4 yıllık bölümler arasında yer alan Hemşirelik (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Hemşirelik (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Hemşirelik (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Hemşirelik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 45+0 / 45 440,7760 64.889 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 439,9893 65.620 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 436,7543 68.534 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 200+5 / 205 427,0509 77.738 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 425,0181 79.746 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 419,8602 84.810 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 180+5 / 185 412,9031 92.100 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 210+6 / 216 407,2447 98.136 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 406,8294 98.614 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 405,5930 99.899 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 404,5091 101.083 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 403,7566 101.878 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 220+6 / 226 401,2508 104.654 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 399,6768 106.416 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 280+7 / 287 397,6510 108.774 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 390,2785 117.421 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 390,2025 117.508 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 220+6 / 226 387,8146 120.404 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 220+6 / 226 387,2468 121.110 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 160+4 / 164 386,7254 121.769 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 384,7523 124.251 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 210+6 / 216 384,2326 124.925 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 383,2114 126.146 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 383,1712 126.189 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 382,9901 126.427 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 382,4677 127.088 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 381,5196 128.363 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 381,3109 128.623 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 380,5839 129.536 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 160+4 / 164 380,1614 130.108 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 380,1210 130.155 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 378,8533 131.795 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık) SAYISAL 160+4 / 164 378,6149 132.140 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 378,4978 132.295 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 180+5 / 185 377,4906 133.656 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 160+4 / 164 377,0784 134.223 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 200+5 / 205 373,9501 138.666 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 373,5958 139.112 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 200+5 / 205 373,1213 139.759 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 372,6218 140.433 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 372,4776 140.621 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 372,3994 140.730 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 372,0720 141.174 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 170+5 / 175 371,4946 141.980 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 371,3916 142.126 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 371,0190 142.659 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 370,9507 142.759 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 370,6807 143.176 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 200+5 / 205 370,1780 143.886 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 369,6062 144.706 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 369,0334 145.545 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 368,6465 146.132 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 368,2106 146.786 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 367,7195 147.513 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 367,5554 147.770 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 160+4 / 164 367,1923 148.269 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 366,5349 149.242 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 366,0096 150.063 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 140+4 / 144 365,7754 150.427 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 365,6155 150.673 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 365,3374 151.079 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 364,4785 152.335 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 364,3386 152.526 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 364,1499 152.804 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 363,1844 154.283 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 362,8287 154.780 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 160+4 / 164 362,8198 154.798 Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 362,7159 154.949 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 362,4659 155.349 Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 362,4353 155.395 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 362,1019 155.938 Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 361,7660 156.439 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 361,5577 156.734 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 180+5 / 185 361,3736 157.016 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 361,0828 157.446 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 361,0385 157.504 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 360,9955 157.554 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 360,8501 157.779 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 160+4 / 164 360,6849 158.065 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 359,7275 159.527 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 359,7259 159.529 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 359,5539 159.818 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 358,4912 161.551 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 358,4888 161.554 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 230+6 / 236 358,3214 161.806 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 358,0291 162.279 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 357,5178 163.129 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 356,9501 164.082 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 356,6130 164.635 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 356,5936 164.676 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 356,0090 165.642 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 355,7209 166.141 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 354,4192 168.338 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 354,4161 168.343 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 354,3139 168.524 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 354,1002 168.899 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 353,9957 169.115 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 185+5 / 190 353,9445 169.203 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 353,6966 169.630 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 160+4 / 164 353,4959 169.998 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 352,9409 170.898 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 170+5 / 175 352,7935 171.170 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 352,3129 171.973 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 352,1387 172.267 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 351,3664 173.596 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 140+4 / 144 351,3179 173.685 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 115+3 / 118 349,4244 176.998 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 349,2452 177.286 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 348,7505 178.138 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 348,6073 178.392 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 348,5697 178.461 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 250+7 / 257 348,4544 178.682 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 348,2833 179.023 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 347,5295 180.389 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 347,3997 180.614 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 347,2269 180.917 