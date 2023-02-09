(4 Yıllık) İktisat Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, İktisat bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) İktisat Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan İktisat bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İktisat bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İktisat bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İktisat Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA100+3 / 103510,5149662
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA21+0 / 21503,9220970
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İktisat (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)EA30+1 / 31492,71921.663
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA90+3 / 93482,14182.604
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6481,38892.708
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İktisat (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)EA40+1 / 41438,946812.652
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52422,687924.514
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA80+0 / 80422,078025.181
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA70+2 / 72403,419251.715
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA90+3 / 93395,015766.564
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5383,349390.069
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA150+4 / 154382,527491.813
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103374,9961108.689
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6370,7007119.005
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103370,5873119.267
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62370,1660120.279
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10362,9591138.870
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11362,9288138.949
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5360,1489146.502
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA42+0 / 42359,7105147.731
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA80+2 / 82357,9635152.664
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25357,7730153.184
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4357,0590155.236
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA220+6 / 226350,2038175.693
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA140+4 / 144347,6981183.677
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3346,0889189.034
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41344,1050195.666
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4342,8804199.927
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3341,1281206.054
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103340,6527207.798
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA90+3 / 93340,2057209.416
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4337,7971218.381
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5337,4068219.823
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5337,2260220.498
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5336,5228223.150
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62334,8537229.701
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52332,8777237.667
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5330,6315247.049
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4329,6948250.930
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA12+0 / 12328,7793254.793
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İktisat (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)EA20+0 / 20327,9573258.344
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA140+4 / 144321,2190289.370
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62317,0745310.132
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA170+5 / 175316,4897313.058
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52314,7257322.410
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA90+3 / 93313,5451328.652
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62312,4532334.556
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41310,2516346.939
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA160+4 / 164309,0492353.872
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10308,6829356.020
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3305,0037377.929
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82304,5431380.767
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103300,7685404.891
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82299,9803410.098
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA140+4 / 144296,2286435.502
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62294,6369446.576
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA140+4 / 144293,4765454.701
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62290,3981477.689
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62289,7558482.615
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72289,5628484.194
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA24+0 / 24288,7627490.371
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA1+0 / 1287,8194497.585
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62286,0334511.800
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93285,6282515.052
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA3+0 / 3284,7199522.491
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103284,2377526.479
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA90+3 / 93283,2577534.479
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA35+0 / 35278,8646572.313
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA80+2 / 82276,8827589.906
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20276,6439592.144
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93276,0853597.250
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA120+3 / 123274,4963611.998
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62274,4382612.556
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82273,6997619.425
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)İktisat (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41272,9929626.121
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82272,5392630.404
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82272,4883630.911
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA80+2 / 82269,5305659.745
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 10267,0099685.292
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82266,8766686.649
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41265,7022699.077
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82265,2739703.470
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA24+0 / 24264,9217707.133
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA1+0 / 1264,4545712.115
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62263,8872718.098
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52263,3998723.307
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)İktisat (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52263,0084727.424
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52262,8831728.788
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany) (Ücretli) (4 Yıllık)EA15+0 / 15262,7375730.265
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25262,6006731.781
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 10262,2964735.020
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İktisat (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41261,1199747.966
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103260,6507753.041
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62259,7900762.624
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17258,9029772.647
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA16+0 / 16258,7952773.858
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 15258,2291780.242
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72257,4517788.953
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)İktisat (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)EA1+0 / 1256,0242805.401
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA120+3 / 123255,8449807.504
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82255,4437812.116
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41255,3856812.800
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62254,6960820.938
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA120+3 / 123253,9670829.523
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31253,0620840.361
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62252,9637841.545
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41252,7473844.113
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62252,2211850.425
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41251,8290855.133
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52251,6020857.824
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93251,0532864.651
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62250,1542875.716
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62250,0247877.334
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA22+0 / 22250,0082877.567
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA80+2 / 82248,6731894.180
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41248,3349898.318
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA21+0 / 21247,8866903.820
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10247,4879908.863
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82247,0129914.941
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17246,8821916.545
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62246,1271925.994
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62245,9990927.621
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / 10245,3019936.487
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41244,7878943.188
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52242,6891970.529
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41242,3277975.362
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25242,2224976.750
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17242,0355979.286
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52241,5623985.539
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82241,1605990.863
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72240,12311.004.575
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41239,88291.007.795
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62239,46241.013.404
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41239,39611.014.249
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA35+1 / 36238,36811.028.296
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25238,31211.029.132
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41237,76701.036.575
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41237,76531.036.604
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31237,74571.036.856
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41237,73351.037.036
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31237,30471.042.923
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41237,08751.045.906
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31236,36381.055.904
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41236,05231.060.135
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52236,02881.060.437
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41235,84501.063.008
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41235,84191.063.050
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41234,64921.079.590
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA45+2 / 47234,48081.081.880
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41233,46381.096.010
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26233,33621.097.782
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41232,67091.107.038
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52232,39461.110.956
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31232,33691.111.732
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31232,27511.112.573
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31230,64631.135.689
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA35+1 / 36230,23501.141.535
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41230,11501.143.241
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41230,02511.144.538
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26229,54451.151.351
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA2+0 / 2228,44851.167.098
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21227,64941.178.481
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31225,33691.211.565
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31225,30401.212.050
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İktisat (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA5+0 / 5225,20481.213.469
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA3+0 / 3223,65251.236.029
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21222,62741.250.891
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)EA1+0 / 1221,69891.263.950
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31220,02671.287.953
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41219,95841.288.914
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA35+0 / 35219,04551.301.906
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21218,97061.302.972
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)İktisat (Örgün) (%75 İndirim) (4 Yıllık)EA1+0 / 1217,82101.319.709
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41212,74661.391.293
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21211,55841.407.563
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21207,77731.458.759
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21205,28111.491.280
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)İktisat (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31201,98991.532.692
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İktisat (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)EA20+0 / 1DolmadıDolmadı
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA5+0 / 1DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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