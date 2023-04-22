4 yıllık ilişkisi bitti, yeni sevgilisiyle tatilde! Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'den olay görüntüler

Büyük bir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çiftini ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimdiler de yeni bir aşka yelken açan mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Denizle sürpriz bir tatile çıktı. İşte detaylar…

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4 yıllık ilişkisi bitti, yeni sevgilisiyle tatilde! Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'den olay görüntüler

Yalı çapkının yıldız güzel Afra Saraçoğlu ile uzun yıllardır süren birlikteliğini noktalayan Mert Yazıcıoğlu gönlünü bir başka güzele kaptırdı. Daha taze sevgili olan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz aşklarının keyfini çıkarıyorlar. Detaylar haberimizde…

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MERT YAZICIOĞLU VE DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN BAŞ BAŞA TATİLİNDEN İLK KARELER!

İzlandalı Thor Saevarsson ile ilişkisini sonlandıran Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile Maldivler'de tatil yapıyor.

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İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson’dan ayrılan Dilan Çiçek Deniz ile 4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu’ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu, 3 ay önce aşk yaşamaya başladı.

Çifte kumrular ilk kez yalnız tatile çıktı. Maldivler'deki balayı adalarına uçtular ve erkenden bayram yaptılar.

İkili dün sabah uyanır uyanmaz sahile koştular. Birbirlerine poz verip fotoğraflarını çektirdiler.

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