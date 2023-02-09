4 yıllık bölümler arasında yer alan İktisat bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İktisat bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İktisat bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İktisat Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 510,5149 662 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 503,9220 970 Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 492,7192 1.663 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 482,1418 2.604 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 481,3889 2.708 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 438,9468 12.652 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 422,6879 24.514 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 80+0 / 80 422,0780 25.181 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 403,4192 51.715 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 395,0157 66.564 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 383,3493 90.069 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 150+4 / 154 382,5274 91.813 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 374,9961 108.689 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 370,7007 119.005 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 370,5873 119.267 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 370,1660 120.279 İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 362,9591 138.870 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 362,9288 138.949 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 360,1489 146.502 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 359,7105 147.731 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 357,9635 152.664 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 357,7730 153.184 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 357,0590 155.236 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 220+6 / 226 350,2038 175.693 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 140+4 / 144 347,6981 183.677 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 346,0889 189.034 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 344,1050 195.666 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 342,8804 199.927 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 341,1281 206.054 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 340,6527 207.798 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 340,2057 209.416 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 337,7971 218.381 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 337,4068 219.823 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 337,2260 220.498 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 336,5228 223.150 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 334,8537 229.701 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 332,8777 237.667 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 330,6315 247.049 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 329,6948 250.930 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 328,7793 254.793 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 327,9573 258.344 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 140+4 / 144 321,2190 289.370 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 317,0745 310.132 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 170+5 / 175 316,4897 313.058 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 314,7257 322.410 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 313,5451 328.652 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 312,4532 334.556 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 310,2516 346.939 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 160+4 / 164 309,0492 353.872 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 308,6829 356.020 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 305,0037 377.929 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 304,5431 380.767 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 300,7685 404.891 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 299,9803 410.098 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 140+4 / 144 296,2286 435.502 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 294,6369 446.576 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 140+4 / 144 293,4765 454.701 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 290,3981 477.689 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 289,7558 482.615 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 289,5628 484.194 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 288,7627 490.371 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 287,8194 497.585 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 286,0334 511.800 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 285,6282 515.052 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 284,7199 522.491 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 284,2377 526.479 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 283,2577 534.479 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 35+0 / 35 278,8646 572.313 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 276,8827 589.906 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 276,6439 592.144 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 276,0853 597.250 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 120+3 / 123 274,4963 611.998 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 274,4382 612.556 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 273,6997 619.425 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İktisat (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 272,9929 626.121 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 272,5392 630.404 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 272,4883 630.911 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 269,5305 659.745 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 267,0099 685.292 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 266,8766 686.649 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 265,7022 699.077 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 265,2739 703.470 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 264,9217 707.133 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 264,4545 712.115 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 263,8872 718.098 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 263,3998 723.307 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İktisat (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 263,0084 727.424 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 262,8831 728.788 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 262,7375 730.265 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 262,6006 731.781 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 262,2964 735.020 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İktisat (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 261,1199 747.966 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 260,6507 753.041 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 259,7900 762.624 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 258,9029 772.647 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 258,7952 773.858 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 258,2291 780.242 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 257,4517 788.953 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) İktisat (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 256,0242 805.401 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 120+3 / 123 255,8449 807.504 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 255,4437 812.116 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 255,3856 812.800 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 254,6960 820.938 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 120+3 / 123 253,9670 829.523 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 253,0620 840.361 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 252,9637 841.545 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 252,7473 844.113 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 252,2211 850.425 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 251,8290 855.133 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 251,6020 857.824 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 251,0532 864.651 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 250,1542 875.716 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 250,0247 877.334 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 250,0082 877.567 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 248,6731 894.180 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 248,3349 898.318 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 247,8866 903.820 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 247,4879 908.863 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 247,0129 914.941 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 246,8821 916.545 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 246,1271 925.994 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 245,9990 927.621 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 245,3019 936.487 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 244,7878 943.188 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 242,6891 970.529 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 242,3277 975.362 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 242,2224 976.750 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 242,0355 979.286 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 241,5623 985.539 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 241,1605 990.863 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 240,1231 1.004.575 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 239,8829 1.007.795 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 239,4624 1.013.404 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 239,3961 1.014.249 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 35+1 / 36 238,3681 1.028.296 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 238,3121 1.029.132 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 237,7670 1.036.575 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 237,7653 1.036.604 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 237,7457 1.036.856 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 237,7335 1.037.036 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 237,3047 1.042.923 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 237,0875 1.045.906 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 236,3638 1.055.904 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 236,0523 1.060.135 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 236,0288 1.060.437 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 235,8450 1.063.008 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 235,8419 1.063.050 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 234,6492 1.079.590 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 45+2 / 47 234,4808 1.081.880 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 233,4638 1.096.010 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 233,3362 1.097.782 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 232,6709 1.107.038 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 232,3946 1.110.956 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 232,3369 1.111.732 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 232,2751 1.112.573 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 230,6463 1.135.689 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 35+1 / 36 230,2350 1.141.535 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 230,1150 1.143.241 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 230,0251 1.144.538 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 229,5445 1.151.351 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 228,4485 1.167.098 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 227,6494 1.178.481 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 225,3369 1.211.565 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 225,3040 1.212.050 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İktisat (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 225,2048 1.213.469 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 223,6525 1.236.029 Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 222,6274 1.250.891 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 221,6989 1.263.950 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 220,0267 1.287.953 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 219,9584 1.288.914 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 35+0 / 35 219,0455 1.301.906 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 218,9706 1.302.972 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) İktisat (Örgün) (%75 İndirim) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 217,8210 1.319.709 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 212,7466 1.391.293 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 211,5584 1.407.563 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 207,7773 1.458.759 Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 205,2811 1.491.280 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) İktisat (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 201,9899 1.532.692 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 5+0 / 1 Dolmadı Dolmadı

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