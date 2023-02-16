4 yıllık bölümler arasında yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 360,0783 83.954 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 345,1756 125.734 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 415,8202 11.854 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 383,9483 40.376 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 370,3306 62.330 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 375,3997 53.373 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 385,0449 38.939 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 373,2779 57.002 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 278,9073 523.022 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 22+0 / 22 260,6190 702.105 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 404,6339 18.904 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 30 314,7622 259.498 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 406,5948 17.488 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 64+2 / 66 387,2572 36.135 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 418,1747 10.697 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 51+0 / 51 318,5725 238.257 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 374,5181 54.920 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 252,4179 791.700 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 416,1358 11.688 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 38+0 / 38 321,9434 220.858 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 350,0618 110.675 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 331,9238 174.806 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 369,8902 63.150 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 361,4948 80.635 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 438,8997 4.267 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 32+0 / 32 296,1872 381.241 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 14+0 / 14 271,5835 591.827 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 324,4461 208.619 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 14+0 / 14 407,2457 17.046 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 84+0 / 84 239,2708 941.340 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 385,8419 37.917 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 38+0 / 38 244,0757 885.834 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 375,5687 53.099 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 382,1037 42.961 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 396,8531 25.528 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 65+0 / 65 247,0984 851.433 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 397,4672 24.946 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 397,0141 25.383 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 345,2253 125.554 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 374,6661 54.650 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 340,4728 141.965 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 295,1945 388.689 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 24+0 / 12 Dolmadı Dolmadı Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 335,0842 161.892 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 397,6445 24.783 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 59+0 / 59 304,2196 324.925 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 374,1554 55.493 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 19+0 / 19 304,7970 321.158 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 261,9114 688.534 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 309,0125 294.122 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 358,0470 88.907 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 390,4907 32.190 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 30 296,8660 376.203 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 410,6465 14.806 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 44+0 / 44 341,8699 136.855 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 24+0 / 24 252,5723 789.934 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 446,9951 2.993 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 36+0 / 36 342,2522 135.579 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 284,7300 472.084 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 389,1834 33.783 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 28+0 / 28 276,1542 548.209 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 253,2994 781.772 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 380,4567 45.396 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 47+0 / 47 256,2751 749.003 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 399,8800 22.777 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 397,7145 24.725 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 396,0797 26.279 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 43+0 / 43 295,8010 384.193 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 59+0 / 59 285,9791 461.689 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 61+0 / 61 272,9275 578.697 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / 1 266,2676 644.072 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 403,7592 19.568 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 397,3175 25.060 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 21+0 / 21 290,4289 425.552 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 17 261,8104 689.590 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 386,3082 37.318 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 414,3901 12.621 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 68+0 / 68 328,5825 189.233 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 417,9856 10.792 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 417,8239 10.855 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 264,8298 658.550 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 255,9502 752.468 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 381,9515 43.176 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 16+0 / 16 296,1749 381.334 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / 1 271,1031 596.373 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 385,4598 38.401 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 56+0 / 56 237,6448 960.018 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 438,2625 4.389 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 432,0464 5.788 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 49+0 / 49 260,5552 702.799 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 260,1895 706.666 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 383,4491 41.075 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 314,8468 259.023 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 342,2348 135.627 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 351,8958 105.393 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 345,3844 125.051 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 297,1740 374.009 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 8 Dolmadı Dolmadı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 289,6950 431.481 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 349,8259 111.341 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 367,8945 66.970 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 357,8244 89.485 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 416,5149 11.498 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 18+0 / 18 236,1633 977.049 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 225,8256 1.093.819 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 348,7387 114.630 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 341,1336 139.510 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 379,0219 47.560 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 372,1129 59.185 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 324,4768 208.437 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 361,1281 81.504 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 342,8143 133.590 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 361,4906 80.644 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 346,3929 121.815 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 402,7615 20.342 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 67+0 / 67 323,5431 212.995 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / 1 321,0615 225.329 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 346,6370 121.051 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 336,0897 157.972 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 372,1015 59.213 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 344,4255 128.141 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 367,1730 68.412 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 365,6226 71.673 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 350,2271 110.201 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 345,9857 123.118 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 342,4671 134.825 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 372,0287 59.339 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 293,7968 399.340 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 356,9411 91.755 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 467,8939 1.168 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 51+0 / 51 368,6438 65.508 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 311,0619 281.449

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