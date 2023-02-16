4 yıllık bölümler arasında yer alan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Görsel İletişim Tasarımı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Görsel İletişim Tasarımı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 361,7362 80.078 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 351,5948 106.234 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 280,7955 506.111 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 14+0 / 14 218,0915 1.177.936 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 333,6661 167.637 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 433,6178 5.387 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 316,1432 251.642 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / 1 306,5273 309.771 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 385,9038 37.835 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 43+0 / 43 238,2597 953.020 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 292,3344 410.714 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 13+0 / 13 257,7193 733.247 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 370,9755 61.155 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 57+0 / 57 240,4269 927.816 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 321,7879 221.669 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 391,4012 31.188 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 364,7541 73.467 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 239,6957 936.336 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 384,6042 39.539 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 42+0 / 42 275,5395 553.881 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 354,0658 99.409 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 277,3823 537.004 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 381,3806 44.055 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 17 270,5543 601.785 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 235,3433 986.480 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 361,1329 81.498 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 22+0 / 22 235,2595 987.445 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 386,3326 37.287 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 61+0 / 61 271,0401 596.975 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 448,2028 2.839 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 57+0 / 57 314,5801 260.549 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 366,1755 70.504 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 256,9556 741.552 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 377,3997 50.044 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 419,7759 10.031 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 41+0 / 41 330,0522 182.802 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 397,8899 24.557 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 235,9238 979.739 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 380,5921 45.173 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 263,2296 675.099 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 419,5437 10.120 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 45+0 / 45 272,1233 586.548 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 366,7882 69.255 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 33+0 / 33 227,8766 1.070.712 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 367,4004 67.982 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 17 289,6169 432.069 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 393,0654 29.386 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 17 265,1674 655.257 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 439,1484 4.227 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 30 306,9207 307.246 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 455,3356 2.060 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 29+0 / 29 282,9702 487.129 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / --- --- --- Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / --- --- --- Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 344,0213 129.485 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 316,0735 252.026 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 282,2881 493.075 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 263,3405 673.965 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 283,4214 483.235 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 408,3560 16.267 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 22+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 16+0 / 16 193,7443 1.390.917 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 298,9630 361.344 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 349,8784 111.185 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 321,6414 222.382 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 437,5719 4.515 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 36+0 / 36 305,3074 317.706 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 461,1079 1.611 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 22+0 / 22 337,4401 152.939 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 272,7814 580.142 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 383,6177 40.839 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 59+0 / 59 274,2230 566.306 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 9 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 421,9793 9.071 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 284,8552 471.073 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 269,9559 607.668 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 468,0426 1.164 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 49+0 / 49 315,4048 255.778 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 298,4271 365.133

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