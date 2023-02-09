4 yıllık bölümler arasında yer alan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 4+0 / 4 481,65364 4.272 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 478,72382 4.605 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 474,63221 5.134 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 472,38721 5.467 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 466,61858 6.386 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 461,60831 7.256 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 6+0 / 6 457,60868 8.008 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 455,58817 8.387 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 7+0 / 7 454,29688 8.650 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 453,01669 8.896 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 448,65599 9.753 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 442,68110 11.052 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 7+0 / 7 439,70018 11.844 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 7+0 / 7 438,74730 12.065 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 12+0 / 12 436,39278 12.641 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 429,74970 14.432 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 429,65813 14.462 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 429,14076 14.604 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 3+0 / 3 427,37830 15.062 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 426,00591 15.472 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 424,99152 15.782 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 7+0 / 7 424,21934 16.011 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 6+0 / 6 419,69022 17.318 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 419,17470 17.488 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 9+0 / 9 417,37294 18.084 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 11+0 / 11 414,84866 18.848 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 411,89265 19.816 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 411,87377 19.826 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 411,64203 19.890 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 403,47069 22.654 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 402,32641 23.090 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 393,20425 26.235 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 32+0 / 32 392,30205 26.548 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 390,39439 27.212 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 21+0 / 21 388,91288 27.750 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 16+0 / 16 383,51447 29.714 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 377,98247 31.743 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 2+0 / 2 377,75334 31.823 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 376,44363 32.276 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 375,68840 32.529 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 375,48547 32.600 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 368,67304 35.177 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 15+0 / 15 327,40046 51.230 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 58+0 / 58 323,34852 52.896 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 51+0 / 51 316,52530 55.720 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 313,31240 57.048 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 1+0 / 1 313,30154 57.053 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 25+0 / 25 312,64348 57.323 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 22+0 / 22 311,61858 57.770 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0 / 42 311,25250 57.919 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 15+0 / 15 302,02063 61.708 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 6+0 / 6 298,66595 63.102 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 17+0 / 17 293,71193 65.214 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 64+0 / 64 286,26672 68.514 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 352,59244 41.259 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 350,73875 42.000 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0 / 42 346,22069 43.707 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 342,93719 45.055 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 57+0 / 57 341,63674 45.540 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 34+0 / 34 340,57136 45.986 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 55+0 / 55 335,73079 47.894 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 30+0 / 30 332,25649 49.289 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 32+0 / 32 330,76021 49.861 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 38+0 / 38 330,28773 50.059 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 56+0 / 56 279,05999 71.612 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0 / 42 274,65753 73.587 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 38+0 / 38 274,32433 73.737 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 34+0 / 34 269,59468 75.914 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 251,21741 84.787 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0 / 42 244,29418 88.260 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 68+0 / 68 230,97155 95.176 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 25+0 / 25 217,17692 102.240 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 2+0 / --- --- ---

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