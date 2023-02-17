(4 Yıllık) EŞİT AĞIRLIK (EA) 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Lisans) Alan Yeterlilik Sınavına (AYT) girip barajı geçen adaylar her yıl olduğu gibi 2023 yılında da üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarına göre tercih yapacaklar. Sizler için 4 yıllık EŞİT AĞIRLIK (EA) program türüne ait üniversitelerin 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını yayınlıyoruz.