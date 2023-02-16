(4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41236,5743972.329
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62271,1202596.199
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82361,556580.485
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7369,548363.793
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL38+0 / 38270,4066603.186
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4379,956946.110
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25250,0585818.149
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72321,6646222.262
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41299,0918360.431
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41310,4300285.414
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12372,982657.563
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL68+0 / 68214,24661.217.188
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4352,9451102.417
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL19+0 / 19246,1403862.277
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6373,500656.617
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL24+0 / 24238,7796947.131
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL13+0 / 7DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL13+0 / 9DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 1DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / ---------
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5362,583778.183
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20236,2378976.228
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62188,74921.421.018
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5356,164093.759
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15227,03621.080.166
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5345,6764124.082
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 6DolmadıDolmadı
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5354,347198.658
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25238,0547955.349
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6352,9043102.543
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34219,48611.163.277
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4359,551685.153
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL21+0 / 21240,8691922.577
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL14+0 / 14420,76149.582
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL14+0 / 14395,767126.624
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL76+0 / 76289,6081432.158
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL76+0 / 76281,2184502.339
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5366,990368.808
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25212,56551.233.693
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11426,68717.361
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL59+0 / 59260,1693706.884
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6353,7146100.401
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 32DolmadıDolmadı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3355,178796.358
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL16+0 / 16273,7065571.204
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6369,636663.630
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34234,2213999.198
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8428,99866.607
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL45+0 / 45276,8961541.437
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72259,6420712.523
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52215,46611.204.810
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10198,23531.359.244
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 5DolmadıDolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / ---------
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62289,0025437.001
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62240,3399928.843
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72245,8111865.988
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8360,258183.514
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL41+0 / 41273,8158570.218
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL1+0 / 1273,0228577.818
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82325,9930201.260
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62226,35651.087.878
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72287,4220449.883
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL2+0 / 2231,60151.028.622
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 2DolmadıDolmadı
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 1DolmadıDolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5249,7026822.112
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 2DolmadıDolmadı
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72281,4870499.887
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62229,08281.057.184
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6418,874810.400
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34267,7513629.264
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3254,9775763.120
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62218,39371.174.682

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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