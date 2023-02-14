4 yıllık bölümler arasında yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 442,4049 63.379 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 426,7547 78.002 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 417,0930 87.617 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 413,1642 91.831 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 407,5737 97.777 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 407,3439 98.027 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 400,3025 105.770 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 387,1217 121.272 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 381,4796 128.417 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 376,2819 135.324 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 373,1328 139.737 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 371,2169 142.372 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 370,5682 143.329 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 363,8458 153.283 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 362,1381 155.865 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 361,1918 157.267 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 361,1158 157.394 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 358,9008 160.890 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 356,6402 164.597 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 356,0777 165.552 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 351,0648 174.124 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 350,7561 174.630 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 350,0209 175.913 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 347,3020 180.769 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 346,3388 182.518 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 346,2673 182.651 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 345,1728 184.680 Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 344,8149 185.371 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 342,9265 188.923 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 340,7031 193.172 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 340,2948 193.926 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 339,9209 194.685 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 339,9165 194.694 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 338,0853 198.375 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 337,9101 198.735 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 337,3208 199.971 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 337,2944 200.022 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 336,4701 201.714 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 336,3424 201.998 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 335,0284 204.686 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 334,5860 205.598 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 333,3258 208.218 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 333,1830 208.527 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 332,6389 209.691 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 330,7670 213.726 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 328,3666 218.994 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 327,6393 220.642 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 327,1808 221.701 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 326,7041 222.721 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 326,6513 222.844 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 326,3894 223.414 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 326,0343 224.242 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 325,9586 224.410 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 324,7748 227.124 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 324,0103 228.973 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 320,8433 236.493 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 320,8112 236.590 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 320,6658 236.929 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 319,9166 238.768 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 317,4391 244.873 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 316,8227 246.461 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 316,6544 246.884 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 316,5397 247.192 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 316,3410 247.683 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 315,5611 249.582 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 315,0551 250.860 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 314,0585 253.368 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 313,1531 255.805 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 311,5137 260.250 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 311,4693 260.356 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 310,7961 262.203 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 310,3088 263.488 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 309,1241 266.810 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 308,7452 267.906 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 307,3424 271.819 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 306,6423 273.829 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 306,0617 275.447 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 305,0569 278.490 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 305,0204 278.593 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 303,7290 282.278 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 302,2529 286.632 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 301,1293 290.114 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 299,6192 294.692 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 299,0076 296.615 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 298,8458 297.113 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 298,7507 297.404 Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 298,7249 297.486 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 298,6906 297.592 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 298,6015 297.896 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 298,5862 297.939 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 298,5197 298.144 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 297,2949 301.986 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 297,0719 302.745 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 296,5263 304.521 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 294,7060 310.537 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 294,3779 311.603 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 293,8078 313.510 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 293,7765 313.601 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 293,0645 315.975 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 291,3910 321.609 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 285,6693 342.029 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 284,2714 347.248 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 66+0 / 66 283,7897 349.044 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 35+0 / 35 280,3671 362.377 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 280,0231 363.802 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 277,4771 374.235 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 27+0 / 27 276,3252 379.086 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 276,1834 379.713 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 274,9047 385.207 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 46+0 / 46 274,7739 385.764 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 274,1341 388.656 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 273,4778 391.525 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 272,8030 394.577 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 271,8336 398.916 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 271,6099 400.029 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 271,2783 401.556 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 49+0 / 49 270,6759 404.358 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 270,6491 404.470 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 268,1362 416.545 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 267,7293 418.446 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 266,9054 422.571 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 263,8093 438.207 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 262,4537 445.345 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 260,9929 453.367 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 259,4545 461.997 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 259,2683 463.079 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 31+0 / 31 258,4422 467.822 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 258,4144 467.980 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 258,1920 469.238 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 257,9824 470.447 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 19+0 / 19 257,1922 475.045 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 256,1469 481.290 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 256,0256 482.064 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 254,8784 489.118 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 254,4693 491.802 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 254,2763 493.079 Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 254,1270 493.991 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 253,5855 497.455 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 18+0 / 18 253,4776 498.149 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 252,3345 505.485 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 251,8657 508.583 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 251,6633 509.928 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 33+0 / 33 251,5316 510.775 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 251,4724 511.168 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 250,2748 519.199 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 250,0238 520.870 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 249,0141 527.983 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 248,1955 533.850 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 248,0060 535.228 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 247,7538 537.035 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 247,0181 542.440 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 246,5320 546.108 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 246,3112 547.768 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 24 245,1309 556.572 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 243,9914 565.288 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 243,1029 572.285 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 243,0848 572.435 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 243,0476 572.741 Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 242,4104 577.834 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 242,3958 577.963 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 24 242,3250 578.556 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 241,9721 581.418 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 241,7118 583.498 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 238,2825 612.789 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 236,7830 626.029 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 24 236,7802 626.053 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 236,3459 630.018 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 22 236,3183 630.274 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 234,4578 647.579 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 233,3003 658.799 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 38 232,3569 668.146 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 232,0705 670.930 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 231,6413 675.205 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 230,6938 684.855 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 229,2225 700.054 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 22 228,4194 708.462 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 227,6921 716.272 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 224,0933 756.596 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 23+0 / 23 223,3813 764.708 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 217,5218 834.811 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 212,7796 894.860 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 212,2562 901.693 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 203,1431 1.023.975 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 193,0669 1.161.874 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 189,9520 1.203.330 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 23+0 / 23 187,5668 1.234.303 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 24 172,2577 1.386.533

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