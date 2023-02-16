4 yıllık bölümler arasında yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|360,0783
|83.954
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|345,1756
|125.734
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|415,8202
|11.854
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|383,9483
|40.376
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|370,3306
|62.330
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|375,3997
|53.373
|Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|385,0449
|38.939
|Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|373,2779
|57.002
|Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|278,9073
|523.022
|Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|22+0 / 22
|260,6190
|702.105
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|404,6339
|18.904
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+0 / 30
|314,7622
|259.498
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|406,5948
|17.488
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|64+2 / 66
|387,2572
|36.135
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|418,1747
|10.697
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|51+0 / 51
|318,5725
|238.257
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|374,5181
|54.920
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|34+0 / 34
|252,4179
|791.700
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|416,1358
|11.688
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|38+0 / 38
|321,9434
|220.858
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|350,0618
|110.675
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|331,9238
|174.806
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|369,8902
|63.150
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|361,4948
|80.635
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|438,8997
|4.267
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|32+0 / 32
|296,1872
|381.241
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|14+0 / 14
|271,5835
|591.827
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|324,4461
|208.619
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|14+0 / 14
|407,2457
|17.046
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|84+0 / 84
|239,2708
|941.340
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|385,8419
|37.917
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|38+0 / 38
|244,0757
|885.834
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|375,5687
|53.099
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|382,1037
|42.961
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|396,8531
|25.528
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|65+0 / 65
|247,0984
|851.433
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|397,4672
|24.946
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|397,0141
|25.383
|Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|345,2253
|125.554
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|374,6661
|54.650
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|340,4728
|141.965
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|295,1945
|388.689
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|24+0 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|335,0842
|161.892
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|397,6445
|24.783
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|59+0 / 59
|304,2196
|324.925
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|374,1554
|55.493
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|19+0 / 19
|304,7970
|321.158
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|261,9114
|688.534
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|309,0125
|294.122
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|358,0470
|88.907
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|390,4907
|32.190
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+0 / 30
|296,8660
|376.203
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|410,6465
|14.806
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|44+0 / 44
|341,8699
|136.855
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|24+0 / 24
|252,5723
|789.934
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|446,9951
|2.993
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|36+0 / 36
|342,2522
|135.579
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|284,7300
|472.084
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|389,1834
|33.783
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|28+0 / 28
|276,1542
|548.209
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|253,2994
|781.772
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|380,4567
|45.396
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|47+0 / 47
|256,2751
|749.003
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|399,8800
|22.777
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|397,7145
|24.725
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|396,0797
|26.279
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|43+0 / 43
|295,8010
|384.193
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|59+0 / 59
|285,9791
|461.689
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|61+0 / 61
|272,9275
|578.697
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|1+0 / 1
|266,2676
|644.072
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|403,7592
|19.568
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|397,3175
|25.060
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|21+0 / 21
|290,4289
|425.552
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|17+0 / 17
|261,8104
|689.590
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|386,3082
|37.318
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|414,3901
|12.621
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|68+0 / 68
|328,5825
|189.233
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|417,9856
|10.792
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|417,8239
|10.855
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|264,8298
|658.550
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|255,9502
|752.468
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|381,9515
|43.176
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|16+0 / 16
|296,1749
|381.334
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|1+0 / 1
|271,1031
|596.373
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|385,4598
|38.401
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|56+0 / 56
|237,6448
|960.018
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|438,2625
|4.389
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|432,0464
|5.788
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|49+0 / 49
|260,5552
|702.799
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|260,1895
|706.666
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|383,4491
|41.075
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|314,8468
|259.023
|Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|342,2348
|135.627
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|351,8958
|105.393
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|345,3844
|125.051
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|297,1740
|374.009
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|289,6950
|431.481
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|349,8259
|111.341
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|367,8945
|66.970
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|357,8244
|89.485
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|416,5149
|11.498
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|18+0 / 18
|236,1633
|977.049
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|225,8256
|1.093.819
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|348,7387
|114.630
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|341,1336
|139.510
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|379,0219
|47.560
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|372,1129
|59.185
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|324,4768
|208.437
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|361,1281
|81.504
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|342,8143
|133.590
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|361,4906
|80.644
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|346,3929
|121.815
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|402,7615
|20.342
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|67+0 / 67
|323,5431
|212.995
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|1+0 / 1
|321,0615
|225.329
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|346,6370
|121.051
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|336,0897
|157.972
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|372,1015
|59.213
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|344,4255
|128.141
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|367,1730
|68.412
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|365,6226
|71.673
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|350,2271
|110.201
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|345,9857
|123.118
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|342,4671
|134.825
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|372,0287
|59.339
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|293,7968
|399.340
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|356,9411
|91.755
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|467,8939
|1.168
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|51+0 / 51
|368,6438
|65.508
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|311,0619
|281.449
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.