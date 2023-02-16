4 yıllık bölümler arasında yer alan İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İlahiyat (M.T.O.K.) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 296,5579 378.464 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 271,6414 591.236 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 257,9183 731.063 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 22+0 / 22 336,6043 156.055 Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 217,4910 1.184.223 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 247,5242 846.678 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 60+0 / 60 260,4818 703.567 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 259,3931 715.126 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 60+0 / 60 210,9144 1.249.761 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 283,9115 478.940 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 17 242,2981 906.343 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 233,2626 1.009.966 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 279,6665 516.255 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça)(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 263,3255 674.117 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 261,4940 692.953 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 13+0 / 13 260,3599 704.825 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 351,7295 105.861 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 323,1803 214.785 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 272,0830 586.892 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 243,9685 887.083 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 269,3639 582.583 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 253,4145 780.446 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 30 227,3777 1.076.350 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 201,5794 1.333.061 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 18+0 / 18 288,8537 438.208 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 263,9277 667.877 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 280,4926 508.886 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 255,8644 753.399 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 283,9473 478.631 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 240,0182 932.562 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 246,7475 855.312 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 287,8082 446.787 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 267,2487 634.150 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 22+0 / 22 251,1287 806.045 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 226,9460 1.081.223 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 276,4084 525.981 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 276,1547 548.207 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 257,4792 735.818 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 238,5894 949.266 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 223,6741 1.117.608 Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 174,8728 1.475.230 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 250,9882 807.636 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 228,1559 1.067.646 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 256,0731 751.156 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 13+0 / 13 287,9249 445.782 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 255,7810 737.023 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 216,3839 1.195.508 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 188,2611 1.423.703 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 16+0 / 16 266,2262 634.726 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 13+0 / 13 236,2079 976.569 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 374,9848 54.078 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 367,9498 66.853 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 362,4007 78.586 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 226,9382 1.081.315 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 213,2511 1.226.983 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 289,7549 407.347 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 273,9415 568.130 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 266,5275 641.410 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 234,2380 999.018 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 230,6535 1.039.407 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 214,0568 1.219.113 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 312,1727 274.627 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 26+0 / 26 252,8815 786.430 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 243,5517 891.833 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 286,4588 457.763 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 427,3795 7.145 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 389,5661 33.294 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 379,4540 46.880 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 328,0947 191.517 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 324,8127 206.832 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 306,2638 311.468 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 264,8684 658.161 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 309,3330 292.121 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 286,2525 459.464 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 300,0065 353.900 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 246,6157 856.869 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 238,5547 949.668 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 281,5635 499.215 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 254,4618 768.853 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 271,6292 591.377 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 256,8018 743.206 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 311,3365 279.717 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 304,3726 323.962 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 208,9499 1.176.221 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 178,5267 1.465.209 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 270,1778 605.531 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 254,8407 764.600 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 251,6604 800.116 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 233,1060 1.011.725 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 277,3082 537.670 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 17 254,7452 765.686 Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 197,4876 1.364.840 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 245,5384 869.081 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 234,2714 998.655 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 17 276,9826 518.892 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 269,0948 616.007 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 238,0480 955.427 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 252,2289 793.818 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 13+0 / 13 242,9987 898.222 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 216,0530 1.198.835 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 13+0 / 13 244,5255 880.670 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 230,7008 1.038.860

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