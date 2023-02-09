4 yıllık bölümler arasında yer alan Finans ve Bankacılık (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Finans ve Bankacılık (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Finans ve Bankacılık (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|350,5680
|174.598
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|329,9883
|249.730
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|322,7356
|282.127
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|316,1768
|314.745
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|311,1522
|341.752
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|305,2555
|376.382
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|301,0260
|403.130
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|283,1378
|535.505
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|281,8829
|545.992
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|280,3322
|559.380
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|273,2581
|623.632
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|267,4254
|681.084
|Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|265,0652
|705.632
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|33+0 / 33
|259,8522
|761.931
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|259,5070
|765.833
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|259,2320
|768.949
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|254,6669
|821.287
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|120+3 / 123
|253,2433
|838.154
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|251,7584
|855.953
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|246,4551
|921.938
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|245,7097
|931.294
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|242,7538
|969.661
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|241,6331
|984.639
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|235,4917
|1.067.806
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|235,3590
|1.069.723
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|235,1998
|1.071.891
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|232,8602
|1.104.377
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|232,8545
|1.104.453
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|232,4628
|1.109.987
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|231,8891
|1.118.115
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|231,5582
|1.122.813
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|230,4891
|1.137.911
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|229,9834
|1.145.125
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|229,6840
|1.149.328
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|229,3659
|1.153.926
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|228,0446
|1.172.867
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|227,1052
|1.186.207
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|223,2341
|1.242.033
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|220,2981
|1.284.079
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|219,8799
|1.290.030
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|213,7456
|1.377.316
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|35+1 / 36
|207,5837
|1.461.297
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|203,6457
|1.512.172
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|192,2836
|1.639.254
|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|186,9160
|1.686.383
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / ---
|---
|---
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / ---
|---
|---
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / ---
|---
|---
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.