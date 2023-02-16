(4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82344,1278129.155
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82346,4297121.700
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL65+2 / 67375,208553.694
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103285,8649462.652
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93271,4321593.249
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82226,02531.091.634
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8442,62923.611
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL30+0 / 30287,9495445.592
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15270,5933601.401
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6377,416950.024
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL2+0 / 2263,1396676.014
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL32+0 / 32251,2988804.228
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62307,2326305.216
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62258,9687719.612
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62262,8733678.755
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72277,8666532.522
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82369,183264.500
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL85+3 / 88297,7907369.645
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52257,0715740.342
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL85+3 / 88254,2598771.072
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62248,7910832.396
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62210,07951.257.857
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72295,2035388.617
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72258,5806723.750
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 5DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / ---------
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82216,19481.197.358
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 38DolmadıDolmadı
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9370,438162.125
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL51+0 / 51245,1629873.402
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52274,8257560.579
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62277,1174539.434
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103235,6383983.118
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7370,083262.789
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL43+0 / 43259,1692717.435
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL13+0 / 13433,58555.400
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL70+0 / 70265,6676650.190
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6352,4559103.776
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34211,25881.246.458
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103375,982452.418
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)SÖZEL150+4 / 154294,1197396.819
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3448,72652.772
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL18+0 / 18266,4029642.650
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82263,1110676.321
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82332,5776172.082
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5396,159826.210
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6372,057359.284
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL14+0 / 13DolmadıDolmadı
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 8DolmadıDolmadı
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL18+0 / 4DolmadıDolmadı
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL22+0 / 8DolmadıDolmadı
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52311,8408276.618
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103376,366451.771
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52211,47971.244.310
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72300,3716351.316
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62256,3435748.248
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72316,2286251.173
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82305,4400316.853
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72255,6757755.420
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72264,2773664.240
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72208,09001.276.540
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103294,2632395.713
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103250,6678811.218
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6369,257964.367
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34259,6802712.085
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 7DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / ---------
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9448,92762.751
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL50+0 / 50277,8630532.560
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4272,4216583.593
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52281,1700502.792

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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