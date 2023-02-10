(4 Yıllık) İşletme Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, İşletme bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) İşletme Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan İşletme bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İşletme bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İşletme bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İşletme Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA24+0 / 24522,0533286
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA100+3 / 103514,1786509
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA27+0 / 27503,6364977
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10497,43571.340
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)EA30+1 / 31495,72521.448
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8488,48822.012
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA80+2 / 82488,40342.017
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA1+0 / 1475,06783.497
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA14+0 / 14474,63883.558
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA1+0 / 1471,62343.969
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15464,30735.218
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5454,91697.341
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)EA40+1 / 41454,23077.535
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA16+0 / 16444,611610.365
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA56+0 / 56439,153412.544
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7434,374214.919
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9422,796724.396
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52421,564925.731
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA140+4 / 144412,127737.956
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA100+3 / 103403,014152.363
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)EA60+2 / 62399,979657.612
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA100+3 / 103396,976662.995
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA30+1 / 31396,019164.704
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8393,813668.837
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10392,414571.584
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7391,245373.841
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93386,945882.578
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11381,460994.143
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11376,5382105.186
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)EA10+0 / 10374,3945110.136
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA100+3 / 103372,9133113.663
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA27+0 / 27372,6643114.218
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3371,1376117.894
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62369,6239121.617
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA85+3 / 88368,9649123.235
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9368,6967123.896
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5364,3840135.070
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA100+0 / 100364,3537135.151
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5364,0209136.000
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA110+3 / 113362,4628140.201
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5362,3378140.525
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12362,0699141.262
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5361,9122141.684
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8361,2802143.361
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8360,1735146.423
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8359,3702148.637
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA80+2 / 82358,7405150.399
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA200+5 / 205357,6079153.642
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41356,2405157.567
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5355,4971159.724
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41354,9605161.317
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA134+0 / 134351,7270170.963
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA47+0 / 47351,6608171.187
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62351,6505171.216
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5351,2096172.658
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA95+3 / 98350,8397173.749
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62348,4491181.356
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3348,3424181.700
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)EA34+0 / 34345,3022191.637
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3344,6627193.765
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5344,5209194.244
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6343,6446197.242
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62342,7951200.207
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6342,7371200.383
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3342,5735200.933
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA280+7 / 287341,8107203.588
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6341,7553203.782
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3340,7807207.326
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA38+0 / 38340,2922209.098
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3340,0428209.983
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5339,3520212.516
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62338,8492214.368
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8338,6161215.274
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6338,4044216.090
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52337,0891221.036
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5336,9616221.527
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52336,7392222.294
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52335,4977227.091
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7335,4771227.180
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3334,3467231.786
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3333,4327235.328
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6333,3181235.802
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5333,3145235.809
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA21+0 / 21333,2311236.168
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3333,1429236.544
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA170+5 / 175332,9754237.256
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5332,1316240.856
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10329,5616251.459
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15329,5556251.495
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62328,9178254.203
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA12+0 / 12328,2978256.842
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)EA20+0 / 20328,1265257.609
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5327,5719260.024
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7327,0101262.470
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10324,0391276.126
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62323,6638277.790
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10322,5564282.987
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5322,5005283.249
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3322,4503283.498
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8322,0191285.568
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA67+0 / 67321,8217286.462
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA160+4 / 164321,3001288.977
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5321,0402290.240
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA140+4 / 144320,8321291.238
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7320,4651293.114
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4320,0388295.254
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82319,9486295.745
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA31+0 / 31315,9736315.789
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5313,1559330.736
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA150+4 / 154312,7512332.934
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82312,7019333.205
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA2+0 / 2312,5778333.872
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5312,4838334.376
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5311,8895337.647
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA20+0 / 20311,1654341.669
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA1+0 / 1310,3571346.306
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA42+0 / 42310,1798347.347
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA90+0 / 90310,1323347.636
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / 10308,5404356.794
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52307,4386363.299
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA47+0 / 47305,8423372.850
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10305,8358372.890
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62305,7421373.444
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93305,2560376.380
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA150+4 / 154304,8377378.991
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62304,7069379.771
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62304,6783379.934
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103302,9426390.770
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA20+0 / 20302,6468392.660
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5302,5178393.510
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW) (Ücretli) (4 Yıllık)EA5+0 / 5301,1966402.027
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3300,7650404.918
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52300,6081405.966
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA54+0 / 54299,6941411.991
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA57+0 / 57299,0229416.499
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62298,8965417.316
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62298,8172417.827
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA2+0 / 2296,4202434.167
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103296,0818436.500
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62295,7542438.716
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany) (Ücretli) (4 Yıllık)EA15+0 / 15295,1825442.818
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA2+0 / 2294,5178447.409
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA55+0 / 55293,4732454.722
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA80+2 / 82292,9899458.266
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA37+0 / 37292,4034462.631
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62291,6053468.456
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82289,6078483.813
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA85+3 / 88288,6820490.967
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA140+4 / 144288,3212493.780
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82286,2672509.911
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA35+0 / 35286,2025510.396
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA8+0 / 8285,7265514.250
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34285,4462516.508
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA3+0 / 3284,9919520.230
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 15284,4042525.127
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93284,3635525.469
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA19+0 / 19283,1339535.543
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82281,7867546.837
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 51280,3910558.883
