4 yıllık bölümler arasında yer alan İngiliz Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İngiliz Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 502,07623 2.120 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 65+2 / 67 499,63599 2.364 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 6+0 / 6 481,11131 4.334 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 479,16198 4.559 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 9+0 / 9 474,62009 5.135 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 90+3 / 93 462,64697 7.071 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 90+3 / 93 459,43488 7.661 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 1+0 / 1 455,25891 8.453 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 7+0 / 7 450,03226 9.469 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 444,97240 10.540 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 443,86059 10.793 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 440,93426 11.521 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 438,78363 12.055 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 434,36821 13.161 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 12+0 / 12 430,46889 14.235 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 6+0 / 6 429,86045 14.391 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 427,35490 15.067 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 13+0 / 13 424,57577 15.901 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Uzaktan) (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) DİL 100+3 / 103 423,05419 16.317 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 12+0 / 12 422,63283 16.429 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 419,84711 17.265 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 48+0 / 48 419,37757 17.419 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 7+0 / 7 418,81430 17.620 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 418,13254 17.820 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 417,80751 17.925 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 7+0 / 7 413,30090 19.321 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 11+0 / 11 413,16539 19.363 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 12+0 / 12 412,57924 19.579 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 411,94581 19.790 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 411,94150 19.795 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 411,88183 19.820 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 411,50336 19.932 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 407,87063 21.177 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 11+0 / 11 407,47084 21.292 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 405,03240 22.103 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 401,56373 23.325 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 20+0 / 20 401,18417 23.448 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 398,03422 24.488 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 394,45484 25.753 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 90+3 / 93 391,66575 26.783 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 386,44379 28.646 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 386,32108 28.686 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 55+0 / 55 384,73226 29.286 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 384,31636 29.430 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 382,37536 30.147 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 381,60792 30.421 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 381,36179 30.511 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 372,53572 33.744 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 372,40329 33.786 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 372,34759 33.810 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 371,14000 34.231 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 370,80864 34.368 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 370,27172 34.561 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 368,23958 35.330 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 51+0 / 51 366,80937 35.836 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 366,24100 36.061 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 366,08942 36.115 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 365,48974 36.346 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 365,03076 36.522 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 4+0 / 4 364,46722 36.743 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 71+0 / 71 328,81142 50.672 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 328,05832 50.980 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 325,98616 51.829 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 325,60375 51.979 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 322,48157 53.244 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 320,77183 53.921 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 4+0 / 4 320,18625 54.168 Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 318,73810 54.761 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 317,71246 55.175 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 313,67965 56.877 Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 313,21219 57.094 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 308,96482 58.824 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 308,27668 59.115 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 304,76120 60.552 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 67+0 / 67 302,75573 61.392 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 38+0 / 38 300,76104 62.247 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 26+0 / 26 297,35402 63.645 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 58+0 / 58 293,29842 65.398 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0 / 42 284,53516 69.229 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 44+0 / 44 362,64680 37.446 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 362,10900 37.643 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 361,86569 37.731 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 360,99629 38.043 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 359,93951 38.459 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 358,93088 38.867 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 358,62975 38.972 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 357,47570 39.411 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 356,11287 39.947 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 355,28724 40.278 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 6+0 / 6 354,89966 40.412 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 353,34305 41.000 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 351,84762 41.569 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 32+0 / 32 350,79160 41.980 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 349,23663 42.578 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 349,01310 42.669 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 348,81740 42.752 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 347,53138 43.218 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 346,14792 43.736 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 345,16679 44.164 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 1+0 / 1 344,82702 44.295 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 344,74914 44.329 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 38+0 / 38 344,63542 44.366 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 342,38722 45.233 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 341,92622 45.428 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 341,51871 45.589 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 340,21274 46.125 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 337,06435 47.347 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 334,35398 48.434 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 334,13717 48.524 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 334,08969 48.548 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 52+0 / 52 332,53187 49.188 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%75 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 2+0 / 2 330,36960 50.023 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 329,86680 50.228 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 20+0 / 20 283,22379 69.803 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 72+0 / 72 277,35276 72.417 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0 / 42 270,61837 75.450 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 34+0 / 34 264,90316 78.141 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 264,46255 78.312 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 25+0 / 25 256,18286 82.312 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 47+0 / 47 243,86842 88.466 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 59+0 / 59 238,23406 91.325 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 41+0 / 41 233,92255 93.560 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 29+0 / 29 223,26615 99.137 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 222,07859 99.769 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 72+0 / 72 220,91352 100.378 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 20+0 / 14 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 178,34855 119.009 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 10+0 / --- --- ---

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