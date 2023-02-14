(4 Yıllık) Hemşirelik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Hemşirelik (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Hemşirelik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Hemşirelik (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Hemşirelik (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Hemşirelik (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Hemşirelik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL45+0 / 45440,776064.889
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3439,989365.620
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31436,754368.534
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL200+5 / 205427,050977.738
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12425,018179.746
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9419,860284.810
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL180+5 / 185412,903192.100
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL210+6 / 216407,244798.136
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4406,829498.614
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14405,593099.899
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103404,5091101.083
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12403,7566101.878
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL220+6 / 226401,2508104.654
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15399,6768106.416
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL280+7 / 287397,6510108.774
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12390,2785117.421
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL130+4 / 134390,2025117.508
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL220+6 / 226387,8146120.404
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL220+6 / 226387,2468121.110
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL160+4 / 164386,7254121.769
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123384,7523124.251
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL210+6 / 216384,2326124.925
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL130+4 / 134383,2114126.146
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14383,1712126.189
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13382,9901126.427
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7382,4677127.088
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62381,5196128.363
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10381,3109128.623
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103380,5839129.536
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL160+4 / 164380,1614130.108
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93380,1210130.155
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6378,8533131.795
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık)SAYISAL160+4 / 164378,6149132.140
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8378,4978132.295
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL180+5 / 185377,4906133.656
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL160+4 / 164377,0784134.223
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL200+5 / 205373,9501138.666
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8373,5958139.112
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL200+5 / 205373,1213139.759
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9372,6218140.433
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103372,4776140.621
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8372,3994140.730
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15372,0720141.174
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL170+5 / 175371,4946141.980
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93371,3916142.126
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10371,0190142.659
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8370,9507142.759
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4370,6807143.176
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL200+5 / 205370,1780143.886
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8369,6062144.706
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL130+4 / 134369,0334145.545
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6368,6465146.132
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14368,2106146.786
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL130+4 / 134367,7195147.513
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82367,5554147.770
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL160+4 / 164367,1923148.269
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82366,5349149.242
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82366,0096150.063
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL140+4 / 144365,7754150.427
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93365,6155150.673
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14365,3374151.079
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14364,4785152.335
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8364,3386152.526
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8364,1499152.804
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9363,1844154.283
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL130+4 / 134362,8287154.780
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL160+4 / 164362,8198154.798
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11362,7159154.949
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9362,4659155.349
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41362,4353155.395
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72362,1019155.938
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41361,7660156.439
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17361,5577156.734
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL180+5 / 185361,3736157.016
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12361,0828157.446
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113361,0385157.504
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8360,9955157.554
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5360,8501157.779
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL160+4 / 164360,6849158.065
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103359,7275159.527
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123359,7259159.529
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10359,5539159.818
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82358,4912161.551
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88358,4888161.554
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL230+6 / 236358,3214161.806
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12358,0291162.279
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103357,5178163.129
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6356,9501164.082
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93356,6130164.635
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93356,5936164.676
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11356,0090165.642
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103355,7209166.141
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103354,4192168.338
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82354,4161168.343
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9354,3139168.524
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5354,1002168.899
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13353,9957169.115
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL185+5 / 190353,9445169.203
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6353,6966169.630
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL160+4 / 164353,4959169.998
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103352,9409170.898
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL170+5 / 175352,7935171.170
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9352,3129171.973
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113352,1387172.267
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72351,3664173.596
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL140+4 / 144351,3179173.685
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL115+3 / 118349,4244176.998
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7349,2452177.286
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12348,7505178.138
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12348,6073178.392
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL130+4 / 134348,5697178.461
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL250+7 / 257348,4544178.682
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62348,2833179.023
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82347,5295180.389
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL130+4 / 134347,3997180.614
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6347,2269180.917
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103346,8448181.614
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82346,5344182.180
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113346,4515182.324
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103345,9107183.320
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77345,8600183.402
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6345,6825183.737
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123345,6308183.852
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72345,6024183.900
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93345,2024184.622
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9344,9401185.141
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103343,8135187.331
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103342,8138189.138
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123342,1576190.327
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103342,0319190.590
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62341,7896191.076
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL170+5 / 175341,1994192.203
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103340,9605192.628
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93340,8424192.873
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL150+4 / 154340,5165193.504
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113340,4534193.613
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82339,8495194.843
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113339,8249194.882
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52338,6476197.243
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93338,0379198.464
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113337,6761199.208
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113337,0467200.546
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82336,8596200.945
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77336,5727201.522
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103336,3012202.066
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93336,1881202.295
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88336,0428202.595
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103335,6667203.338
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103335,4964203.733
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40335,0928204.554
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42334,6436205.466
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88333,9891206.876
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62333,9830206.888
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93333,5645207.720
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62333,4886207.883
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62333,2420208.405
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41333,0692208.752
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL160+4 / 164331,5856211.942
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41331,4041212.338
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL60+0 / 60331,0311213.172
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9330,5383214.171
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL23+0 / 23329,8118215.805
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13328,1844219.423
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL76+0 / 76326,8672222.370
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40323,6508229.767
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15323,1567230.904
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5322,9290231.484
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6319,5820239.599
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL60+0 / 60317,4839244.766
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42317,0418245.914
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14316,9046246.253
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL43+0 / 43311,6716259.816
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40310,9565261.781
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL36+0 / 36310,4274263.194
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL61+0 / 61309,8595264.764
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51309,6329265.422
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20309,3890266.103
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL46+0 / 46308,4983268.599
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68304,6051279.766
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL37+0 / 37304,3973280.387
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34301,4632289.108
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51300,2256292.868
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51300,0167293.483
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51299,5821294.824
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL66+0 / 66298,3400298.723
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL56+0 / 56297,0903302.675
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51295,5729307.644
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL76+0 / 76293,6368314.090
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40292,5790317.572
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL60+0 / 60289,5780328.075
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL28+0 / 28289,5081328.320
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25289,3102329.051
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL38+0 / 38289,2693329.203
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL22+0 / 22288,5792331.646
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2288,3869332.289
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42286,6998338.359
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL70+0 / 70284,8153345.180
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL76+0 / 76282,5351353.853
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL27+0 / 27281,8679356.444
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25281,7457356.927
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL27+0 / 27280,8506360.457
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1279,9810363.987
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20277,1958375.456
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL76+0 / 76275,0598384.472
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51273,5064391.395
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34273,0706393.371
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL67+0 / 67269,8468408.335
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68269,1955411.415
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL47+0 / 47268,9280412.698
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL85+0 / 85268,9180412.744
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42268,0087417.134
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51267,8366417.936
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51267,6694418.730
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL85+0 / 85267,3800420.189
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9266,9239422.487
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10266,1794426.209
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL47+0 / 47266,0793426.689
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25266,0205426.981
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL47+0 / 47264,9256432.495
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20261,4612450.719
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68260,4438456.456
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51258,0392470.142
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1254,8603489.235
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL71+0 / 71254,7998489.629
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17254,2052493.494
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7252,5644503.962
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68251,6922509.726
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3249,9204521.622
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9249,2041526.626
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34249,1997526.650
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68246,9943542.585
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59246,6372545.316
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25246,5305546.122
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34244,5597561.008
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7239,5731601.503
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34233,2056659.709

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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