(4 Yıllık) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5442,404963.379
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5426,754778.002
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3417,093087.617
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9413,164291.831
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123407,573797.777
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8407,343998.027
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7400,3025105.770
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12387,1217121.272
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8381,4796128.417
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103376,2819135.324
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6373,1328139.737
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72371,2169142.372
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67370,5682143.329
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5363,8458153.283
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5362,1381155.865
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5361,1918157.267
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103361,1158157.394
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6358,9008160.890
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5356,6402164.597
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6356,0777165.552
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3351,0648174.124
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4350,7561174.630
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7350,0209175.913
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67347,3020180.769
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103346,3388182.518
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82346,2673182.651
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12345,1728184.680
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5344,8149185.371
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6342,9265188.923
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5340,7031193.172
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72340,2948193.926
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3339,9209194.685
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6339,9165194.694
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3338,0853198.375
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11337,9101198.735
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72337,3208199.971
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5337,2944200.022
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5336,4701201.714
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3336,3424201.998
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72335,0284204.686
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5334,5860205.598
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82333,3258208.218
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3333,1830208.527
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3332,6389209.691
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6330,7670213.726
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3328,3666218.994
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3327,6393220.642
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5327,1808221.701
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3326,7041222.721
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5326,6513222.844
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6326,3894223.414
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6326,0343224.242
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3325,9586224.410
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4324,7748227.124
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8324,0103228.973
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41320,8433236.493
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3320,8112236.590
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103320,6658236.929
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67319,9166238.768
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10317,4391244.873
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93316,8227246.461
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6316,6544246.884
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62316,5397247.192
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82316,3410247.683
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82315,5611249.582
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82315,0551250.860
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5314,0585253.368
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6313,1531255.805
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62311,5137260.250
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103311,4693260.356
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67310,7961262.203
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82310,3088263.488
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62309,1241266.810
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72308,7452267.906
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82307,3424271.819
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82306,6423273.829
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62306,0617275.447
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7305,0569278.490
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82305,0204278.593
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52303,7290282.278
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77302,2529286.632
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62301,1293290.114
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93299,6192294.692
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3299,0076296.615
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62298,8458297.113
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62298,7507297.404
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31298,7249297.486
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82298,6906297.592
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103298,6015297.896
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31298,5862297.939
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31298,5197298.144
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62297,2949301.986
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82297,0719302.745
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82296,5263304.521
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25294,7060310.537
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62294,3779311.603
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82293,8078313.510
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72293,7765313.601
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52293,0645315.975
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72291,3910321.609
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62285,6693342.029
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34284,2714347.248
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL66+0 / 66283,7897349.044
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL35+0 / 35280,3671362.377
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2280,0231363.802
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34277,4771374.235
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL27+0 / 27276,3252379.086
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16276,1834379.713
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34274,9047385.207
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL46+0 / 46274,7739385.764
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL37+0 / 37274,1341388.656
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2273,4778391.525
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3272,8030394.577
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34271,8336398.916
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68271,6099400.029
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30271,2783401.556
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL49+0 / 49270,6759404.358
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2270,6491404.470
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15268,1362416.545
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20267,7293418.446
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6266,9054422.571
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59263,8093438.207
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5262,4537445.345
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25260,9929453.367
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6259,4545461.997
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16259,2683463.079
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL31+0 / 31258,4422467.822
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17258,4144467.980
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7258,1920469.238
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25257,9824470.447
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL19+0 / 19257,1922475.045
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25256,1469481.290
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25256,0256482.064
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34254,8784489.118
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL21+0 / 21254,4693491.802
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34254,2763493.079
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17254,1270493.991
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34253,5855497.455
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL18+0 / 18253,4776498.149
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6252,3345505.485
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25251,8657508.583
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10251,6633509.928
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL33+0 / 33251,5316510.775
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1251,4724511.168
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17250,2748519.199
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17250,0238520.870
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17249,0141527.983
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7248,1955533.850
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3248,0060535.228
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7247,7538537.035
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15247,0181542.440
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17246,5320546.108
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1246,3112547.768
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL24+0 / 24245,1309556.572
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34243,9914565.288
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25243,1029572.285
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17243,0848572.435
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17243,0476572.741
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8242,4104577.834
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25242,3958577.963
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL24+0 / 24242,3250578.556
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15241,9721581.418
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25241,7118583.498
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25238,2825612.789
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17236,7830626.029
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL24+0 / 24236,7802626.053
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14236,3459630.018
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL22+0 / 22236,3183630.274
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1234,4578647.579
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1233,3003658.799
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL38+0 / 38232,3569668.146
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25232,0705670.930
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7231,6413675.205
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16230,6938684.855
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17229,2225700.054
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL22+0 / 22228,4194708.462
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7227,6921716.272
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3224,0933756.596
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL23+0 / 23223,3813764.708
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15217,5218834.811
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1212,7796894.860
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10212,2562901.693
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10203,14311.023.975
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20193,06691.161.874
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25189,95201.203.330
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL23+0 / 23187,56681.234.303
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL24+0 / 24172,25771.386.533

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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