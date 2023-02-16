(4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

YAYINLAMA
Google News
(4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62360,078383.954
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62345,1756125.734
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72415,820211.854
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82383,948340.376
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82370,330662.330
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62375,399753.373
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8385,044938.939
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5373,277957.002
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15278,9073523.022
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL22+0 / 22260,6190702.105
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5404,633918.904
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL30+0 / 30314,7622259.498
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62406,594817.488
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL64+2 / 66387,257236.135
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9418,174710.697
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL51+0 / 51318,5725238.257
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6374,518154.920
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34252,4179791.700
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7416,135811.688
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL38+0 / 38321,9434220.858
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72350,0618110.675
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62331,9238174.806
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52369,890263.150
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41361,494880.635
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9438,89974.267
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL32+0 / 32296,1872381.241
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL14+0 / 14271,5835591.827
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41324,4461208.619
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL14+0 / 14407,245717.046
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL84+0 / 84239,2708941.340
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7385,841937.917
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL38+0 / 38244,0757885.834
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62375,568753.099
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52382,103742.961
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12396,853125.528
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL65+0 / 65247,0984851.433
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62397,467224.946
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52397,014125.383
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41345,2253125.554
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62374,666154.650
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52340,4728141.965
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6295,1945388.689
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL24+0 / 12DolmadıDolmadı
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL30+1 / 31335,0842161.892
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11397,644524.783
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL59+0 / 59304,2196324.925
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10374,155455.493
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL19+0 / 19304,7970321.158
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10261,9114688.534
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62309,0125294.122
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62358,047088.907
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5390,490732.190
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL30+0 / 30296,8660376.203
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12410,646514.806
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL44+0 / 44341,8699136.855
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL24+0 / 24252,5723789.934
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8446,99512.993
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL36+0 / 36342,2522135.579
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9284,7300472.084
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6389,183433.783
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL28+0 / 28276,1542548.209
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6253,2994781.772
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8380,456745.396
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL47+0 / 47256,2751749.003
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10399,880022.777
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10397,714524.725
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7396,079726.279
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL43+0 / 43295,8010384.193
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL59+0 / 59285,9791461.689
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL61+0 / 61272,9275578.697
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL1+0 / 1266,2676644.072
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3403,759219.568
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4397,317525.060
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL21+0 / 21290,4289425.552
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 17261,8104689.590
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52386,308237.318
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12414,390112.621
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL68+0 / 68328,5825189.233
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5417,985610.792
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5417,823910.855
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25264,8298658.550
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25255,9502752.468
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3381,951543.176
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL16+0 / 16296,1749381.334
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL1+0 / 1271,1031596.373
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10385,459838.401
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL56+0 / 56237,6448960.018
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5438,26254.389
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9432,04645.788
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL49+0 / 49260,5552702.799
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25260,1895706.666
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62383,449141.075
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52314,8468259.023
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41342,2348135.627
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52351,8958105.393
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52345,3844125.051
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4297,1740374.009
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 8DolmadıDolmadı
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5289,6950431.481
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41349,8259111.341
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62367,894566.970
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL30+1 / 31357,824489.485
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7416,514911.498
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL18+0 / 18236,1633977.049
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20225,82561.093.819
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62348,7387114.630
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL30+1 / 31341,1336139.510
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62379,021947.560
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62372,112959.185
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52324,4768208.437
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62361,128181.504
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62342,8143133.590
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62361,490680.644
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41346,3929121.815
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12402,761520.342
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL67+0 / 67323,5431212.995
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL1+0 / 1321,0615225.329
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62346,6370121.051
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52336,0897157.972
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72372,101559.213
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41344,4255128.141
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62367,173068.412
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62365,622671.673
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62350,2271110.201
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL30+1 / 31345,9857123.118
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72342,4671134.825
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4372,028759.339
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25293,7968399.340
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41356,941191.755
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10467,89391.168
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL51+0 / 51368,643865.508
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8311,0619281.449

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Bakan Mahmut Özer duyurdu: 71 ilde okulların açılacağı tarih belli oldu
Son dakika | Bakan Mahmut Özer duyurdu: 71 ilde okulların açılacağı tarih belli oldu
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Depremin yaşandığı 10 ilde okullara 1 Mart'a kadar ara verildi
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Depremin yaşandığı 10 ilde okullara 1 Mart'a kadar ara verildi
Son dakika: Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak 2023? Üniversite tatil mi?
Son dakika: Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak 2023? Üniversite tatil mi?
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den YKS ve LGS açıklaması
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den YKS ve LGS açıklaması
Son Haberler
Luca Petzold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Petzold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Petzold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Petzold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmet Kesim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Kesim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmet Kesim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Kesim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Zahaczewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Zahaczewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Zahaczewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Zahaczewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deniz Kok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deniz Kok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deniz Kok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deniz Kok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bakan Özer açıkladı: Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi!
Bakan Özer açıkladı: Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi!
Son dakika | MEB duyurdu: 13 Şubat'a kadar olan elektronik sınavları ertelendi
Son dakika | MEB duyurdu: 13 Şubat'a kadar olan elektronik sınavları ertelendi
Son dakika 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi?
Son dakika 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi?
Çok Okunanlar
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Hatay'dan 228 saat sonra gelen mucize haberi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı!
Hatay'dan 228 saat sonra gelen mucize haberi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı!
Berna Laçin'in Fahrettin Altun paylaşımı, Gülben Ergen'i kızdırdı: "Sağlık üzerinden yapılan yorum yersiz ve yakışıksız"
Berna Laçin'in Fahrettin Altun paylaşımı, Gülben Ergen'i kızdırdı: "Sağlık üzerinden yapılan yorum yersiz ve yakışıksız"
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi
Deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?
Deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?
İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları