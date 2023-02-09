4 yıllık bölümler arasında yer alan İngilizce Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İngilizce Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İngilizce Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İngilizce Öğretmenliği 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 491,66148 3.142 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 90+3 / 93 477,98369 4.710 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 1+0 / 1 477,51039 4.763 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 475,54883 5.003 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 471,06236 5.665 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 90+3 / 93 469,08730 5.971 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 461,95145 7.141 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 90+3 / 93 458,64121 7.803 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 457,20061 8.075 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 6+0 / 6 453,64406 8.758 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 450,76723 9.334 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 447,73120 9.951 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 120+3 / 123 447,42488 10.012 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 90+3 / 93 447,18601 10.061 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 445,77442 10.364 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 120+3 / 123 442,60237 11.074 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 441,38376 11.385 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 440,38481 11.661 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 438,24168 12.186 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 437,41027 12.392 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 436,22204 12.685 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 435,67447 12.810 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 434,49180 13.134 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 120+3 / 123 433,22665 13.455 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 432,60255 13.614 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 432,56974 13.624 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 431,90657 13.812 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 9+0 / 9 429,72795 14.434 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 429,63393 14.465 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 428,34895 14.795 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 426,97886 15.176 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 425,84571 15.520 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 90+3 / 93 424,68364 15.867 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 424,20891 16.015 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 422,74707 16.393 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 419,97442 17.229 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 419,59805 17.350 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 90+3 / 93 418,92624 17.579 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 418,28726 17.777 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 417,73537 17.947 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 415,98788 18.501 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 415,93711 18.520 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 413,22598 19.346 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 412,74929 19.518 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 412,18176 19.699 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 90+3 / 93 412,01092 19.758 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 411,56199 19.913 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 85+3 / 88 411,41418 19.959 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 408,77349 20.822 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 407,48721 21.285 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 407,45847 21.294 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 9+0 / 9 407,20934 21.376 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 1+0 / 1 407,11447 21.408 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 406,36817 21.648 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 405,31149 21.994 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 404,99718 22.120 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 70+2 / 72 404,38380 22.331 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 404,27331 22.376 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 403,47145 22.651 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 401,39128 23.381 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 400,47605 23.685 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 399,19321 24.119 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 398,51866 24.345 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 397,60467 24.646 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 397,19219 24.783 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 396,77630 24.923 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 80+2 / 82 396,67012 24.951 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 395,91275 25.252 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 395,56134 25.364 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 45+2 / 47 394,83745 25.637 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 393,62448 26.085 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 43+0 / 43 392,09365 26.621 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 22+0 / 22 391,89109 26.704 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 391,65161 26.785 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 390,90330 27.035 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 47+0 / 47 390,63522 27.125 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 47+0 / 47 387,72743 28.175 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 387,36190 28.305 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 384,86772 29.242 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 34+0 / 34 384,85246 29.245 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 383,71321 29.635 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 381,92448 30.311 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 381,41961 30.496 Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 376,98816 32.074 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0 / 8 376,06132 32.388 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 41+0 / 41 372,63047 33.713 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 47+0 / 47 369,15275 34.996 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0 / 42 368,74957 35.153 Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 368,45878 35.265 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 7+0 / 7 365,42899 36.376 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 25+0 / 25 328,33106 50.880 Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 3+0 / 3 313,62255 56.904 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 312,69237 57.304 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 46+0 / 46 309,31115 58.693 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 2+0 / 2 301,78393 61.808 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 27+0 / 27 297,34892 63.649 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 35+0 / 35 284,77095 69.139 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 364,22017 36.828 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 20+0 / 20 360,74780 38.150 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 4+0 / 4 360,67140 38.183 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 47+0 / 47 359,85228 38.489 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%75 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 2+0 / 2 356,84849 39.666 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 355,80370 40.061 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 41+0 / 41 355,39478 40.226 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 23+0 / 23 354,90093 40.410 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 6+0 / 6 349,19328 42.591 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 24+0 / 24 347,17732 43.349 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 17+0 / 17 345,23611 44.133 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 47+0 / 47 343,03754 45.022 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 6+0 / 6 334,27791 48.468 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 22+0 / 22 283,43398 69.714 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0 / 42 283,28903 69.769 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 30+0 / 30 281,92827 70.369 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 2+0 / 2 280,90690 70.790 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 48+0 / 48 280,86458 70.804 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 278,86191 71.700 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 21+0 / 21 277,54431 72.330 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 47+0 / 47 275,27958 73.230 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 17+0 / 17 274,99493 73.433 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 260,63509 80.159 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 36+0 / 36 248,97356 85.919 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 2+0 / 2 248,16209 86.306 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 25+0 / 25 244,93182 87.940 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 30+0 / 30 238,74664 91.044 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 26+0 / 26 237,26064 91.828 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 21+0 / 21 234,36940 93.309 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 219,82716 100.935 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 47+0 / 47 218,68413 101.488 Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 25+0 / 25 206,90599 107.370 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 3+0 / 3 186,79562 116.210 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 5+0 / --- --- ---

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