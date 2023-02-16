(4 Yıllık) İlahiyat Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, İlahiyat bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) İlahiyat Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan İlahiyat Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İlahiyat bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İlahiyat bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İlahiyat Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL135+4 / 139336,6695155.797
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL99+3 / 102310,4455285.336
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL99+3 / 102266,4135642.546
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL40+0 / 23DolmadıDolmadı
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SÖZEL20+1 / 21409,253115.707
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL200+5 / 205363,945875.171
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82271,2242595.199
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93288,0186445.011
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL180+5 / 185329,0782187.020
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41308,2542298.869
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL105+3 / 108303,0207333.031
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111326,4087199.285
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL153+4 / 157272,9693578.326
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL99+3 / 102234,8194992.466
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111325,0636205.637
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41301,7097341.900
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93275,1872557.203
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL107+3 / 110301,8042341.224
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL180+5 / 185368,397765.972
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL135+4 / 139338,6460148.471
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL170+5 / 175317,4732244.336
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL125+4 / 129276,7910542.405
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL145+4 / 149335,4764160.396
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL125+4 / 129301,3484344.420
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL310+8 / 318318,2204240.145
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL160+4 / 164286,6271456.292
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL162+5 / 167335,8662158.879
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL125+4 / 129299,0370360.828
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111305,8154314.439
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72272,8879579.089
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL180+5 / 185333,7722166.399
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL125+4 / 129302,5538336.148
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL150+4 / 154291,2172419.380
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL125+4 / 129337,8669151.310
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111300,3010351.838
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL200+5 / 205311,4159279.253
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103283,2766484.481
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111343,3777131.688
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72317,9448239.351
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık)SÖZEL35+1 / 36313,1890268.608
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL125+4 / 129274,8808560.068
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111233,15691.011.141
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL135+4 / 139260,5300703.040
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL180+5 / 185319,6112232.811
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93299,4997357.497
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82327,0171192.664
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL130+4 / 134296,1065381.877
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72261,1383696.689
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10194,69141.384.598
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL125+4 / 129276,1860547.900
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111233,24081.010.202
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL144+4 / 148335,2301161.314
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL117+3 / 120296,2659380.626
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlahiyat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8497,8794251
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlahiyat (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL42+0 / 42444,88933.270
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SÖZEL30+1 / 31392,190230.346
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık)SÖZEL25+1 / 26386,463937.136
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL160+4 / 164376,717751.165
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93365,758571.041
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL180+5 / 185278,1706529.756
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72252,8929786.294
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL135+4 / 139324,1163210.214
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111291,8244410.746
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111299,0822360.491
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111248,9439830.625
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93276,7582542.694
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93233,95861.002.151
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL125+4 / 129282,7564488.966
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111246,9855852.669
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15215,05161.209.135
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12179,60861.461.693
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111341,2646139.059
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL234+6 / 240281,7517497.616
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93257,5041735.546
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82313,2320268.341
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık)SÖZEL35+1 / 36431,83845.831
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41420,33439.768
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL255+7 / 262393,237529.231
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62381,223744.270
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL170+5 / 175359,320285.676
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık)SÖZEL35+1 / 36344,0541129.388
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL135+4 / 139322,4108218.528
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL99+3 / 102310,7572283.366
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL180+5 / 185340,3071142.563
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL125+4 / 129307,2563305.070
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93324,8092206.847
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82317,7790242.612
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62292,8312406.669
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111328,0043191.912
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111278,9907522.246
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL160+4 / 164305,7943314.580
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL125+4 / 129270,5315601.993
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL180+5 / 185346,4934121.501
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL135+4 / 139311,2830280.043
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111299,8969354.711
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL99+3 / 102257,2976737.798
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93304,2193324.927
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72264,1321665.762
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL135+4 / 139317,1193245.702
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL125+4 / 129273,4385573.788
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL200+5 / 205306,5913309.366
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL153+4 / 157267,0360636.354
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL135+4 / 139259,7398711.460
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111303,3683330.699
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72264,3784663.186
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL153+4 / 157316,0465252.165
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62296,7854376.794
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL99+3 / 102287,2058451.664
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL190+5 / 195323,1528214.933
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İlahiyat (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL90+0 / 31DolmadıDolmadı
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL117+3 / 120291,1216420.158
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111250,1187817.483
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)İlahiyat (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL117+3 / 120288,3775442.204
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)İlahiyat (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL108+3 / 111248,0382837.166

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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