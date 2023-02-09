4 yıllık bölümler arasında yer alan Fransız Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fransız Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Fransız Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
Taban Puan
|Başarı
Sıra
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)
DİL
30+1 / 31
486,92975
3.656
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
428,05205
14.864
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
420,94489
16.920
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)
DİL
50+2 / 52
400,86691
23.556
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
369,96423
34.681
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
55+2 / 57
324,16941
52.585
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
80+2 / 82
306,08998
60.008
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
287,36756
68.032
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
338,00538
46.988
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
40+1 / 41
252,46957
84.205
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.