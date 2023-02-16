4 yıllık bölümler arasında yer alan Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite Adı Bölüm P. Türü Kont./Yer Taban Puan Başarı Sıralaması Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Gürcü Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 209,4535 1.263.727 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Gürcü Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 18 Dolmadı Dolmadı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Gürcü Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 204,4149 1.308.975

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.