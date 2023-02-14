4 yıllık bölümler arasında yer alan Gıda Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gıda Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gıda Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Gıda Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|459,2883
|48.588
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|445,9529
|60.217
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|426,3227
|78.417
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|408,9526
|96.290
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|406,6191
|98.859
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|391,8584
|115.515
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|390,5938
|117.033
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|371,2639
|142.303
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|362,6904
|154.991
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|355,4157
|166.671
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|120+3 / 123
|348,5442
|178.511
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|327,8371
|220.193
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|325,9432
|224.457
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|318,5406
|242.128
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|317,1656
|245.607
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|314,2012
|252.990
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|308,6498
|268.179
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|308,4311
|268.800
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|306,0964
|275.339
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 10
|Dolmadı
|Dolmadı
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 13
|Dolmadı
|Dolmadı
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 29
|Dolmadı
|Dolmadı
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 20
|Dolmadı
|Dolmadı
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 46
|Dolmadı
|Dolmadı
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 44
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 29
|Dolmadı
|Dolmadı
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 13
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 19
|Dolmadı
|Dolmadı
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 19
|Dolmadı
|Dolmadı
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / ---
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|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / ---
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|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+1 / ---
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|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.