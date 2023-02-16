4 yıllık bölümler arasında yer alan İletişim ve Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İletişim ve Tasarımı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İletişim ve Tasarımı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İletişim ve Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|317,3998
|244.729
|Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|326,5997
|198.383
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|17+0 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|460,9628
|1.624
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|341,8278
|136.983
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|22+0 / 22
|279,0996
|521.315
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|402,3477
|20.671
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+0 / 40
|277,2294
|538.413
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|2+0 / 2
|262,6573
|680.994
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|376,1500
|52.135
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|34+0 / 34
|189,9203
|1.414.452
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|358,7529
|87.139
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|22+0 / 22
|238,3935
|951.472
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|474,6252
|859
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|55+0 / 55
|378,1977
|48.771
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|351,0820
|107.699
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|357,7557
|89.684
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|211,4327
|1.244.752
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|361,5936
|80.396
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|27+0 / 27
|214,6067
|1.213.559
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|397,0159
|25.378
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|292,9005
|406.133
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|17+0 / 17
|253,2349
|782.476
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|371,2455
|60.695
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|28+0 / 28
|223,1684
|1.123.132
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|369,8571
|63.210
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|24+0 / 24
|272,0141
|587.496
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|1+0 / 1
|271,6083
|591.593
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|282,0189
|495.316
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|494,0937
|323
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|31+0 / 31
|319,4125
|233.835
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|316,8119
|247.962
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 47
|Dolmadı
|Dolmadı
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|302,6852
|335.250
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İletişim ve Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|418,1748
|10.696
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.