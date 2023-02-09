4 yıllık bölümler arasında yer alan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
Taban Puan
|Başarı
Sıra
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
DİL
13+0 / 13
433,74879
13.333
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
DİL
3+0 / 3
414,72318
18.869
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
DİL
10+0 / 10
408,02682
21.104
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
50+2 / 52
396,59008
24.987
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
393,94386
25.946
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
50+2 / 52
382,91768
29.947
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
DİL
6+0 / 6
382,25371
30.191
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
376,22949
32.332
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
369,72013
34.773
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
DİL
31+0 / 31
320,85787
53.888
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
304,38257
60.728
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
70+2 / 72
304,33089
60.749
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
DİL
50+2 / 52
295,22159
64.548
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
DİL
17+0 / 17
290,34877
66.718
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
362,49057
37.505
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
DİL
72+0 / 72
347,44089
43.253
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
DİL
60+2 / 62
331,92099
49.414
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
DİL
34+0 / 34
283,68487
69.606
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
DİL
25+0 / 25
237,98591
91.453
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.