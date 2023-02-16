4 yıllık bölümler arasında yer alan Gazetecilik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gazetecilik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gazetecilik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Gazetecilik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|333,6056
|167.881
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|242,4425
|904.703
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|335,4805
|160.382
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|345,4620
|124.776
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|1+0 / 1
|257,4452
|736.190
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|65+2 / 67
|379,7438
|46.429
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Gazetecilik (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|298,9771
|361.244
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|90+3 / 93
|243,9279
|887.573
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|212,9166
|1.230.283
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|301,8640
|340.823
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|287,3624
|450.384
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|251,6283
|800.495
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|316,5997
|249.108
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|299,8307
|355.166
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|284,6592
|472.672
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|355,4015
|95.747
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|85+3 / 88
|277,8051
|533.086
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Gazetecilik (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|273,0471
|577.594
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|85+3 / 88
|242,4675
|904.378
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|236,3517
|974.881
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|194,1797
|1.388.001
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|279,1446
|520.879
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|229,6014
|1.051.292
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|207,7177
|1.279.963
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 16
|Dolmadı
|Dolmadı
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|261,3352
|694.594
|Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|268,7177
|619.685
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|266,0742
|646.024
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|350,8084
|108.506
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|22+0 / 21
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|366,2358
|70.399
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|243,2415
|895.396
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|378,1971
|48.775
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|29+0 / 29
|264,2436
|664.620
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|374,3829
|55.137
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gazetecilik (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|150+4 / 154
|304,0207
|326.244
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|245,3634
|871.113
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|229,1065
|1.056.906
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 30
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|218,6735
|1.171.763
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|314,1517
|263.102
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|292,5459
|408.973
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|366,5146
|69.811
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|14+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|105+3 / 108
|368,5077
|65.767
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|297,1094
|374.423
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|213,9464
|1.220.163
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|219,7568
|1.160.377
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|282,6371
|490.041
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|306,0861
|312.631
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|280,0360
|512.985
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|238,0749
|955.116
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|237,2719
|964.272
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|172,9552
|1.479.464
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|274,6915
|561.893
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|225,3093
|1.099.519
|Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|273,6603
|571.667
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Gazetecilik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|272,2674
|585.162
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|246,3243
|860.184
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|365,5866
|71.750
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|251,0986
|806.401
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Gazetecilik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|451,6877
|2.410
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|18+0 / 18
|261,1584
|696.504
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|206,7367
|1.288.679
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.