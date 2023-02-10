4 yıllık bölümler arasında yer alan İşletme bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İşletme bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İşletme bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İşletme Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 522,0533 286 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 514,1786 509 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 27+0 / 27 503,6364 977 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 497,4357 1.340 Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 495,7252 1.448 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 488,4882 2.012 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 488,4034 2.017 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 475,0678 3.497 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 474,6388 3.558 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 471,6234 3.969 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 464,3073 5.218 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 454,9169 7.341 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 454,2307 7.535 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 444,6116 10.365 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 56+0 / 56 439,1534 12.544 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 434,3742 14.919 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 422,7967 24.396 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 421,5649 25.731 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 140+4 / 144 412,1277 37.956 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 403,0141 52.363 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 399,9796 57.612 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 396,9766 62.995 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 396,0191 64.704 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 393,8136 68.837 İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 392,4145 71.584 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 391,2453 73.841 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 386,9458 82.578 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 381,4609 94.143 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 376,5382 105.186 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 374,3945 110.136 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 372,9133 113.663 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 27+0 / 27 372,6643 114.218 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 371,1376 117.894 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 369,6239 121.617 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 85+3 / 88 368,9649 123.235 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 368,6967 123.896 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 364,3840 135.070 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 100+0 / 100 364,3537 135.151 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 364,0209 136.000 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 110+3 / 113 362,4628 140.201 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 362,3378 140.525 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 362,0699 141.262 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 361,9122 141.684 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 361,2802 143.361 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 360,1735 146.423 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 359,3702 148.637 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 358,7405 150.399 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 200+5 / 205 357,6079 153.642 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 356,2405 157.567 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 355,4971 159.724 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 354,9605 161.317 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 134+0 / 134 351,7270 170.963 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 47+0 / 47 351,6608 171.187 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 351,6505 171.216 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 351,2096 172.658 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 95+3 / 98 350,8397 173.749 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 348,4491 181.356 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 348,3424 181.700 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 345,3022 191.637 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 344,6627 193.765 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 344,5209 194.244 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 343,6446 197.242 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 342,7951 200.207 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 342,7371 200.383 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 342,5735 200.933 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 280+7 / 287 341,8107 203.588 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 341,7553 203.782 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 340,7807 207.326 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 38+0 / 38 340,2922 209.098 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 340,0428 209.983 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 339,3520 212.516 Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 338,8492 214.368 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 338,6161 215.274 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 338,4044 216.090 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 337,0891 221.036 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 336,9616 221.527 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 336,7392 222.294 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 335,4977 227.091 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 335,4771 227.180 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 334,3467 231.786 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 333,4327 235.328 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 333,3181 235.802 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 333,3145 235.809 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 333,2311 236.168 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 333,1429 236.544 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 170+5 / 175 332,9754 237.256 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 332,1316 240.856 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 329,5616 251.459 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 329,5556 251.495 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 328,9178 254.203 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 328,2978 256.842 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 328,1265 257.609 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 327,5719 260.024 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 327,0101 262.470 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 324,0391 276.126 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 323,6638 277.790 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 322,5564 282.987 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 322,5005 283.249 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 322,4503 283.498 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 322,0191 285.568 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 67+0 / 67 321,8217 286.462 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 160+4 / 164 321,3001 288.977 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 321,0402 290.240 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 140+4 / 144 320,8321 291.238 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 320,4651 293.114 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 320,0388 295.254 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 319,9486 295.745 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 31+0 / 31 315,9736 315.789 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 313,1559 330.736 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 150+4 / 154 312,7512 332.934 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 312,7019 333.205 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 312,5778 333.872 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 312,4838 334.376 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 311,8895 337.647 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 311,1654 341.669 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 310,3571 346.306 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 310,1798 347.347 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 90+0 / 90 310,1323 347.636 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 308,5404 356.794 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 307,4386 363.299 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 47+0 / 47 305,8423 372.850 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 305,8358 372.890 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 305,7421 373.444 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 305,2560 376.380 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 150+4 / 154 304,8377 378.991 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 304,7069 379.771 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 304,6783 379.934 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 302,9426 390.770 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 302,6468 392.660 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 302,5178 393.510 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 301,1966 402.027 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 300,7650 404.918 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 300,6081 405.966 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 54+0 / 54 299,6941 411.991 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 57+0 / 57 299,0229 416.499 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 298,8965 417.316 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 298,8172 417.827 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 296,4202 434.167 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 296,0818 436.500 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 295,7542 438.716 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 295,1825 442.818 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 294,5178 447.409 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 55+0 / 55 293,4732 454.722 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 292,9899 458.266 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 37+0 / 37 292,4034 462.631 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 291,6053 468.456 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 289,6078 483.813 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 85+3 / 88 288,6820 490.967 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 140+4 / 144 288,3212 493.780 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 286,2672 509.911 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 35+0 / 35 286,2025 510.396 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 285,7265 514.250 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 285,4462 516.508 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 284,9919 520.230 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 284,4042 525.127 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 284,3635 525.469 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 19+0 / 19 283,1339 535.543 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 281,7867 