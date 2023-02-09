4 yıllık bölümler arasında yer alan Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

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Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 441,31912 11.399 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 433,33719 13.437 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 431,18646 14.027 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (4 Yıllık) DİL 35+1 / 36 329,28083 50.468 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 295,03912 64.614 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 260,89252 80.046 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 249,17187 85.805

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.