4 yıllık bölümler arasında yer alan İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İslami İlimler (M.T.O.K.) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İslami İlimler (M.T.O.K.) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 224,8047 1.105.110 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 279,5355 517.424 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 259,5259 707.014 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 253,9876 774.118 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 229,8200 1.023.621 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 242,4419 904.711 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 226,0860 1.090.967 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 312,9029 265.410 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 332,0187 174.399 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 301,3742 344.221 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 13+0 / 13 238,7849 947.065 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 212,1953 1.237.370 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 185,0371 1.439.864 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 253,3081 754.254 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 225,7929 1.094.192 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 221,5849 1.140.736 Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 16+0 / 16 211,8950 1.232.759 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 238,6728 948.334 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 213,1464 1.228.036 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 290,0115 428.881 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 233,3950 1.008.510 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 185,1802 1.439.193 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 263,0101 650.970 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 229,0160 1.057.940 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 16+0 / 16 267,0093 636.615 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 234,5186 995.823 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 247,3983 848.091 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 219,0326 1.168.046 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 286,3600 458.564 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 247,6371 845.394 Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 222,0878 1.135.193 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 265,4648 652.256 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 239,4274 939.501 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 232,8887 1.014.155 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 188,1013 1.424.544 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 290,8911 340.243 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 258,8649 720.751 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 18+0 / 18 217,8050 1.180.886 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 227,7667 1.071.911 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 207,9677 1.277.696 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 306,6601 300.126 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 298,1541 366.998 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 232,8106 1.015.084 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 219,4239 1.152.483 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 248,2603 836.902 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 235,7305 982.024 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 284,7976 471.542 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) İslami İlimler (M.T.O.K.) (Örgün) (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 265,6910 649.948

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.