546.837 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 280,3910 558.883 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İşletme (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 279,9615 562.539 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 279,6737 565.086 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 279,6178 565.584 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 279,0173 570.922 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 278,9623 571.453 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 278,7311 573.447 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 31+0 / 31 278,5923 574.675 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 46+0 / 46 278,3823 576.545 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 278,1535 578.451 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 277,8590 581.101 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 277,5106 584.299 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 276,9079 589.682 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 276,5943 592.601 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 276,5235 593.250 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 275,2133 605.346 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) İşletme (Örgün) (%75 İndirim) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 275,1550 605.863 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 274,9544 607.749 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 273,1594 624.572 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 272,9554 626.494 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 272,4064 631.677 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 32+0 / 32 272,2962 632.699 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 271,1684 643.454 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 270,9623 645.545 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 270,9521 645.655 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 270,0181 654.836 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 269,8004 657.011 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 269,4162 660.889 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 269,0168 664.924 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 268,9718 665.392 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 268,5124 669.998 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 268,3699 671.408 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 268,2239 672.900 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 268,0164 675.010 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 267,6288 679.010 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 47+0 / 47 267,6199 679.098 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 267,3937 681.410 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 267,3725 681.650 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 38+0 / 38 267,1542 683.844 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 150+4 / 154 266,6216 689.278 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 266,5455 690.080 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 266,4161 691.513 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 266,1458 694.369 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 265,6772 699.319 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 265,4702 701.443 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 265,3736 702.450 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 265,3490 702.700 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 265,1648 704.607 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 264,6547 709.980 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 263,3009 724.368 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 263,2231 725.171 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 262,8565 729.086 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 262,2059 736.033 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 261,8515 739.853 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 261,4019 744.771 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 260,9469 749.817 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 260,5730 753.900 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 140+4 / 144 260,4611 755.126 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 260,1464 758.685 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 259,9677 760.691 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 259,5791 765.018 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 259,3902 767.174 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 258,9500 772.094 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 258,6175 775.908 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 257,6759 786.422 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 257,4787 788.646 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 257,2845 790.933 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 257,2730 791.054 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 257,0774 793.271 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 256,4374 800.628 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 256,1700 803.761 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 255,8125 807.868 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 255,5342 811.018 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 255,0172 817.136 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 254,6260 821.770 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 254,6153 821.885 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 253,5876 834.085 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 252,8675 842.702 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 252,7194 844.478 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 252,7154 844.521 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 252,2788 849.785 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 251,9149 854.121 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 251,7972 855.504 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 251,6711 856.979 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 251,5183 858.857 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 251,2516 862.169 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 251,0613 864.550 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 250,8604 867.034 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 250,6840 869.181 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 249,8801 879.152 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 249,7566 880.686 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 249,6947 881.448 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 249,5809 882.941 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 249,5676 883.126 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 249,3480 885.795 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 249,0083 890.002 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 248,8721 891.663 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 248,6466 894.520 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 248,3941 897.600 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 248,0151 902.281 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 247,6351 907.038 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 247,4680 909.094 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 247,0336 914.688 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 246,6447 919.560 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 246,0963 926.379 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 245,9864 927.792 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 245,6221 932.402 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 245,5559 933.244 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 245,3021 936.484 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 244,6188 945.379 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 244,4228 947.861 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 244,3015 949.436 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 244,1840 950.921 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 243,6815 957.450 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 243,5723 958.886 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 243,4406 960.633 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 242,8974 967.826 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 241,1060 991.567 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 240,2550 1.002.831 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 238,8721 1.021.363 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 18+0 / 18 238,5376 1.025.917 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 238,4666 1.026.899 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 238,1749 1.031.083 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 237,6688 1.037.925 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 237,6480 1.038.197 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 237,3645 1.042.099 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 236,9503 1.047.774 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 236,5393 1.053.436 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 236,1710 1.058.541 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 235,5533 1.066.964 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 234,4963 1.081.684 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 233,3058 1.098.203 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 233,0058 1.102.342 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 231,3182 1.126.207 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 230,4185 1.138.949 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 229,6644 1.149.608 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 228,1316 1.171.689 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 226,5910 1.193.488 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 224,7292 1.220.369 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 224,3535 1.225.792 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 219,9154 1.289.514 Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 217,0349 1.330.821 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 216,4905 1.338.475 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 216,0758 1.344.452 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 215,7258 1.349.471 Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 213,0747 1.386.812 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 209,8319 1.431.299 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 203,5207 1.513.741 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 190,1466 1.659.052 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 181,4970 1.723.628 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) İşletme (Örgün) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 177,5209 1.744.096 Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 2+0 / --- --- --- Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / --- --- --- Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 3+0 / --- --- --- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) İşletme (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 3+0 / --- --- --- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / --- --- --- Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 8+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 8 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 4 Dolmadı Dolmadı İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 7 Dolmadı Dolmadı

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