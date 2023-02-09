(4 Yıllık) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL4+0 / 4481,653644.272
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72478,723824.605
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL10+0 / 10474,632215.134
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62472,387215.467
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL50+2 / 52466,618586.386
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72461,608317.256
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL6+0 / 6457,608688.008
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8455,588178.387
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL7+0 / 7454,296888.650
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62453,016698.896
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL10+0 / 10448,655999.753
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8442,6811011.052
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL7+0 / 7439,7001811.844
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL7+0 / 7438,7473012.065
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL12+0 / 12436,3927812.641
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL5+0 / 5429,7497014.432
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8429,6581314.462
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62429,1407614.604
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL3+0 / 3427,3783015.062
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL10+0 / 10426,0059115.472
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL10+0 / 10424,9915215.782
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL7+0 / 7424,2193416.011
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL6+0 / 6419,6902217.318
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL50+2 / 52419,1747017.488
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL9+0 / 9417,3729418.084
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL11+0 / 11414,8486618.848
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL5+0 / 5411,8926519.816
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL50+2 / 52411,8737719.826
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL30+1 / 31411,6420319.890
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62403,4706922.654
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62402,3264123.090
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL40+1 / 41393,2042526.235
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL32+0 / 32392,3020526.548
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL40+1 / 41390,3943927.212
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL21+0 / 21388,9128827.750
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL16+0 / 16383,5144729.714
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62377,9824731.743
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL2+0 / 2377,7533431.823
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8376,4436332.276
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62375,6884032.529
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62375,4854732.600
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62368,6730435.177
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL15+0 / 15327,4004651.230
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL58+0 / 58323,3485252.896
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL51+0 / 51316,5253055.720
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8313,3124057.048
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL1+0 / 1313,3015457.053
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL25+0 / 25312,6434857.323
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL22+0 / 22311,6185857.770
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL42+0 / 42311,2525057.919
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL15+0 / 15302,0206361.708
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL6+0 / 6298,6659563.102
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL17+0 / 17293,7119365.214
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL64+0 / 64286,2667268.514
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL50+2 / 52352,5924441.259
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62350,7387542.000
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL42+0 / 42346,2206943.707
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL10+0 / 10342,9371945.055
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL57+0 / 57341,6367445.540
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL34+0 / 34340,5713645.986
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)DİL55+0 / 55335,7307947.894
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL30+0 / 30332,2564949.289
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)DİL32+0 / 32330,7602149.861
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL38+0 / 38330,2877350.059
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL56+0 / 56279,0599971.612
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL42+0 / 42274,6575373.587
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL38+0 / 38274,3243373.737
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL34+0 / 34269,5946875.914
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL10+0 / 10251,2174184.787
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL42+0 / 42244,2941888.260
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL68+0 / 68230,9715595.176
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL25+0 / 25217,17692102.240
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL10+0 / 7DolmadıDolmadı
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)DİL2+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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