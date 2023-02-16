(4 Yıllık) İletişim ve Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, İletişim ve Tasarımı bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) İletişim ve Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan İletişim ve Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İletişim ve Tasarımı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İletişim ve Tasarımı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İletişim ve Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10317,3998244.729
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 5DolmadıDolmadı
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3326,5997198.383
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 8DolmadıDolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7460,96281.624
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20341,8278136.983
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL22+0 / 22279,0996521.315
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8402,347720.671
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL40+0 / 40277,2294538.413
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL2+0 / 2262,6573680.994
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6376,150052.135
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34189,92031.414.452
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4358,752987.139
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL22+0 / 22238,3935951.472
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11474,6252859
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL55+0 / 55378,197748.771
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10351,0820107.699
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5357,755789.684
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25211,43271.244.752
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5361,593680.396
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL27+0 / 27214,60671.213.559
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5397,015925.378
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8292,9005406.133
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 17253,2349782.476
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7371,245560.695
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL28+0 / 28223,16841.123.132
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5369,857163.210
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL24+0 / 24272,0141587.496
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL1+0 / 1271,6083591.593
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52282,0189495.316
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5494,0937323
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL31+0 / 31319,4125233.835
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72316,8119247.962
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 47DolmadıDolmadı
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62302,6852335.250
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İletişim ve Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62418,174810.696

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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