4 yıllık bölümler arasında yer alan İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İlahiyat (M.T.O.K.) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|296,5579
|378.464
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|271,6414
|591.236
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|257,9183
|731.063
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|22+0 / 22
|336,6043
|156.055
|Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|217,4910
|1.184.223
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|247,5242
|846.678
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+0 / 60
|260,4818
|703.567
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|259,3931
|715.126
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+0 / 60
|210,9144
|1.249.761
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|283,9115
|478.940
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|17+0 / 17
|242,2981
|906.343
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|233,2626
|1.009.966
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|279,6665
|516.255
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça)(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|263,3255
|674.117
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|261,4940
|692.953
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|13+0 / 13
|260,3599
|704.825
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|351,7295
|105.861
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|323,1803
|214.785
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|272,0830
|586.892
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|243,9685
|887.083
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|269,3639
|582.583
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|253,4145
|780.446
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+0 / 30
|227,3777
|1.076.350
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|201,5794
|1.333.061
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|18+0 / 18
|288,8537
|438.208
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|263,9277
|667.877
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|280,4926
|508.886
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|255,8644
|753.399
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|283,9473
|478.631
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|240,0182
|932.562
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|246,7475
|855.312
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|287,8082
|446.787
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|267,2487
|634.150
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|22+0 / 22
|251,1287
|806.045
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|226,9460
|1.081.223
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|276,4084
|525.981
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|276,1547
|548.207
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|257,4792
|735.818
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|238,5894
|949.266
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|223,6741
|1.117.608
|Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|174,8728
|1.475.230
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|250,9882
|807.636
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|228,1559
|1.067.646
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|256,0731
|751.156
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|13+0 / 13
|287,9249
|445.782
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|255,7810
|737.023
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|216,3839
|1.195.508
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|188,2611
|1.423.703
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|16+0 / 16
|266,2262
|634.726
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|13+0 / 13
|236,2079
|976.569
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|374,9848
|54.078
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|367,9498
|66.853
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|362,4007
|78.586
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|226,9382
|1.081.315
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|213,2511
|1.226.983
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|289,7549
|407.347
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|273,9415
|568.130
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|266,5275
|641.410
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|234,2380
|999.018
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|230,6535
|1.039.407
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|214,0568
|1.219.113
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|312,1727
|274.627
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|26+0 / 26
|252,8815
|786.430
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|243,5517
|891.833
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|286,4588
|457.763
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|427,3795
|7.145
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|389,5661
|33.294
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|379,4540
|46.880
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|328,0947
|191.517
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|324,8127
|206.832
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|306,2638
|311.468
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|264,8684
|658.161
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|309,3330
|292.121
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|286,2525
|459.464
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|300,0065
|353.900
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|246,6157
|856.869
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|238,5547
|949.668
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|281,5635
|499.215
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|254,4618
|768.853
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|271,6292
|591.377
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|256,8018
|743.206
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|311,3365
|279.717
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|304,3726
|323.962
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|208,9499
|1.176.221
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|178,5267
|1.465.209
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|270,1778
|605.531
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|254,8407
|764.600
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|251,6604
|800.116
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|233,1060
|1.011.725
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|277,3082
|537.670
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|17+0 / 17
|254,7452
|765.686
|Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|197,4876
|1.364.840
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|245,5384
|869.081
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|234,2714
|998.655
|Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|17+0 / 17
|276,9826
|518.892
|Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|269,0948
|616.007
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|238,0480
|955.427
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|252,2289
|793.818
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|13+0 / 13
|242,9987
|898.222
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|216,0530
|1.198.835
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|13+0 / 13
|244,5255
|880.670
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|230,7008
|1.038.860
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