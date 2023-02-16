(4 Yıllık) Gazetecilik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Gazetecilik bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Gazetecilik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Gazetecilik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gazetecilik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gazetecilik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Gazetecilik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82333,6056167.881
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62242,4425904.703
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82335,4805160.382
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82345,4620124.776
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SÖZEL1+0 / 1257,4452736.190
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL65+2 / 67379,743846.429
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Gazetecilik (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103298,9771361.244
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93243,9279887.573
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82212,91661.230.283
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72301,8640340.823
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82287,3624450.384
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52251,6283800.495
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72316,5997249.108
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62299,8307355.166
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52284,6592472.672
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82355,401595.747
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL85+3 / 88277,8051533.086
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Gazetecilik (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52273,0471577.594
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL85+3 / 88242,4675904.378
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62236,3517974.881
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62194,17971.388.001
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72279,1446520.879
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72229,60141.051.292
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62207,71771.279.963
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 16DolmadıDolmadı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL30+1 / 31261,3352694.594
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5268,7177619.685
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72266,0742646.024
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8350,8084108.506
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL22+0 / 21DolmadıDolmadı
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5366,235870.399
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25243,2415895.396
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5378,197148.775
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL29+0 / 29264,2436664.620
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103374,382955.137
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Gazetecilik (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)SÖZEL150+4 / 154304,0207326.244
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41245,3634871.113
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72229,10651.056.906
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 30DolmadıDolmadı
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10218,67351.171.763
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82314,1517263.102
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82292,5459408.973
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4366,514669.811
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 5DolmadıDolmadı
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL14+0 / 4DolmadıDolmadı
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL105+3 / 108368,507765.767
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72297,1094374.423
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52213,94641.220.163
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72219,75681.160.377
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72282,6371490.041
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72306,0861312.631
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82280,0360512.985
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82238,0749955.116
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82237,2719964.272
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62172,95521.479.464
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103274,6915561.893
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Gazetecilik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103225,30931.099.519
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72273,6603571.667
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Gazetecilik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3272,2674585.162
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72246,3243860.184
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5365,586671.750
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25251,0986806.401
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Gazetecilik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 2DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Gazetecilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 8DolmadıDolmadı
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3451,68772.410
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL18+0 / 18261,1584696.504
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Gazetecilik (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62206,73671.288.679

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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