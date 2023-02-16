4 yıllık bölümler arasında yer alan İslami İlimler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İslami İlimler bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İslami İlimler bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İslami İlimler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 310,9857 281.907 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 297,5553 371.315 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) İslami İlimler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 265,4249 652.644 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 135+4 / 139 279,8437 514.692 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) İslami İlimler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 253,0199 784.805 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 290,1405 427.843 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) İslami İlimler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 250,9759 807.787 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 336,7580 155.446 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 354,7707 96.625 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 326,3381 199.622 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 263,0518 676.894 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) İslami İlimler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 221,5950 1.140.624 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 278,5779 525.964 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 276,2569 547.257 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) İslami İlimler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 242,5983 902.856 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 180+5 / 185 263,5436 671.929 Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 144+4 / 148 260,6247 702.035 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 275,1735 557.325 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) İslami İlimler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 232,1120 1.022.813 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 338,1374 150.315 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İslami İlimler (Örgün) (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 16+0 / 16 387,4374 35.884 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İslami İlimler (Örgün) (Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 90+0 / 90 304,5576 322.753 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 135+4 / 139 305,3469 317.432 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 282,5391 490.931 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 288,2507 443.187 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) İslami İlimler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 249,8225 820.736 İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İslami İlimler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 436,6247 4.713 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İslami İlimler (Örgün) (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 391,8876 25.086 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İslami İlimler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 387,3768 35.970 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İslami İlimler (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 46+0 / 46 301,8924 340.638 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İslami İlimler (Örgün) (Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 277,9858 531.383 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 144+4 / 148 295,2719 388.106 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 254,5044 768.380 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 285,2841 467.446 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) İslami İlimler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 108+3 / 111 229,5958 1.051.355 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 291,5007 417.181 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) İslami İlimler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 259,9116 709.660 Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 286,2515 459.468 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 99+3 / 102 294,6376 392.878 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 289,0445 436.675 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 300,1474 352.912 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 248,5379 835.222 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 321,2043 224.614 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 300,2553 352.123 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 162+5 / 167 264,5418 661.538 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 292,0653 412.778 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) İslami İlimler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 264,2111 664.968 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 343,2710 132.017 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İslami İlimler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 316,4385 249.992 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 135+4 / 139 282,6715 489.723 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) İslami İlimler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 105+3 / 108 233,9617 1.002.115 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 125+4 / 129 275,6833 552.508 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) İslami İlimler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 242,9697 898.557 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 307,1420 305.774 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) İslami İlimler (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 283,7645 480.226

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.