4 yıllık bölümler arasında yer alan İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İslami İlimler (M.T.O.K.) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İslami İlimler (M.T.O.K.) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|224,8047
|1.105.110
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|279,5355
|517.424
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|259,5259
|707.014
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|253,9876
|774.118
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|229,8200
|1.023.621
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|242,4419
|904.711
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|226,0860
|1.090.967
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|312,9029
|265.410
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|332,0187
|174.399
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|301,3742
|344.221
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|13+0 / 13
|238,7849
|947.065
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|212,1953
|1.237.370
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|185,0371
|1.439.864
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|253,3081
|754.254
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|225,7929
|1.094.192
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|221,5849
|1.140.736
|Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|16+0 / 16
|211,8950
|1.232.759
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|238,6728
|948.334
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|213,1464
|1.228.036
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|290,0115
|428.881
|Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|233,3950
|1.008.510
|Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|185,1802
|1.439.193
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|263,0101
|650.970
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|229,0160
|1.057.940
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|16+0 / 16
|267,0093
|636.615
|Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|234,5186
|995.823
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|247,3983
|848.091
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|219,0326
|1.168.046
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|286,3600
|458.564
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|247,6371
|845.394
|Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|222,0878
|1.135.193
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|265,4648
|652.256
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|239,4274
|939.501
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|232,8887
|1.014.155
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|188,1013
|1.424.544
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|290,8911
|340.243
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|258,8649
|720.751
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|18+0 / 18
|217,8050
|1.180.886
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|227,7667
|1.071.911
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|207,9677
|1.277.696
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|306,6601
|300.126
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|298,1541
|366.998
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|232,8106
|1.015.084
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|219,4239
|1.152.483
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|248,2603
|836.902
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|235,7305
|982.024
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|284,7976
|471.542
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|265,6910
|649.948
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.