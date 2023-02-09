4 yıllık bölümler arasında yer alan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 13+0 / 13 433,74879 13.333 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Haberin Devamı İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 3+0 / 3 414,72318 18.869 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 408,02682 21.104 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 396,59008 24.987 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 393,94386 25.946 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 382,91768 29.947 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 6+0 / 6 382,25371 30.191 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 376,22949 32.332 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 369,72013 34.773 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 31+0 / 31 320,85787 53.888 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 304,38257 60.728 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 304,33089 60.749 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 295,22159 64.548 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 17+0 / 17 290,34877 66.718 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 362,49057 37.505 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 72+0 / 72 347,44089 43.253 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 331,92099 49.414 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 34+0 / 34 283,68487 69.606 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 25+0 / 25 237,98591 91.453

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