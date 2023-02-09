4 yıllık bölümler arasında yer alan Fransız Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fransız Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Fransız Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 486,92975 3.656 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 428,05205 14.864 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 420,94489 16.920 Haberin Devamı Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 400,86691 23.556 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 369,96423 34.681 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 55+2 / 57 324,16941 52.585 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 306,08998 60.008 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 287,36756 68.032 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 338,00538 46.988 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 252,46957 84.205

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.