ve İmalatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Tapu Kadastro Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Tarım Ekonomisi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Tekstil Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Türk İslam Arkeolojisi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası Ekonomi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası Finans Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası Girişimcilik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası İlişkiler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Yerel Yönetimler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Yönetim Bilimleri Programları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
- (4 Yıllık) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)