4 yıllık bölümler arasında yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 344,1278 129.155 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 346,4297 121.700 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 65+2 / 67 375,2085 53.694 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 285,8649 462.652 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 271,4321 593.249 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 226,0253 1.091.634 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 442,6292 3.611 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 30 287,9495 445.592 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 270,5933 601.401 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 377,4169 50.024 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 2+0 / 2 263,1396 676.014 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 32+0 / 32 251,2988 804.228 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 307,2326 305.216 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 258,9687 719.612 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 262,8733 678.755 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 277,8666 532.522 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 369,1832 64.500 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 85+3 / 88 297,7907 369.645 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 257,0715 740.342 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 85+3 / 88 254,2598 771.072 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 248,7910 832.396 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 210,0795 1.257.857 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 295,2035 388.617 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 258,5806 723.750 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / --- --- --- Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 216,1948 1.197.358 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 38 Dolmadı Dolmadı Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 370,4381 62.125 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 51+0 / 51 245,1629 873.402 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 274,8257 560.579 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 277,1174 539.434 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 235,6383 983.118 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 370,0832 62.789 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 43+0 / 43 259,1692 717.435 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 13+0 / 13 433,5855 5.400 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 70+0 / 70 265,6676 650.190 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 352,4559 103.776 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 211,2588 1.246.458 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 375,9824 52.418 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SÖZEL 150+4 / 154 294,1197 396.819 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 448,7265 2.772 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 18+0 / 18 266,4029 642.650 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 263,1110 676.321 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 332,5776 172.082 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 396,1598 26.210 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 372,0573 59.284 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 14+0 / 13 Dolmadı Dolmadı Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 8 Dolmadı Dolmadı Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 18+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 22+0 / 8 Dolmadı Dolmadı Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 311,8408 276.618 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 376,3664 51.771 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 211,4797 1.244.310 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 300,3716 351.316 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 256,3435 748.248 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 316,2286 251.173 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 305,4400 316.853 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 255,6757 755.420 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 264,2773 664.240 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 208,0900 1.276.540 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 294,2632 395.713 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 250,6678 811.218 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 369,2579 64.367 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 259,6802 712.085 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / --- --- --- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 448,9276 2.751 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 50+0 / 50 277,8630 532.560 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 272,4216 583.593 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 281,1700 502.792

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