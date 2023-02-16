4 yıllık bölümler arasında yer alan Gazetecilik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gazetecilik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gazetecilik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Gazetecilik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 333,6056 167.881 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 242,4425 904.703 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 335,4805 160.382 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 345,4620 124.776 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / 1 257,4452 736.190 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 65+2 / 67 379,7438 46.429 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Gazetecilik (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 298,9771 361.244 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 243,9279 887.573 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 212,9166 1.230.283 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 301,8640 340.823 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 287,3624 450.384 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 251,6283 800.495 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 316,5997 249.108 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 299,8307 355.166 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 284,6592 472.672 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 355,4015 95.747 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 85+3 / 88 277,8051 533.086 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Gazetecilik (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 273,0471 577.594 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 85+3 / 88 242,4675 904.378 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 236,3517 974.881 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 194,1797 1.388.001 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 279,1446 520.879 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 229,6014 1.051.292 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 207,7177 1.279.963 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 16 Dolmadı Dolmadı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 261,3352 694.594 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 268,7177 619.685 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 266,0742 646.024 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 350,8084 108.506 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 22+0 / 21 Dolmadı Dolmadı İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 366,2358 70.399 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 243,2415 895.396 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 378,1971 48.775 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 29+0 / 29 264,2436 664.620 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 374,3829 55.137 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gazetecilik (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SÖZEL 150+4 / 154 304,0207 326.244 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 245,3634 871.113 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 229,1065 1.056.906 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 30 Dolmadı Dolmadı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 218,6735 1.171.763 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 314,1517 263.102 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 292,5459 408.973 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 366,5146 69.811 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 14+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 105+3 / 108 368,5077 65.767 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 297,1094 374.423 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 213,9464 1.220.163 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 219,7568 1.160.377 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 282,6371 490.041 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 306,0861 312.631 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 280,0360 512.985 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 238,0749 955.116 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 237,2719 964.272 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 172,9552 1.479.464 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 274,6915 561.893 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 225,3093 1.099.519 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 273,6603 571.667 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Gazetecilik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 272,2674 585.162 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 246,3243 860.184 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 365,5866 71.750 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 251,0986 806.401 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Gazetecilik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 8 Dolmadı Dolmadı Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 451,6877 2.410 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 18+0 / 18 261,1584 696.504 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 206,7367 1.288.679

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