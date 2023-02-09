4 yıllık bölümler arasında yer alan Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
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|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|441,31912
|11.399
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|433,33719
|13.437
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|431,18646
|14.027
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|35+1 / 36
|329,28083
|50.468
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|295,03912
|64.614
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|260,89252
|80.046
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|249,17187
|85.805
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.