4 yıllık bölümler arasında yer alan İngilizce Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İngilizce Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İngilizce Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|491,66148
|3.142
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3 / 93
|477,98369
|4.710
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0 / 1
|477,51039
|4.763
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|475,54883
|5.003
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|471,06236
|5.665
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3 / 93
|469,08730
|5.971
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|461,95145
|7.141
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3 / 93
|458,64121
|7.803
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|457,20061
|8.075
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0 / 6
|453,64406
|8.758
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|450,76723
|9.334
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|447,73120
|9.951
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|120+3 / 123
|447,42488
|10.012
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3 / 93
|447,18601
|10.061
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|445,77442
|10.364
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|120+3 / 123
|442,60237
|11.074
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|441,38376
|11.385
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|440,38481
|11.661
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|438,24168
|12.186
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|437,41027
|12.392
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|436,22204
|12.685
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|435,67447
|12.810
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|434,49180
|13.134
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|120+3 / 123
|433,22665
|13.455
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|432,60255
|13.614
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|432,56974
|13.624
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|431,90657
|13.812
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|9+0 / 9
|429,72795
|14.434
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|429,63393
|14.465
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|428,34895
|14.795
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|426,97886
|15.176
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|425,84571
|15.520
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3 / 93
|424,68364
|15.867
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|424,20891
|16.015
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|422,74707
|16.393
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|419,97442
|17.229
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|419,59805
|17.350
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3 / 93
|418,92624
|17.579
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|418,28726
|17.777
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|417,73537
|17.947
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|415,98788
|18.501
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|415,93711
|18.520
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|413,22598
|19.346
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|412,74929
|19.518
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|412,18176
|19.699
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3 / 93
|412,01092
|19.758
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|411,56199
|19.913
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|85+3 / 88
|411,41418
|19.959
|Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|408,77349
|20.822
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|407,48721
|21.285
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|407,45847
|21.294
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|9+0 / 9
|407,20934
|21.376
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0 / 1
|407,11447
|21.408
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|406,36817
|21.648
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|405,31149
|21.994
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|404,99718
|22.120
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2 / 72
|404,38380
|22.331
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|404,27331
|22.376
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|403,47145
|22.651
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|401,39128
|23.381
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|30+1 / 31
|400,47605
|23.685
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|399,19321
|24.119
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|398,51866
|24.345
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|397,60467
|24.646
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|397,19219
|24.783
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|396,77630
|24.923
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2 / 82
|396,67012
|24.951
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|395,91275
|25.252
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|395,56134
|25.364
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|45+2 / 47
|394,83745
|25.637
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|393,62448
|26.085
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|43+0 / 43
|392,09365
|26.621
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|22+0 / 22
|391,89109
|26.704
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|391,65161
|26.785
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|390,90330
|27.035
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0 / 47
|390,63522
|27.125
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0 / 47
|387,72743
|28.175
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|387,36190
|28.305
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|384,86772
|29.242
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|34+0 / 34
|384,85246
|29.245
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|383,71321
|29.635
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|381,92448
|30.311
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|381,41961
|30.496
|Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|376,98816
|32.074
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0 / 8
|376,06132
|32.388
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|41+0 / 41
|372,63047
|33.713
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0 / 47
|369,15275
|34.996
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0 / 42
|368,74957
|35.153
|Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / 5
|368,45878
|35.265
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|7+0 / 7
|365,42899
|36.376
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|25+0 / 25
|328,33106
|50.880
|Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|3+0 / 3
|313,62255
|56.904
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / 5
|312,69237
|57.304
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|46+0 / 46
|309,31115
|58.693
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0 / 2
|301,78393
|61.808
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|27+0 / 27
|297,34892
|63.649
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|35+0 / 35
|284,77095
|69.139
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|364,22017
|36.828
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|20+0 / 20
|360,74780
|38.150
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|4+0 / 4
|360,67140
|38.183
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0 / 47
|359,85228
|38.489
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%75 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0 / 2
|356,84849
|39.666
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / 5
|355,80370
|40.061
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|41+0 / 41
|355,39478
|40.226
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|23+0 / 23
|354,90093
|40.410
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0 / 6
|349,19328
|42.591
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|24+0 / 24
|347,17732
|43.349
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|17+0 / 17
|345,23611
|44.133
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0 / 47
|343,03754
|45.022
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0 / 6
|334,27791
|48.468
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|22+0 / 22
|283,43398
|69.714
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0 / 42
|283,28903
|69.769
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|30+0 / 30
|281,92827
|70.369
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0 / 2
|280,90690
|70.790
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|48+0 / 48
|280,86458
|70.804
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / 5
|278,86191
|71.700
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|21+0 / 21
|277,54431
|72.330
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0 / 47
|275,27958
|73.230
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|17+0 / 17
|274,99493
|73.433
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / 5
|260,63509
|80.159
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|36+0 / 36
|248,97356
|85.919
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0 / 2
|248,16209
|86.306
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|25+0 / 25
|244,93182
|87.940
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|30+0 / 30
|238,74664
|91.044
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|26+0 / 26
|237,26064
|91.828
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|21+0 / 21
|234,36940
|93.309
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / 5
|219,82716
|100.935
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0 / 47
|218,68413
|101.488
|Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|25+0 / 25
|206,90599
|107.370
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|3+0 / 3
|186,79562
|116.210
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.