4 yıllık bölümler arasında yer alan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Görsel İletişim Tasarımı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Görsel İletişim Tasarımı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|361,7362
|80.078
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|351,5948
|106.234
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|280,7955
|506.111
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|14+0 / 14
|218,0915
|1.177.936
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|333,6661
|167.637
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|433,6178
|5.387
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|316,1432
|251.642
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|1+0 / 1
|306,5273
|309.771
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|385,9038
|37.835
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|43+0 / 43
|238,2597
|953.020
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|292,3344
|410.714
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|13+0 / 13
|257,7193
|733.247
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|370,9755
|61.155
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|57+0 / 57
|240,4269
|927.816
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+1 / 21
|321,7879
|221.669
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|391,4012
|31.188
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|364,7541
|73.467
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|239,6957
|936.336
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|384,6042
|39.539
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|42+0 / 42
|275,5395
|553.881
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|354,0658
|99.409
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|277,3823
|537.004
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|381,3806
|44.055
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|17+0 / 17
|270,5543
|601.785
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|235,3433
|986.480
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|361,1329
|81.498
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|22+0 / 22
|235,2595
|987.445
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|386,3326
|37.287
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|61+0 / 61
|271,0401
|596.975
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|448,2028
|2.839
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|57+0 / 57
|314,5801
|260.549
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|366,1755
|70.504
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|256,9556
|741.552
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|377,3997
|50.044
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|419,7759
|10.031
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|41+0 / 41
|330,0522
|182.802
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|397,8899
|24.557
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|235,9238
|979.739
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|380,5921
|45.173
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|263,2296
|675.099
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|419,5437
|10.120
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|45+0 / 45
|272,1233
|586.548
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|366,7882
|69.255
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|33+0 / 33
|227,8766
|1.070.712
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|367,4004
|67.982
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|17+0 / 17
|289,6169
|432.069
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|393,0654
|29.386
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|17+0 / 17
|265,1674
|655.257
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|439,1484
|4.227
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+0 / 30
|306,9207
|307.246
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|455,3356
|2.060
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|29+0 / 29
|282,9702
|487.129
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / ---
|---
|---
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / ---
|---
|---
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|344,0213
|129.485
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|316,0735
|252.026
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|282,2881
|493.075
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|263,3405
|673.965
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|17+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|283,4214
|483.235
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|408,3560
|16.267
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|22+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|16+0 / 16
|193,7443
|1.390.917
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|298,9630
|361.344
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|349,8784
|111.185
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|321,6414
|222.382
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|437,5719
|4.515
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|36+0 / 36
|305,3074
|317.706
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|461,1079
|1.611
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|22+0 / 22
|337,4401
|152.939
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|272,7814
|580.142
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|383,6177
|40.839
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|59+0 / 59
|274,2230
|566.306
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|421,9793
|9.071
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|34+0 / 34
|284,8552
|471.073
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|269,9559
|607.668
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|468,0426
|1.164
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|49+0 / 49
|315,4048
|255.778
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|298,4271
|365.133
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.