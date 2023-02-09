4 yıllık bölümler arasında yer alan İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 513,51740 1.244 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 48+0 / 48 448,77080 9.718 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 289,41657 67.190 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 351,56744 41.671

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.