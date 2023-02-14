4 yıllık bölümler arasında yer alan Gıda Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gıda Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gıda Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Gıda Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 459,2883 48.588 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 445,9529 60.217 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 426,3227 78.417 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 408,9526 96.290 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 406,6191 98.859 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 391,8584 115.515 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gıda Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 390,5938 117.033 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gıda Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 371,2639 142.303 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 362,6904 154.991 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 355,4157 166.671 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 348,5442 178.511 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 327,8371 220.193 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 325,9432 224.457 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 318,5406 242.128 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 317,1656 245.607 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 2 Dolmadı Dolmadı Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 314,2012 252.990 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 308,6498 268.179 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 308,4311 268.800 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 306,0964 275.339 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 2 Dolmadı Dolmadı Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 3 Dolmadı Dolmadı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gıda Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 12 Dolmadı Dolmadı Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 9 Dolmadı Dolmadı Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 3 Dolmadı Dolmadı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 10 Dolmadı Dolmadı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 9 Dolmadı Dolmadı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 2 Dolmadı Dolmadı İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gıda Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 11 Dolmadı Dolmadı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 3 Dolmadı Dolmadı Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 13 Dolmadı Dolmadı Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 7 Dolmadı Dolmadı Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 29 Dolmadı Dolmadı Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 8 Dolmadı Dolmadı Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 20 Dolmadı Dolmadı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 6 Dolmadı Dolmadı Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 46 Dolmadı Dolmadı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 44 Dolmadı Dolmadı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 29 Dolmadı Dolmadı Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 13 Dolmadı Dolmadı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 19 Dolmadı Dolmadı Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 19 Dolmadı Dolmadı İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / --- --- --- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / --- --- --- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.