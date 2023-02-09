4 yıllık bölümler arasında yer alan Finans ve Bankacılık (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Finans ve Bankacılık (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Finans ve Bankacılık (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 350,5680 174.598 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 329,9883 249.730 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 322,7356 282.127 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 316,1768 314.745 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 311,1522 341.752 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 305,2555 376.382 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 301,0260 403.130 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 283,1378 535.505 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 281,8829 545.992 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 280,3322 559.380 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 273,2581 623.632 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 267,4254 681.084 Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 265,0652 705.632 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 33+0 / 33 259,8522 761.931 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 259,5070 765.833 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 259,2320 768.949 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 254,6669 821.287 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 120+3 / 123 253,2433 838.154 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 251,7584 855.953 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 246,4551 921.938 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 245,7097 931.294 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 242,7538 969.661 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 241,6331 984.639 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 235,4917 1.067.806 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 235,3590 1.069.723 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 235,1998 1.071.891 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 232,8602 1.104.377 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 232,8545 1.104.453 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 232,4628 1.109.987 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 231,8891 1.118.115 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 231,5582 1.122.813 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 230,4891 1.137.911 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 229,9834 1.145.125 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 229,6840 1.149.328 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 229,3659 1.153.926 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 228,0446 1.172.867 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 227,1052 1.186.207 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 223,2341 1.242.033 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 220,2981 1.284.079 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 219,8799 1.290.030 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 213,7456 1.377.316 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 35+1 / 36 207,5837 1.461.297 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 203,6457 1.512.172 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 192,2836 1.639.254 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 186,9160 1.686.383 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / --- --- --- Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 3+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 5+0 / --- --- --- Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 6 Dolmadı Dolmadı Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 1 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.