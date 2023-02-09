4 yıllık bölümler arasında yer alan İktisat bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İktisat bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İktisat bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İktisat Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|510,5149
|662
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|503,9220
|970
|Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|492,7192
|1.663
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|482,1418
|2.604
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|481,3889
|2.708
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|438,9468
|12.652
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|422,6879
|24.514
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|80+0 / 80
|422,0780
|25.181
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|403,4192
|51.715
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|395,0157
|66.564
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|383,3493
|90.069
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|150+4 / 154
|382,5274
|91.813
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|374,9961
|108.689
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|370,7007
|119.005
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|370,5873
|119.267
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|370,1660
|120.279
|İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|362,9591
|138.870
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|362,9288
|138.949
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|360,1489
|146.502
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|359,7105
|147.731
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|357,9635
|152.664
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|357,7730
|153.184
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|357,0590
|155.236
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|220+6 / 226
|350,2038
|175.693
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|140+4 / 144
|347,6981
|183.677
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|346,0889
|189.034
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|344,1050
|195.666
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|342,8804
|199.927
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|341,1281
|206.054
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|340,6527
|207.798
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|340,2057
|209.416
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|337,7971
|218.381
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|337,4068
|219.823
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|337,2260
|220.498
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|336,5228
|223.150
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|334,8537
|229.701
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|332,8777
|237.667
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|330,6315
|247.049
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|329,6948
|250.930
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|328,7793
|254.793
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|327,9573
|258.344
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|140+4 / 144
|321,2190
|289.370
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|317,0745
|310.132
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|170+5 / 175
|316,4897
|313.058
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|314,7257
|322.410
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|313,5451
|328.652
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|312,4532
|334.556
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|310,2516
|346.939
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|160+4 / 164
|309,0492
|353.872
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|308,6829
|356.020
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|305,0037
|377.929
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|304,5431
|380.767
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|300,7685
|404.891
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|299,9803
|410.098
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|140+4 / 144
|296,2286
|435.502
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|294,6369
|446.576
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|140+4 / 144
|293,4765
|454.701
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|290,3981
|477.689
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|289,7558
|482.615
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|289,5628
|484.194
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|288,7627
|490.371
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|287,8194
|497.585
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|286,0334
|511.800
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|285,6282
|515.052
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|284,7199
|522.491
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|284,2377
|526.479
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|283,2577
|534.479
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|35+0 / 35
|278,8646
|572.313
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|276,8827
|589.906
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|276,6439
|592.144
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|276,0853
|597.250
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|120+3 / 123
|274,4963
|611.998
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|274,4382
|612.556
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|273,6997
|619.425
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|272,9929
|626.121
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|272,5392
|630.404
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|272,4883
|630.911
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|269,5305
|659.745
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|267,0099
|685.292
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|266,8766
|686.649
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|265,7022
|699.077
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|265,2739
|703.470
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|264,9217
|707.133
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|264,4545
|712.115
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|263,8872
|718.098
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|263,3998
|723.307
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|263,0084
|727.424
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|262,8831
|728.788
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|262,7375
|730.265
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|262,6006
|731.781
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|262,2964
|735.020
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|261,1199
|747.966
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|260,6507
|753.041
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|259,7900
|762.624
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|258,9029
|772.647
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|258,7952
|773.858
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|258,2291
|780.242
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|257,4517
|788.953
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|256,0242
|805.401
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|120+3 / 123
|255,8449
|807.504
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|255,4437
|812.116
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|255,3856
|812.800
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|254,6960
|820.938
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|120+3 / 123
|253,9670
|829.523
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|253,0620
|840.361
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|252,9637
|841.545
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|252,7473
|844.113
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|252,2211
|850.425
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|251,8290
|855.133
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|251,6020
|857.824
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|251,0532
|864.651
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|250,1542
|875.716
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|250,0247
|877.334
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|250,0082
|877.567
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|248,6731
|894.180
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|248,3349
|898.318
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|247,8866
|903.820
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|247,4879
|908.863
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|247,0129
|914.941
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|246,8821
|916.545
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|246,1271
|925.994
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|245,9990
|927.621
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|245,3019
|936.487
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|244,7878
|943.188
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|242,6891
|970.529
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|242,3277
|975.362
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|242,2224
|976.750
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|242,0355
|979.286
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|241,5623
|985.539
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|241,1605
|990.863
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|240,1231
|1.004.575
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|239,8829
|1.007.795
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|239,4624
|1.013.404
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|239,3961
|1.014.249
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|35+1 / 36
|238,3681
|1.028.296
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|238,3121
|1.029.132
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|237,7670
|1.036.575
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|237,7653
|1.036.604
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|237,7457
|1.036.856
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|237,7335
|1.037.036
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|237,3047
|1.042.923
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|237,0875
|1.045.906
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|236,3638
|1.055.904
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|236,0523
|1.060.135
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|236,0288
|1.060.437
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|235,8450
|1.063.008
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|235,8419
|1.063.050
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|234,6492
|1.079.590
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|45+2 / 47
|234,4808
|1.081.880
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|233,4638
|1.096.010
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|233,3362
|1.097.782
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|232,6709
|1.107.038
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|232,3946
|1.110.956
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|232,3369
|1.111.732
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|232,2751
|1.112.573
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|230,6463
|1.135.689
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|35+1 / 36
|230,2350
|1.141.535
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|230,1150
|1.143.241
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|230,0251
|1.144.538
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|229,5445
|1.151.351
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|İktisat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|228,4485
|1.167.098
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|227,6494
|1.178.481
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|225,3369
|1.211.565
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|225,3040
|1.212.050
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|225,2048
|1.213.469
|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|223,6525
|1.236.029
|Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|222,6274
|1.250.891
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|221,6989
|1.263.950
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|220,0267
|1.287.953
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|İktisat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|219,9584
|1.288.914
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|35+0 / 35
|219,0455
|1.301.906
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|218,9706
|1.302.972
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|İktisat (Örgün) (%75 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|217,8210
|1.319.709
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|212,7466
|1.391.293
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|211,5584
|1.407.563
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|207,7773
|1.458.759
|Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|205,2811
|1.491.280
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|201,9899
|1.532.692
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|İktisat (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
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