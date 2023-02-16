4 yıllık bölümler arasında yer alan Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Film Tasarımı ve Yönetimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Film Tasarımı ve Yönetimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Film Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 373,3359 56.905 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Film Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 2+0 / 2 231,5669 1.028.990 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Film Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 230,9000 1.036.615 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Film Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 14+0 / 6 Dolmadı Dolmadı Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Film Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / --- --- --- Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Film Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / --- --- --- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Film Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 431,3570 5.973 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Film Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 2+0 / 2 260,5056 703.313 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Film Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 254,8778 764.203 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Film Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 380,7793 44.894

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.