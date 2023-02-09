4 yıllık bölümler arasında yer alan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|4+0 / 4
|481,65364
|4.272
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|478,72382
|4.605
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|474,63221
|5.134
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|472,38721
|5.467
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|466,61858
|6.386
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|461,60831
|7.256
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0 / 6
|457,60868
|8.008
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|455,58817
|8.387
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|7+0 / 7
|454,29688
|8.650
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|453,01669
|8.896
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|448,65599
|9.753
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|442,68110
|11.052
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|7+0 / 7
|439,70018
|11.844
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|7+0 / 7
|438,74730
|12.065
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|12+0 / 12
|436,39278
|12.641
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / 5
|429,74970
|14.432
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|429,65813
|14.462
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|429,14076
|14.604
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|3+0 / 3
|427,37830
|15.062
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|426,00591
|15.472
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|424,99152
|15.782
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|7+0 / 7
|424,21934
|16.011
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0 / 6
|419,69022
|17.318
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|419,17470
|17.488
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|9+0 / 9
|417,37294
|18.084
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|11+0 / 11
|414,84866
|18.848
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / 5
|411,89265
|19.816
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|411,87377
|19.826
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|30+1 / 31
|411,64203
|19.890
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|403,47069
|22.654
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|402,32641
|23.090
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|393,20425
|26.235
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|32+0 / 32
|392,30205
|26.548
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|390,39439
|27.212
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|21+0 / 21
|388,91288
|27.750
|Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|16+0 / 16
|383,51447
|29.714
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|377,98247
|31.743
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0 / 2
|377,75334
|31.823
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|376,44363
|32.276
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|375,68840
|32.529
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|375,48547
|32.600
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|368,67304
|35.177
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|15+0 / 15
|327,40046
|51.230
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|58+0 / 58
|323,34852
|52.896
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|51+0 / 51
|316,52530
|55.720
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|313,31240
|57.048
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0 / 1
|313,30154
|57.053
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|25+0 / 25
|312,64348
|57.323
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|22+0 / 22
|311,61858
|57.770
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0 / 42
|311,25250
|57.919
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|15+0 / 15
|302,02063
|61.708
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0 / 6
|298,66595
|63.102
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|17+0 / 17
|293,71193
|65.214
|Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|64+0 / 64
|286,26672
|68.514
|Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|352,59244
|41.259
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|350,73875
|42.000
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0 / 42
|346,22069
|43.707
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|342,93719
|45.055
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|57+0 / 57
|341,63674
|45.540
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|34+0 / 34
|340,57136
|45.986
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|55+0 / 55
|335,73079
|47.894
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|30+0 / 30
|332,25649
|49.289
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|32+0 / 32
|330,76021
|49.861
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|38+0 / 38
|330,28773
|50.059
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|56+0 / 56
|279,05999
|71.612
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0 / 42
|274,65753
|73.587
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|38+0 / 38
|274,32433
|73.737
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|34+0 / 34
|269,59468
|75.914
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|251,21741
|84.787
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0 / 42
|244,29418
|88.260
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|68+0 / 68
|230,97155
|95.176
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|25+0 / 25
|217,17692
|102.240
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0 / ---
|---
|---
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