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)İşletme (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52279,9615562.539
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20279,6737565.086
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA80+2 / 82279,6178565.584
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA5+0 / 5279,0173570.922
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA7+0 / 7278,9623571.453
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62278,7311573.447
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA31+0 / 31278,5923574.675
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA46+0 / 46278,3823576.545
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62278,1535578.451
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA80+2 / 82277,8590581.101
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA2+0 / 2277,5106584.299
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA42+0 / 42276,9079589.682
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82276,5943592.601
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA1+0 / 1276,5235593.250
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103275,2133605.346
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)İşletme (Örgün) (%75 İndirim) (4 Yıllık)EA1+0 / 1275,1550605.863
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10274,9544607.749
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62273,1594624.572
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41272,9554626.494
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3272,4064631.677
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA32+0 / 32272,2962632.699
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 10271,1684643.454
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34270,9623645.545
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62270,9521645.655
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62270,0181654.836
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72269,8004657.011
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25269,4162660.889
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25269,0168664.924
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82268,9718665.392
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20268,5124669.998
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82268,3699671.408
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72268,2239672.900
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34268,0164675.010
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93267,6288679.010
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA47+0 / 47267,6199679.098
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA30+0 / 30267,3937681.410
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41267,3725681.650
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA38+0 / 38267,1542683.844
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA150+4 / 154266,6216689.278
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA2+0 / 2266,5455690.080
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA1+0 / 1266,4161691.513
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62266,1458694.369
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA5+0 / 5265,6772699.319
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25265,4702701.443
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA14+0 / 14265,3736702.450
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25265,3490702.700
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA30+0 / 30265,1648704.607
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA80+2 / 82264,6547709.980
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62263,3009724.368
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82263,2231725.171
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34262,8565729.086
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62262,2059736.033
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20261,8515739.853
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA12+0 / 12261,4019744.771
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62260,9469749.817
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25260,5730753.900
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA140+4 / 144260,4611755.126
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52260,1464758.685
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72259,9677760.691
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)EA5+0 / 5259,5791765.018
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20259,3902767.174
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25258,9500772.094
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62258,6175775.908
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA13+0 / 13257,6759786.422
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52257,4787788.646
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 10257,2845790.933
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA24+0 / 24257,2730791.054
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62257,0774793.271
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17256,4374800.628
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA13+0 / 13256,1700803.761
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA16+0 / 16255,8125807.868
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17255,5342811.018
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52255,0172817.136
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA16+0 / 16254,6260821.770
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72254,6153821.885
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62253,5876834.085
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31252,8675842.702
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA13+0 / 13252,7194844.478
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41252,7154844.521
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82252,2788849.785
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 10251,9149854.121
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31251,7972855.504
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17251,6711856.979
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA1+0 / 1251,5183858.857
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62251,2516862.169
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41251,0613864.550
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41250,8604867.034
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25250,6840869.181
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41249,8801879.152
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41249,7566880.686
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25249,6947881.448
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41249,5809882.941
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41249,5676883.126
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17249,3480885.795
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31249,0083890.002
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31248,8721891.663
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA22+0 / 22248,6466894.520
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41248,3941897.600
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31248,0151902.281
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93247,6351907.038
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31247,4680909.094
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41247,0336914.688
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20246,6447919.560
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52246,0963926.379
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31245,9864927.792
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41245,6221932.402
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17245,5559933.244
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31245,3021936.484
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31244,6188945.379
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA4+0 / 4244,4228947.861
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41244,3015949.436
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31244,1840950.921
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41243,6815957.450
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41243,5723958.886
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10243,4406960.633
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) (4 Yıllık)EA20+0 / 20242,8974967.826
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31241,1060991.567
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41240,25501.002.831
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26238,87211.021.363
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA18+0 / 18238,53761.025.917
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26238,46661.026.899
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26238,17491.031.083
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26237,66881.037.925
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31237,64801.038.197
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25237,36451.042.099
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25236,95031.047.774
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31236,53931.053.436
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41236,17101.058.541
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31235,55331.066.964
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21234,49631.081.684
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41233,30581.098.203
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41233,00581.102.342
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21231,31821.126.207
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 15230,41851.138.949
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26229,66441.149.608
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10228,13161.171.689
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA2+0 / 2226,59101.193.488
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21224,72921.220.369
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41224,35351.225.792
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21219,91541.289.514
Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA2+0 / 2217,03491.330.821
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA20+1 / 21216,49051.338.475
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5216,07581.344.452
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA25+1 / 26215,72581.349.471
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA2+0 / 2213,07471.386.812
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10209,83191.431.299
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA5+0 / 5203,52071.513.741
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 15190,14661.659.052
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82181,49701.723.628
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)İşletme (Örgün) (4 Yıllık)EA5+0 / 5177,52091.744.096
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA2+0 / ---------
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA2+0 / ---------
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA3+0 / ---------
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)İşletme (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA3+0 / ---------
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA5+0 / ---------
Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA8+0 / 1DolmadıDolmadı
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 8DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / 3DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 4DolmadıDolmadı
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)EA20+0 / 1DolmadıDolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 3DolmadıDolmadı
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 2DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 7DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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