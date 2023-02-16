4 yıllık bölümler arasında yer alan İlahiyat Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İlahiyat bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İlahiyat bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İlahiyat Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 135+4 / 139 336,6695 155.797 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 99+3 / 102 310,4455 285.336 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 99+3 / 102 266,4135 642.546 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 40+0 / 23 Dolmadı Dolmadı Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 409,2531 15.707 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 200+5 / 205 363,9458 75.171 Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 271,2242 595.199 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 288,0186 445.011 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 180+5 / 185 329,0782 187.020 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 308,2542 298.869 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 105+3 / 108 303,0207 333.031 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 326,4087 199.285 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 153+4 / 157 272,9693 578.326 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 99+3 / 102 234,8194 992.466 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 325,0636 205.637 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 301,7097 341.900 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 275,1872 557.203 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 107+3 / 110 301,8042 341.224 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 180+5 / 185 368,3977 65.972 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 135+4 / 139 338,6460 148.471 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 170+5 / 175 317,4732 244.336 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 276,7910 542.405 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 145+4 / 149 335,4764 160.396 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 301,3484 344.420 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 310+8 / 318 318,2204 240.145 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 160+4 / 164 286,6271 456.292 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 162+5 / 167 335,8662 158.879 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 299,0370 360.828 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 305,8154 314.439 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 272,8879 579.089 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 180+5 / 185 333,7722 166.399 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 302,5538 336.148 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 150+4 / 154 291,2172 419.380 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 337,8669 151.310 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 300,3010 351.838 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 200+5 / 205 311,4159 279.253 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 283,2766 484.481 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 343,3777 131.688 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 317,9448 239.351 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık) SÖZEL 35+1 / 36 313,1890 268.608 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 274,8808 560.068 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 233,1569 1.011.141 Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 135+4 / 139 260,5300 703.040 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 180+5 / 185 319,6112 232.811 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 299,4997 357.497 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 327,0171 192.664 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 130+4 / 134 296,1065 381.877 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 261,1383 696.689 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 194,6914 1.384.598 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 276,1860 547.900 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 233,2408 1.010.202 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 144+4 / 148 335,2301 161.314 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 117+3 / 120 296,2659 380.626 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlahiyat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 497,8794 251 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlahiyat (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 42+0 / 42 444,8893 3.270 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 392,1902 30.346 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık) SÖZEL 25+1 / 26 386,4639 37.136 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 160+4 / 164 376,7177 51.165 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 365,7585 71.041 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 180+5 / 185 278,1706 529.756 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 252,8929 786.294 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 135+4 / 139 324,1163 210.214 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 291,8244 410.746 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 299,0822 360.491 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 248,9439 830.625 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 276,7582 542.694 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 233,9586 1.002.151 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 282,7564 488.966 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 246,9855 852.669 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 215,0516 1.209.135 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 179,6086 1.461.693 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 341,2646 139.059 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 234+6 / 240 281,7517 497.616 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 257,5041 735.546 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 313,2320 268.341 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık) SÖZEL 35+1 / 36 431,8384 5.831 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 420,3343 9.768 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 255+7 / 262 393,2375 29.231 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 381,2237 44.270 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 170+5 / 175 359,3202 85.676 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık) SÖZEL 35+1 / 36 344,0541 129.388 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 135+4 / 139 322,4108 218.528 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 99+3 / 102 310,7572 283.366 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 180+5 / 185 340,3071 142.563 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 307,2563 305.070 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 324,8092 206.847 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 317,7790 242.612 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 292,8312 406.669 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 328,0043 191.912 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 278,9907 522.246 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 160+4 / 164 305,7943 314.580 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 270,5315 601.993 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 180+5 / 185 346,4934 121.501 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 135+4 / 139 311,2830 280.043 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 299,8969 354.711 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 99+3 / 102 257,2976 737.798 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 304,2193 324.927 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 264,1321 665.762 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 135+4 / 139 317,1193 245.702 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 273,4385 573.788 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 200+5 / 205 306,5913 309.366 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 153+4 / 157 267,0360 636.354 Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 135+4 / 139 259,7398 711.460 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 303,3683 330.699 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 264,3784 663.186 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 153+4 / 157 316,0465 252.165 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 296,7854 376.794 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 99+3 / 102 287,2058 451.664 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 190+5 / 195 323,1528 214.933 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İlahiyat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 90+0 / 31 Dolmadı Dolmadı Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 117+3 / 120 291,1216 420.158 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 250,1187 817.483 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 117+3 / 120 288,3775 442.204 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 248,0382 837.166

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.