(4 Yıllık) Gıda Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Gıda Mühendisliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Gıda Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Gıda Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gıda Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gıda Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Gıda Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77459,288348.588
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62445,952960.217
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5426,322778.417
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1408,952696.290
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72406,619198.859
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82391,8584115.515
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gıda Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3390,5938117.033
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gıda Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5371,2639142.303
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62362,6904154.991
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93355,4157166.671
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123348,5442178.511
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67327,8371220.193
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31325,9432224.457
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72318,5406242.128
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20317,1656245.607
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 2DolmadıDolmadı
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62314,2012252.990
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 1DolmadıDolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52308,6498268.179
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1308,4311268.800
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62306,0964275.339
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL15+1 / 1DolmadıDolmadı
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 2DolmadıDolmadı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 3DolmadıDolmadı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gıda Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 12DolmadıDolmadı
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 9DolmadıDolmadı
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 3DolmadıDolmadı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL15+1 / 1DolmadıDolmadı
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 10DolmadıDolmadı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 9DolmadıDolmadı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL15+1 / 1DolmadıDolmadı
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 2DolmadıDolmadı
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gıda Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 11DolmadıDolmadı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 3DolmadıDolmadı
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 13DolmadıDolmadı
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 7DolmadıDolmadı
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 29DolmadıDolmadı
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 8DolmadıDolmadı
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 20DolmadıDolmadı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 6DolmadıDolmadı
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 46DolmadıDolmadı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 44DolmadıDolmadı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 29DolmadıDolmadı
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 13DolmadıDolmadı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 19DolmadıDolmadı
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 19DolmadıDolmadı
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / ---------
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / ---------
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Gıda Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL15+1 / ---------
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Gıda Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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