4 yıllık bölümler arasında yer alan İletişim ve Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İletişim ve Tasarımı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İletişim ve Tasarımı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) İletişim ve Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 317,3998 244.729 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 326,5997 198.383 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 8 Dolmadı Dolmadı Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 460,9628 1.624 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 341,8278 136.983 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 22+0 / 22 279,0996 521.315 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 402,3477 20.671 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 40+0 / 40 277,2294 538.413 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 2+0 / 2 262,6573 680.994 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 376,1500 52.135 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 189,9203 1.414.452 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 358,7529 87.139 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 22+0 / 22 238,3935 951.472 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 474,6252 859 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 55+0 / 55 378,1977 48.771 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 351,0820 107.699 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 357,7557 89.684 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 211,4327 1.244.752 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 361,5936 80.396 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 27+0 / 27 214,6067 1.213.559 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 397,0159 25.378 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 292,9005 406.133 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 17 253,2349 782.476 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 371,2455 60.695 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 28+0 / 28 223,1684 1.123.132 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 369,8571 63.210 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 24+0 / 24 272,0141 587.496 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / 1 271,6083 591.593 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 282,0189 495.316 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 494,0937 323 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 31+0 / 31 319,4125 233.835 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 316,8119 247.962 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 47 Dolmadı Dolmadı Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 302,6852 335.250 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İletişim ve Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 418,1748 10.696

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.