4 yıllık bölümler arasında yer alan Fars Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fars Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fars Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Fars Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fars Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 309,78310 58.494 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fars Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 247,70863 86.539 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Fars Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 20+1 / 21 191,09899 114.497 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Fars Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 20+1 / 14 Dolmadı Dolmadı Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Fars Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 20+1 / 16 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.