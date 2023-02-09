4 yıllık bölümler arasında yer alan İngiliz Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İngiliz Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|502,07623
|2.120
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|65+2 / 67
|499,63599
|2.364
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0 / 6
|481,11131
|4.334
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|479,16198
|4.559
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|9+0 / 9
|474,62009
|5.135
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3 / 93
|462,64697
|7.071
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3 / 93
|459,43488
|7.661
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0 / 1
|455,25891
|8.453
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|7+0 / 7
|450,03226
|9.469
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|444,97240
|10.540
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|443,86059
|10.793
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|440,93426
|11.521
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|438,78363
|12.055
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|434,36821
|13.161
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|12+0 / 12
|430,46889
|14.235
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0 / 6
|429,86045
|14.391
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|427,35490
|15.067
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|13+0 / 13
|424,57577
|15.901
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Uzaktan) (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|DİL
|100+3 / 103
|423,05419
|16.317
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|12+0 / 12
|422,63283
|16.429
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|419,84711
|17.265
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|48+0 / 48
|419,37757
|17.419
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|7+0 / 7
|418,81430
|17.620
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|418,13254
|17.820
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|417,80751
|17.925
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|7+0 / 7
|413,30090
|19.321
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|11+0 / 11
|413,16539
|19.363
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|12+0 / 12
|412,57924
|19.579
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / 5
|411,94581
|19.790
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|411,94150
|19.795
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|411,88183
|19.820
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|411,50336
|19.932
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|407,87063
|21.177
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|11+0 / 11
|407,47084
|21.292
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|405,03240
|22.103
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|401,56373
|23.325
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|20+0 / 20
|401,18417
|23.448
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|398,03422
|24.488
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|394,45484
|25.753
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3 / 93
|391,66575
|26.783
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|386,44379
|28.646
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|386,32108
|28.686
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|55+0 / 55
|384,73226
|29.286
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|384,31636
|29.430
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|382,37536
|30.147
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|381,60792
|30.421
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|381,36179
|30.511
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|372,53572
|33.744
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|372,40329
|33.786
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|372,34759
|33.810
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|371,14000
|34.231
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|370,80864
|34.368
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|370,27172
|34.561
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|368,23958
|35.330
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|51+0 / 51
|366,80937
|35.836
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|366,24100
|36.061
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|366,08942
|36.115
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|365,48974
|36.346
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|365,03076
|36.522
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|4+0 / 4
|364,46722
|36.743
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|71+0 / 71
|328,81142
|50.672
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|328,05832
|50.980
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|325,98616
|51.829
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|325,60375
|51.979
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|322,48157
|53.244
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|320,77183
|53.921
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|4+0 / 4
|320,18625
|54.168
|Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|318,73810
|54.761
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / 5
|317,71246
|55.175
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|313,67965
|56.877
|Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|313,21219
|57.094
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|308,96482
|58.824
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|308,27668
|59.115
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|304,76120
|60.552
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|67+0 / 67
|302,75573
|61.392
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|38+0 / 38
|300,76104
|62.247
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|26+0 / 26
|297,35402
|63.645
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|58+0 / 58
|293,29842
|65.398
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0 / 42
|284,53516
|69.229
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|44+0 / 44
|362,64680
|37.446
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|362,10900
|37.643
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|361,86569
|37.731
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|360,99629
|38.043
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|359,93951
|38.459
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|358,93088
|38.867
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|358,62975
|38.972
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|357,47570
|39.411
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|356,11287
|39.947
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|355,28724
|40.278
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0 / 6
|354,89966
|40.412
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|353,34305
|41.000
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|351,84762
|41.569
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|32+0 / 32
|350,79160
|41.980
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|349,23663
|42.578
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|349,01310
|42.669
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|348,81740
|42.752
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|347,53138
|43.218
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|346,14792
|43.736
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|345,16679
|44.164
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0 / 1
|344,82702
|44.295
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|344,74914
|44.329
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|38+0 / 38
|344,63542
|44.366
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|342,38722
|45.233
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|341,92622
|45.428
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|341,51871
|45.589
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|340,21274
|46.125
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|337,06435
|47.347
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|334,35398
|48.434
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|334,13717
|48.524
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|334,08969
|48.548
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|52+0 / 52
|332,53187
|49.188
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%75 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0 / 2
|330,36960
|50.023
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|329,86680
|50.228
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|20+0 / 20
|283,22379
|69.803
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|72+0 / 72
|277,35276
|72.417
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0 / 42
|270,61837
|75.450
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|34+0 / 34
|264,90316
|78.141
|Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|264,46255
|78.312
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|25+0 / 25
|256,18286
|82.312
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0 / 47
|243,86842
|88.466
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|59+0 / 59
|238,23406
|91.325
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|41+0 / 41
|233,92255
|93.560
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|29+0 / 29
|223,26615
|99.137
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|222,07859
|99.769
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|72+0 / 72
|220,91352
|100.378
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|20+0 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / 5
|178,34855
|119.009
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / ---
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