(4 Yıllık) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Görsel İletişim Tasarımı bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Görsel İletişim Tasarımı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Görsel İletişim Tasarımı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62361,736280.078
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62351,5948106.234
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 1DolmadıDolmadı
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3280,7955506.111
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL14+0 / 14218,09151.177.936
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72333,6661167.637
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4433,61785.387
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20316,1432251.642
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL1+0 / 1306,5273309.771
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7385,903837.835
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL43+0 / 43238,2597953.020
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62292,3344410.714
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL13+0 / 13257,7193733.247
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 5DolmadıDolmadı
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10370,975561.155
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL57+0 / 57240,4269927.816
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL20+1 / 21321,7879221.669
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62391,401231.188
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72364,754173.467
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62239,6957936.336
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8384,604239.539
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL42+0 / 42275,5395553.881
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10354,065899.409
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10277,3823537.004
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7381,380644.055
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 17270,5543601.785
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6235,3433986.480
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8361,132981.498
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL22+0 / 22235,2595987.445
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11386,332637.287
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL61+0 / 61271,0401596.975
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10448,20282.839
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL57+0 / 57314,5801260.549
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5366,175570.504
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25256,9556741.552
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52377,399750.044
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8419,775910.031
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL41+0 / 41330,0522182.802
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5397,889924.557
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25235,9238979.739
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5380,592145.173
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25263,2296675.099
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8419,543710.120
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL45+0 / 45272,1233586.548
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6366,788269.255
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL33+0 / 33227,87661.070.712
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3367,400467.982
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 17289,6169432.069
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3393,065429.386
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 17265,1674655.257
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5439,14844.227
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL30+0 / 30306,9207307.246
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6455,33562.060
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL29+0 / 29282,9702487.129
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 3DolmadıDolmadı
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / ---------
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / ---------
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82344,0213129.485
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82316,0735252.026
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72282,2881493.075
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3263,3405673.965
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 2DolmadıDolmadı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41283,4214483.235
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6408,356016.267
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL22+0 / 4DolmadıDolmadı
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL16+0 / 16193,74431.390.917
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52298,9630361.344
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62349,8784111.185
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52321,6414222.382
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6437,57194.515
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL36+0 / 36305,3074317.706
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6461,10791.611
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL22+0 / 22337,4401152.939
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15272,7814580.142
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11383,617740.839
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL59+0 / 59274,2230566.306
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 9DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 3DolmadıDolmadı
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6421,97939.071
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34284,8552471.073
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3269,9559607.668
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9468,04261.164
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL49+0 / 49315,4048255.778
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5298,4271365.133

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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