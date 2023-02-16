4 yıllık bölümler arasında yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|344,1278
|129.155
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|346,4297
|121.700
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|65+2 / 67
|375,2085
|53.694
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|285,8649
|462.652
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|90+3 / 93
|271,4321
|593.249
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|226,0253
|1.091.634
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|442,6292
|3.611
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+0 / 30
|287,9495
|445.592
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|270,5933
|601.401
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|377,4169
|50.024
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|2+0 / 2
|263,1396
|676.014
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|32+0 / 32
|251,2988
|804.228
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|307,2326
|305.216
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|258,9687
|719.612
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|262,8733
|678.755
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|277,8666
|532.522
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|369,1832
|64.500
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|85+3 / 88
|297,7907
|369.645
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|257,0715
|740.342
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|85+3 / 88
|254,2598
|771.072
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|248,7910
|832.396
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|210,0795
|1.257.857
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|295,2035
|388.617
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|258,5806
|723.750
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / ---
|---
|---
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|216,1948
|1.197.358
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 38
|Dolmadı
|Dolmadı
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|370,4381
|62.125
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|51+0 / 51
|245,1629
|873.402
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|274,8257
|560.579
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|277,1174
|539.434
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|235,6383
|983.118
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|370,0832
|62.789
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|43+0 / 43
|259,1692
|717.435
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|13+0 / 13
|433,5855
|5.400
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+0 / 70
|265,6676
|650.190
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|352,4559
|103.776
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|34+0 / 34
|211,2588
|1.246.458
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|375,9824
|52.418
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|150+4 / 154
|294,1197
|396.819
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|448,7265
|2.772
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|18+0 / 18
|266,4029
|642.650
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|263,1110
|676.321
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|332,5776
|172.082
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|396,1598
|26.210
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|372,0573
|59.284
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|14+0 / 13
|Dolmadı
|Dolmadı
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|18+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|22+0 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|311,8408
|276.618
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|376,3664
|51.771
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|211,4797
|1.244.310
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|300,3716
|351.316
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|256,3435
|748.248
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|316,2286
|251.173
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|305,4400
|316.853
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|255,6757
|755.420
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|264,2773
|664.240
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|208,0900
|1.276.540
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|294,2632
|395.713
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|250,6678
|811.218
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|369,2579
|64.367
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|34+0 / 34
|259,6802
|712.085
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / ---
|---
|---
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|448,9276
|2.751
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+0 / 50
|277,8630
|532.560
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|272,4216
|583.593
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|281,1700
|502.792
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.