(4 Yıllık) İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İlahiyat (M.T.O.K.) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15296,5579378.464
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11271,6414591.236
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11257,9183731.063
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL22+0 / 22336,6043156.055
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10217,49101.184.223
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10247,5242846.678
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL60+0 / 60260,4818703.567
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15259,3931715.126
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL60+0 / 60210,91441.249.761
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12283,9115478.940
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 17242,2981906.343
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11233,26261.009.966
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12279,6665516.255
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça)(M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5263,3255674.117
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10261,4940692.953
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL13+0 / 13260,3599704.825
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20351,7295105.861
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15323,1803214.785
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20272,0830586.892
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15243,9685887.083
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15269,3639582.583
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15253,4145780.446
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL30+0 / 30227,37771.076.350
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20201,57941.333.061
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL18+0 / 18288,8537438.208
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15263,9277667.877
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12280,4926508.886
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10255,8644753.399
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20283,9473478.631
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15240,0182932.562
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15246,7475855.312
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15287,8082446.787
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12267,2487634.150
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL22+0 / 22251,1287806.045
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11226,94601.081.223
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12276,4084525.981
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5276,1547548.207
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10257,4792735.818
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15238,5894949.266
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12223,67411.117.608
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15174,87281.475.230
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20250,9882807.636
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10228,15591.067.646
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10256,0731751.156
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL13+0 / 13287,9249445.782
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10255,7810737.023
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15216,38391.195.508
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12188,26111.423.703
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL16+0 / 16266,2262634.726
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL13+0 / 13236,2079976.569
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5374,984854.078
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20367,949866.853
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10362,400778.586
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20226,93821.081.315
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10213,25111.226.983
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15289,7549407.347
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12273,9415568.130
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12266,5275641.410
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12234,2380999.018
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10230,65351.039.407
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10214,05681.219.113
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12312,1727274.627
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL26+0 / 26252,8815786.430
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10243,5517891.833
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10286,4588457.763
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5427,37957.145
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25389,566133.294
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10379,454046.880
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5328,0947191.517
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20324,8127206.832
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15306,2638311.468
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11264,8684658.161
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20309,3330292.121
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15286,2525459.464
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10300,0065353.900
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10246,6157856.869
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10238,5547949.668
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12281,5635499.215
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12254,4618768.853
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20271,6292591.377
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15256,8018743.206
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20311,3365279.717
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15304,3726323.962
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12208,94991.176.221
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11178,52671.465.209
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10270,1778605.531
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10254,8407764.600
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15251,6604800.116
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15233,10601.011.725
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20277,3082537.670
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 17254,7452765.686
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15197,48761.364.840
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12245,5384869.081
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10234,2714998.655
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 17276,9826518.892
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10269,0948616.007
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11238,0480955.427
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20252,2289793.818
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL13+0 / 13242,9987898.222
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12216,05301.198.835
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SÖZEL13+0 / 13244,5255880.670
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12230,70081.038.860

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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