4 yıllık bölümler arasında yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|442,4049
|63.379
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|426,7547
|78.002
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|417,0930
|87.617
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|413,1642
|91.831
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|120+3 / 123
|407,5737
|97.777
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|407,3439
|98.027
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|400,3025
|105.770
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|387,1217
|121.272
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|381,4796
|128.417
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|376,2819
|135.324
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|373,1328
|139.737
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|371,2169
|142.372
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|370,5682
|143.329
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|363,8458
|153.283
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|362,1381
|155.865
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|361,1918
|157.267
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|361,1158
|157.394
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|358,9008
|160.890
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|356,6402
|164.597
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|356,0777
|165.552
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|351,0648
|174.124
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|350,7561
|174.630
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|350,0209
|175.913
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|347,3020
|180.769
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|346,3388
|182.518
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|346,2673
|182.651
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|345,1728
|184.680
|Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|344,8149
|185.371
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|342,9265
|188.923
|Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|340,7031
|193.172
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|340,2948
|193.926
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|339,9209
|194.685
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|339,9165
|194.694
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|338,0853
|198.375
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|337,9101
|198.735
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|337,3208
|199.971
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|337,2944
|200.022
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|336,4701
|201.714
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|336,3424
|201.998
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|335,0284
|204.686
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|334,5860
|205.598
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|333,3258
|208.218
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|333,1830
|208.527
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|332,6389
|209.691
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|330,7670
|213.726
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|328,3666
|218.994
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|327,6393
|220.642
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|327,1808
|221.701
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|326,7041
|222.721
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|326,6513
|222.844
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|326,3894
|223.414
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|326,0343
|224.242
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|325,9586
|224.410
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|324,7748
|227.124
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|324,0103
|228.973
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|320,8433
|236.493
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|320,8112
|236.590
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|320,6658
|236.929
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|319,9166
|238.768
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|317,4391
|244.873
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|316,8227
|246.461
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|316,6544
|246.884
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|316,5397
|247.192
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|316,3410
|247.683
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|315,5611
|249.582
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|315,0551
|250.860
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|314,0585
|253.368
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|313,1531
|255.805
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|311,5137
|260.250
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|311,4693
|260.356
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|310,7961
|262.203
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|310,3088
|263.488
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|309,1241
|266.810
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|308,7452
|267.906
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|307,3424
|271.819
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|306,6423
|273.829
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|306,0617
|275.447
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|305,0569
|278.490
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|305,0204
|278.593
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|303,7290
|282.278
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|302,2529
|286.632
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|301,1293
|290.114
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|299,6192
|294.692
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|299,0076
|296.615
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|298,8458
|297.113
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|298,7507
|297.404
|Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|298,7249
|297.486
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|298,6906
|297.592
|Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|298,6015
|297.896
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|298,5862
|297.939
|Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|298,5197
|298.144
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|297,2949
|301.986
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|297,0719
|302.745
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|296,5263
|304.521
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|294,7060
|310.537
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|294,3779
|311.603
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|293,8078
|313.510
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|293,7765
|313.601
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|293,0645
|315.975
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|291,3910
|321.609
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|285,6693
|342.029
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|284,2714
|347.248
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|66+0 / 66
|283,7897
|349.044
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+0 / 35
|280,3671
|362.377
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|280,0231
|363.802
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|277,4771
|374.235
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|27+0 / 27
|276,3252
|379.086
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|276,1834
|379.713
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|274,9047
|385.207
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|46+0 / 46
|274,7739
|385.764
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|37+0 / 37
|274,1341
|388.656
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|273,4778
|391.525
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|272,8030
|394.577
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|271,8336
|398.916
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|68+0 / 68
|271,6099
|400.029
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|271,2783
|401.556
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|49+0 / 49
|270,6759
|404.358
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|270,6491
|404.470
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|268,1362
|416.545
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|267,7293
|418.446
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|266,9054
|422.571
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|263,8093
|438.207
|Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|262,4537
|445.345
|Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|260,9929
|453.367
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|259,4545
|461.997
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|259,2683
|463.079
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|31+0 / 31
|258,4422
|467.822
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|258,4144
|467.980
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|258,1920
|469.238
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|257,9824
|470.447
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|19+0 / 19
|257,1922
|475.045
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|256,1469
|481.290
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|256,0256
|482.064
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|254,8784
|489.118
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|21+0 / 21
|254,4693
|491.802
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|254,2763
|493.079
|Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|254,1270
|493.991
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|253,5855
|497.455
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|18+0 / 18
|253,4776
|498.149
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|252,3345
|505.485
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|251,8657
|508.583
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|251,6633
|509.928
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|33+0 / 33
|251,5316
|510.775
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|251,4724
|511.168
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|250,2748
|519.199
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|250,0238
|520.870
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|249,0141
|527.983
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|248,1955
|533.850
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|248,0060
|535.228
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|247,7538
|537.035
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|247,0181
|542.440
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|246,5320
|546.108
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|246,3112
|547.768
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|24+0 / 24
|245,1309
|556.572
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|243,9914
|565.288
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|243,1029
|572.285
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|243,0848
|572.435
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|243,0476
|572.741
|Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|242,4104
|577.834
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|242,3958
|577.963
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|24+0 / 24
|242,3250
|578.556
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|241,9721
|581.418
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|241,7118
|583.498
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|238,2825
|612.789
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|236,7830
|626.029
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|24+0 / 24
|236,7802
|626.053
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|236,3459
|630.018
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|22+0 / 22
|236,3183
|630.274
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|234,4578
|647.579
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|233,3003
|658.799
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|38+0 / 38
|232,3569
|668.146
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|232,0705
|670.930
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|231,6413
|675.205
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|230,6938
|684.855
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|229,2225
|700.054
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|22+0 / 22
|228,4194
|708.462
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|227,6921
|716.272
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|224,0933
|756.596
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|23+0 / 23
|223,3813
|764.708
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|217,5218
|834.811
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|212,7796
|894.860
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|212,2562
|901.693
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|203,1431
|1.023.975
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|193,0669
|1.161.874
|Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|189,9520
|1.203.330
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|23+0 / 23
|187,5668
|1.234.303
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|24+0 / 24
|172,2577
|1.386.533
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