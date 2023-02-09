(4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, İngilizce Öğretmenliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan İngilizce Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İngilizce Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İngilizce Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL80+2 / 82491,661483.142
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL90+3 / 93477,983694.710
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL1+0 / 1477,510394.763
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8475,548835.003
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8471,062365.665
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL90+3 / 93469,087305.971
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8461,951457.141
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL90+3 / 93458,641217.803
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62457,200618.075
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL6+0 / 6453,644068.758
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8450,767239.334
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62447,731209.951
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL120+3 / 123447,4248810.012
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL90+3 / 93447,1860110.061
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8445,7744210.364
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL120+3 / 123442,6023711.074
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8441,3837611.385
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72440,3848111.661
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62438,2416812.186
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62437,4102712.392
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8436,2220412.685
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8435,6744712.810
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8434,4918013.134
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL120+3 / 123433,2266513.455
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8432,6025513.614
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8432,5697413.624
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8431,9065713.812
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL9+0 / 9429,7279514.434
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL80+2 / 82429,6339314.465
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62428,3489514.795
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72426,9788615.176
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62425,8457115.520
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL90+3 / 93424,6836415.867
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62424,2089116.015
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62422,7470716.393
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62419,9744217.229
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62419,5980517.350
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL90+3 / 93418,9262417.579
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72418,2872617.777
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62417,7353717.947
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62415,9878818.501
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62415,9371118.520
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62413,2259819.346
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8412,7492919.518
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62412,1817619.699
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL90+3 / 93412,0109219.758
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL80+2 / 82411,5619919.913
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL85+3 / 88411,4141819.959
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL50+2 / 52408,7734920.822
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62407,4872121.285
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62407,4584721.294
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL9+0 / 9407,2093421.376
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL1+0 / 1407,1144721.408
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62406,3681721.648
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62405,3114921.994
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8404,9971822.120
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL70+2 / 72404,3838022.331
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62404,2733122.376
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62403,4714522.651
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62401,3912823.381
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL30+1 / 31400,4760523.685
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62399,1932124.119
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62398,5186624.345
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62397,6046724.646
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL40+1 / 41397,1921924.783
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62396,7763024.923
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL80+2 / 82396,6701224.951
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62395,9127525.252
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62395,5613425.364
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL45+2 / 47394,8374525.637
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62393,6244826.085
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL43+0 / 43392,0936526.621
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL22+0 / 22391,8910926.704
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62391,6516126.785
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62390,9033027.035
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL47+0 / 47390,6352227.125
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL47+0 / 47387,7274328.175
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62387,3619028.305
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL50+2 / 52384,8677229.242
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL34+0 / 34384,8524629.245
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62383,7132129.635
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL10+0 / 10381,9244830.311
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8381,4196130.496
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)DİL60+2 / 62376,9881632.074
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL8+0 / 8376,0613232.388
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL41+0 / 41372,6304733.713
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL47+0 / 47369,1527534.996
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL42+0 / 42368,7495735.153
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL5+0 / 5368,4587835.265
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL7+0 / 7365,4289936.376
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL25+0 / 25328,3310650.880
Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL3+0 / 3313,6225556.904
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL5+0 / 5312,6923757.304
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL46+0 / 46309,3111558.693
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL2+0 / 2301,7839361.808
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL27+0 / 27297,3489263.649
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL35+0 / 35284,7709569.139
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)DİL10+0 / 10364,2201736.828
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL20+0 / 20360,7478038.150
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL4+0 / 4360,6714038.183
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL47+0 / 47359,8522838.489
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%75 İndirimli) (4 Yıllık)DİL2+0 / 2356,8484939.666
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL5+0 / 5355,8037040.061
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL41+0 / 41355,3947840.226
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL23+0 / 23354,9009340.410
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL6+0 / 6349,1932842.591
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)DİL24+0 / 24347,1773243.349
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)DİL17+0 / 17345,2361144.133
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL47+0 / 47343,0375445.022
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL6+0 / 6334,2779148.468
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL22+0 / 22283,4339869.714
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL42+0 / 42283,2890369.769
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL30+0 / 30281,9282770.369
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL2+0 / 2280,9069070.790
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL48+0 / 48280,8645870.804
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL5+0 / 5278,8619171.700
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)DİL21+0 / 21277,5443172.330
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)DİL47+0 / 47275,2795873.230
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL17+0 / 17274,9949373.433
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL5+0 / 5260,6350980.159
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL36+0 / 36248,9735685.919
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL2+0 / 2248,1620986.306
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL25+0 / 25244,9318287.940
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL30+0 / 30238,7466491.044
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL26+0 / 26237,2606491.828
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL21+0 / 21234,3694093.309
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL5+0 / 5219,82716100.935
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL47+0 / 47218,68413101.488
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)DİL25+0 / 25206,90599107.370
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)DİL3+0 / 3186,79562116.210
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)DİL5+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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