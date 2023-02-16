4 yıllık bölümler arasında yer alan İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İletişim Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 352,1371 104.676 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İletişim Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / --- --- --- Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İletişim Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 14+0 / --- --- --- Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İletişim Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / --- --- --- İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 435,9132 4.863 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 51+0 / 51 293,9058 398.466 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İletişim Tasarımı ve Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 289,0865 436.344

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.