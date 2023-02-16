4 yıllık bölümler arasında yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 236,5743 972.329 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 271,1202 596.199 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 361,5565 80.485 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 369,5483 63.793 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 38+0 / 38 270,4066 603.186 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 379,9569 46.110 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 250,0585 818.149 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 321,6646 222.262 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 299,0918 360.431 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 310,4300 285.414 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 372,9826 57.563 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 68+0 / 68 214,2466 1.217.188 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 352,9451 102.417 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 19+0 / 19 246,1403 862.277 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 373,5006 56.617 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 24+0 / 24 238,7796 947.131 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 13+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 13+0 / 9 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / --- --- --- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 362,5837 78.183 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 236,2378 976.228 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 188,7492 1.421.018 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 356,1640 93.759 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 227,0362 1.080.166 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 345,6764 124.082 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 6 Dolmadı Dolmadı İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 354,3471 98.658 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 238,0547 955.349 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 352,9043 102.543 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 219,4861 1.163.277 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 359,5516 85.153 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 21+0 / 21 240,8691 922.577 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 14+0 / 14 420,7614 9.582 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 14+0 / 14 395,7671 26.624 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 76+0 / 76 289,6081 432.158 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 76+0 / 76 281,2184 502.339 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 366,9903 68.808 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 212,5655 1.233.693 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 426,6871 7.361 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 59+0 / 59 260,1693 706.884 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 353,7146 100.401 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 32 Dolmadı Dolmadı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 355,1787 96.358 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 16+0 / 16 273,7065 571.204 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 369,6366 63.630 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 234,2213 999.198 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 428,9986 6.607 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 45+0 / 45 276,8961 541.437 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 259,6420 712.523 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 215,4661 1.204.810 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 198,2353 1.359.244 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / --- --- --- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 289,0025 437.001 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 240,3399 928.843 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 245,8111 865.988 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 360,2581 83.514 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 41+0 / 41 273,8158 570.218 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / 1 273,0228 577.818 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 325,9930 201.260 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 226,3565 1.087.878 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 287,4220 449.883 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 2+0 / 2 231,6015 1.028.622 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 249,7026 822.112 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 281,4870 499.887 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 229,0828 1.057.184 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 418,8748 10.400 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 267,7513 629.264 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 254,9775 763.120 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 218,3937 1.174.682

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