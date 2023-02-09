(4 Yıllık) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer

Taban Puan

Başarı
Sıra

İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)

DİL

13+0 / 13

433,74879

13.333

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)

DİL

3+0 / 3

414,72318

18.869

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)

DİL

10+0 / 10

408,02682

21.104

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

50+2 / 52

396,59008

24.987

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

60+2 / 62

393,94386

25.946

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

50+2 / 52

382,91768

29.947

Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)

DİL

6+0 / 6

382,25371

30.191

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)

DİL

60+2 / 62

376,22949

32.332

Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

60+2 / 62

369,72013

34.773

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

DİL

31+0 / 31

320,85787

53.888

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

60+2 / 62

304,38257

60.728

Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

70+2 / 72

304,33089

60.749

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)

DİL

50+2 / 52

295,22159

64.548

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

DİL

17+0 / 17

290,34877

66.718

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

60+2 / 62

362,49057

37.505

İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

DİL

72+0 / 72

347,44089

43.253

Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)

DİL

60+2 / 62

331,92099

49.414

Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

DİL

34+0 / 34

283,68487

69.606

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)

DİL

25+0 / 25

237,98591

91.453

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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