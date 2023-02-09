(4 Yıllık) İngiliz Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) İngiliz Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan İngiliz Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İngiliz Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8502,076232.120
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL65+2 / 67499,635992.364
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL6+0 / 6481,111314.334
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL10+0 / 10479,161984.559
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL9+0 / 9474,620095.135
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL90+3 / 93462,646977.071
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL90+3 / 93459,434887.661
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL1+0 / 1455,258918.453
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL7+0 / 7450,032269.469
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL10+0 / 10444,9724010.540
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL80+2 / 82443,8605910.793
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8440,9342611.521
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72438,7836312.055
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8434,3682113.161
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL12+0 / 12430,4688914.235
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL6+0 / 6429,8604514.391
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72427,3549015.067
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL13+0 / 13424,5757715.901
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Uzaktan) (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)DİL100+3 / 103423,0541916.317
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL12+0 / 12422,6328316.429
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62419,8471117.265
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL48+0 / 48419,3775717.419
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL7+0 / 7418,8143017.620
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8418,1325417.820
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8417,8075117.925
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL7+0 / 7413,3009019.321
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL11+0 / 11413,1653919.363
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL12+0 / 12412,5792419.579
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL5+0 / 5411,9458119.790
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)DİL50+2 / 52411,9415019.795
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72411,8818319.820
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62411,5033619.932
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL50+2 / 52407,8706321.177
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL11+0 / 11407,4708421.292
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL80+2 / 82405,0324022.103
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72401,5637323.325
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL20+0 / 20401,1841723.448
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72398,0342224.488
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL80+2 / 82394,4548425.753
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL90+3 / 93391,6657526.783
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72386,4437928.646
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL80+2 / 82386,3210828.686
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL55+0 / 55384,7322629.286
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72384,3163629.430
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL80+2 / 82382,3753630.147
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72381,6079230.421
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL80+2 / 82381,3617930.511
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL50+2 / 52372,5357233.744
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL80+2 / 82372,4032933.786
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72372,3475933.810
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62371,1400034.231
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8370,8086434.368
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62370,2717234.561
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62368,2395835.330
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL51+0 / 51366,8093735.836
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62366,2410036.061
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72366,0894236.115
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72365,4897436.346
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL50+2 / 52365,0307636.522
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL4+0 / 4364,4672236.743
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL71+0 / 71328,8114250.672
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62328,0583250.980
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL10+0 / 10325,9861651.829
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL80+2 / 82325,6037551.979
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62322,4815753.244
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62320,7718353.921
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL4+0 / 4320,1862554.168
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62318,7381054.761
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL5+0 / 5317,7124655.175
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL50+2 / 52313,6796556.877
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL50+2 / 52313,2121957.094
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62308,9648258.824
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62308,2766859.115
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62304,7612060.552
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL67+0 / 67302,7557361.392
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL38+0 / 38300,7610462.247
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL26+0 / 26297,3540263.645
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL58+0 / 58293,2984265.398
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL42+0 / 42284,5351669.229
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL44+0 / 44362,6468037.446
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72362,1090037.643
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62361,8656937.731
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL80+2 / 82360,9962938.043
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72359,9395138.459
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62358,9308838.867
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72358,6297538.972
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72357,4757039.411
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62356,1128739.947
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72355,2872440.278
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL6+0 / 6354,8996640.412
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62353,3430541.000
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62351,8476241.569
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL32+0 / 32350,7916041.980
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)DİL40+1 / 41349,2366342.578
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62349,0131042.669
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62348,8174042.752
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62347,5313843.218
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62346,1479243.736
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62345,1667944.164
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL1+0 / 1344,8270244.295
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62344,7491444.329
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL38+0 / 38344,6354244.366
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62342,3872245.233
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62341,9262245.428
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72341,5187145.589
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62340,2127446.125
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72337,0643547.347
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)DİL50+2 / 52334,3539848.434
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62334,1371748.524
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62334,0896948.548
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL52+0 / 52332,5318749.188
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%75 İndirimli) (4 Yıllık)DİL2+0 / 2330,3696050.023
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62329,8668050.228
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL20+0 / 20283,2237969.803
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL72+0 / 72277,3527672.417
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL42+0 / 42270,6183775.450
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL34+0 / 34264,9031678.141
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)DİL10+0 / 10264,4625578.312
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL25+0 / 25256,1828682.312
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL47+0 / 47243,8684288.466
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL59+0 / 59238,2340691.325
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL41+0 / 41233,9225593.560
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL29+0 / 29223,2661599.137
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL10+0 / 10222,0785999.769
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL72+0 / 72220,91352100.378
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL20+0 / 14DolmadıDolmadı
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL5+0 / 5178,34855119.009
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL10+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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