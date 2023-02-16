4 yıllık bölümler arasında yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|236,5743
|972.329
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|271,1202
|596.199
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|361,5565
|80.485
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|369,5483
|63.793
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|38+0 / 38
|270,4066
|603.186
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|379,9569
|46.110
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|250,0585
|818.149
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|321,6646
|222.262
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|299,0918
|360.431
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|310,4300
|285.414
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|372,9826
|57.563
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|68+0 / 68
|214,2466
|1.217.188
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|352,9451
|102.417
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|19+0 / 19
|246,1403
|862.277
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|373,5006
|56.617
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|24+0 / 24
|238,7796
|947.131
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|13+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|13+0 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / ---
|---
|---
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|362,5837
|78.183
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|236,2378
|976.228
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|188,7492
|1.421.018
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|356,1640
|93.759
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|227,0362
|1.080.166
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|345,6764
|124.082
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|354,3471
|98.658
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|238,0547
|955.349
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|352,9043
|102.543
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|34+0 / 34
|219,4861
|1.163.277
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|359,5516
|85.153
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|21+0 / 21
|240,8691
|922.577
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|14+0 / 14
|420,7614
|9.582
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|14+0 / 14
|395,7671
|26.624
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|76+0 / 76
|289,6081
|432.158
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|76+0 / 76
|281,2184
|502.339
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|366,9903
|68.808
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|212,5655
|1.233.693
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|426,6871
|7.361
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|59+0 / 59
|260,1693
|706.884
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|353,7146
|100.401
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|34+0 / 32
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|355,1787
|96.358
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|16+0 / 16
|273,7065
|571.204
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|369,6366
|63.630
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|34+0 / 34
|234,2213
|999.198
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|428,9986
|6.607
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|45+0 / 45
|276,8961
|541.437
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|259,6420
|712.523
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|215,4661
|1.204.810
|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|198,2353
|1.359.244
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / ---
|---
|---
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|289,0025
|437.001
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|240,3399
|928.843
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|245,8111
|865.988
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|360,2581
|83.514
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|41+0 / 41
|273,8158
|570.218
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|1+0 / 1
|273,0228
|577.818
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|325,9930
|201.260
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|226,3565
|1.087.878
|Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|287,4220
|449.883
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|2+0 / 2
|231,6015
|1.028.622
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|249,7026
|822.112
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|281,4870
|499.887
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|229,0828
|1.057.184
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|418,8748
|10.400
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|34+0 / 34
|267,7513
|629.264
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|254,9775
|763.120
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|218,3937
|1.174.682
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.