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 346,8448 181.614 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 346,5344 182.180 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 346,4515 182.324 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 345,9107 183.320 Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 345,8600 183.402 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 345,6825 183.737 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 345,6308 183.852 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 345,6024 183.900 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 345,2024 184.622 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 344,9401 185.141 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 343,8135 187.331 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 342,8138 189.138 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 342,1576 190.327 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 342,0319 190.590 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 341,7896 191.076 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 170+5 / 175 341,1994 192.203 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 340,9605 192.628 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 340,8424 192.873 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 150+4 / 154 340,5165 193.504 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 340,4534 193.613 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 339,8495 194.843 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 339,8249 194.882 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 338,6476 197.243 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 338,0379 198.464 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 337,6761 199.208 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 337,0467 200.546 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 336,8596 200.945 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 336,5727 201.522 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 336,3012 202.066 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 336,1881 202.295 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 336,0428 202.595 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 335,6667 203.338 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 335,4964 203.733 Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 335,0928 204.554 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 334,6436 205.466 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 333,9891 206.876 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 333,9830 206.888 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 333,5645 207.720 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 333,4886 207.883 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 333,2420 208.405 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 333,0692 208.752 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 160+4 / 164 331,5856 211.942 Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 331,4041 212.338 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 60+0 / 60 331,0311 213.172 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 330,5383 214.171 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 23+0 / 23 329,8118 215.805 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 328,1844 219.423 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 76+0 / 76 326,8672 222.370 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 323,6508 229.767 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 323,1567 230.904 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 322,9290 231.484 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 319,5820 239.599 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 60+0 / 60 317,4839 244.766 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 317,0418 245.914 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 316,9046 246.253 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 43 311,6716 259.816 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 310,9565 261.781 Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 36+0 / 36 310,4274 263.194 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 61+0 / 61 309,8595 264.764 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 309,6329 265.422 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 309,3890 266.103 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 46+0 / 46 308,4983 268.599 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 304,6051 279.766 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 304,3973 280.387 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 301,4632 289.108 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 300,2256 292.868 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 300,0167 293.483 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 299,5821 294.824 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 66+0 / 66 298,3400 298.723 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 56+0 / 56 297,0903 302.675 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 295,5729 307.644 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 76+0 / 76 293,6368 314.090 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 292,5790 317.572 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 60+0 / 60 289,5780 328.075 Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 28+0 / 28 289,5081 328.320 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 289,3102 329.051 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 38 289,2693 329.203 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 22 288,5792 331.646 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 288,3869 332.289 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 286,6998 338.359 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 70+0 / 70 284,8153 345.180 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 76+0 / 76 282,5351 353.853 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 27+0 / 27 281,8679 356.444 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 281,7457 356.927 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 27+0 / 27 280,8506 360.457 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 279,9810 363.987 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 277,1958 375.456 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 76+0 / 76 275,0598 384.472 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 273,5064 391.395 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 273,0706 393.371 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 67+0 / 67 269,8468 408.335 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 269,1955 411.415 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 47+0 / 47 268,9280 412.698 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 85+0 / 85 268,9180 412.744 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 268,0087 417.134 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 267,8366 417.936 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 267,6694 418.730 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 85+0 / 85 267,3800 420.189 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 266,9239 422.487 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 266,1794 426.209 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 47+0 / 47 266,0793 426.689 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 266,0205 426.981 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 47+0 / 47 264,9256 432.495 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 261,4612 450.719 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 260,4438 456.456 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 258,0392 470.142 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 254,8603 489.235 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 71+0 / 71 254,7998 489.629 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 254,2052 493.494 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 252,5644 503.962 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 251,6922 509.726 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 249,9204 521.622 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 249,2041 526.626 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 249,1997 526.650 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 246,9943 542.585 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 246,6372 545.316 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 246,5305 546.122 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 244,5597 561.008 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 239,5731 601.503 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 233,2056 659.709

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