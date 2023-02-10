4 yıllık bölümler arasında yer alan İşletme bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İşletme bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İşletme bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İşletme Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|522,0533
|286
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|514,1786
|509
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|27+0 / 27
|503,6364
|977
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|497,4357
|1.340
|Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|495,7252
|1.448
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|488,4882
|2.012
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|488,4034
|2.017
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|475,0678
|3.497
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|474,6388
|3.558
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|471,6234
|3.969
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|464,3073
|5.218
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|454,9169
|7.341
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|454,2307
|7.535
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|444,6116
|10.365
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|56+0 / 56
|439,1534
|12.544
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|434,3742
|14.919
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|422,7967
|24.396
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|421,5649
|25.731
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|140+4 / 144
|412,1277
|37.956
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|403,0141
|52.363
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|399,9796
|57.612
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|396,9766
|62.995
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|396,0191
|64.704
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|393,8136
|68.837
|İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|392,4145
|71.584
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|391,2453
|73.841
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|386,9458
|82.578
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|381,4609
|94.143
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|376,5382
|105.186
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|374,3945
|110.136
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|372,9133
|113.663
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|27+0 / 27
|372,6643
|114.218
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|371,1376
|117.894
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|369,6239
|121.617
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|85+3 / 88
|368,9649
|123.235
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|368,6967
|123.896
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|364,3840
|135.070
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|100+0 / 100
|364,3537
|135.151
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|364,0209
|136.000
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|110+3 / 113
|362,4628
|140.201
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|362,3378
|140.525
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|362,0699
|141.262
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|361,9122
|141.684
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|361,2802
|143.361
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|360,1735
|146.423
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|359,3702
|148.637
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|358,7405
|150.399
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|200+5 / 205
|357,6079
|153.642
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|356,2405
|157.567
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|355,4971
|159.724
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|354,9605
|161.317
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|134+0 / 134
|351,7270
|170.963
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|47+0 / 47
|351,6608
|171.187
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|351,6505
|171.216
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|351,2096
|172.658
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|95+3 / 98
|350,8397
|173.749
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|348,4491
|181.356
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|348,3424
|181.700
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|345,3022
|191.637
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|344,6627
|193.765
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|344,5209
|194.244
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|343,6446
|197.242
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|342,7951
|200.207
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|342,7371
|200.383
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|342,5735
|200.933
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|280+7 / 287
|341,8107
|203.588
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|341,7553
|203.782
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|340,7807
|207.326
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|38+0 / 38
|340,2922
|209.098
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|340,0428
|209.983
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|339,3520
|212.516
|Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|338,8492
|214.368
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|338,6161
|215.274
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|338,4044
|216.090
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|337,0891
|221.036
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|336,9616
|221.527
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|336,7392
|222.294
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|335,4977
|227.091
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|335,4771
|227.180
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|334,3467
|231.786
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|333,4327
|235.328
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|333,3181
|235.802
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|333,3145
|235.809
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|333,2311
|236.168
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|333,1429
|236.544
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|170+5 / 175
|332,9754
|237.256
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|332,1316
|240.856
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|329,5616
|251.459
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|329,5556
|251.495
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|328,9178
|254.203
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|328,2978
|256.842
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|328,1265
|257.609
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|327,5719
|260.024
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|327,0101
|262.470
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|324,0391
|276.126
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|323,6638
|277.790
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|322,5564
|282.987
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|322,5005
|283.249
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|322,4503
|283.498
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|322,0191
|285.568
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|67+0 / 67
|321,8217
|286.462
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|160+4 / 164
|321,3001
|288.977
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|321,0402
|290.240
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|140+4 / 144
|320,8321
|291.238
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|320,4651
|293.114
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|320,0388
|295.254
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|319,9486
|295.745
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|31+0 / 31
|315,9736
|315.789
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|313,1559
|330.736
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|150+4 / 154
|312,7512
|332.934
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|312,7019
|333.205
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|312,5778
|333.872
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|312,4838
|334.376
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|311,8895
|337.647
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|311,1654
|341.669
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|310,3571
|346.306
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|310,1798
|347.347
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|90+0 / 90
|310,1323
|347.636
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|308,5404
|356.794
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|307,4386
|363.299
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|47+0 / 47
|305,8423
|372.850
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|305,8358
|372.890
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|305,7421
|373.444
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|305,2560
|376.380
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|150+4 / 154
|304,8377
|378.991
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|304,7069
|379.771
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|304,6783
|379.934
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|302,9426
|390.770
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|302,6468
|392.660
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|302,5178
|393.510
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|301,1966
|402.027
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|300,7650
|404.918
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|300,6081
|405.966
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|54+0 / 54
|299,6941
|411.991
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|57+0 / 57
|299,0229
|416.499
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|298,8965
|417.316
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|298,8172
|417.827
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|296,4202
|434.167
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|296,0818
|436.500
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|295,7542
|438.716
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|295,1825
|442.818
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|294,5178
|447.409
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|55+0 / 55
|293,4732
|454.722
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|292,9899
|458.266
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|37+0 / 37
|292,4034
|462.631
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|291,6053
|468.456
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|289,6078
|483.813
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|85+3 / 88
|288,6820
|490.967
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|140+4 / 144
|288,3212
|493.780
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|286,2672
|509.911
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|35+0 / 35
|286,2025
|510.396
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|285,7265
|514.250
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|285,4462
|516.508
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|284,9919
|520.230
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|284,4042
|525.127
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|284,3635
|525.469
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|19+0 / 19
|283,1339
|535.543
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|281,7867
|546.837
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 51
|280,3910
|558.883
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İşletme (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|279,9615
|562.539
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|279,6737
|565.086
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|279,6178
|565.584
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|279,0173
|570.922
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|278,9623
|571.453
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|278,7311
|573.447
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|31+0 / 31
|278,5923
|574.675
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|46+0 / 46
|278,3823
|576.545
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|278,1535
|578.451
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|277,8590
|581.101
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|İşletme (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|277,5106
|584.299
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|276,9079
|589.682
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|276,5943
|592.601
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|276,5235
|593.250
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|275,2133
|605.346
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|İşletme (Örgün) (%75 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|275,1550
|605.863
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|274,9544
|607.749
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|273,1594
|624.572
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|272,9554
|626.494
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|272,4064
|631.677
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|32+0 / 32
|272,2962
|632.699
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|271,1684
|643.454
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|270,9623
|645.545
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|270,9521
|645.655
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|270,0181
|654.836
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|269,8004
|657.011
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|269,4162
|660.889
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|269,0168
|664.924
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|268,9718
|665.392
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|268,5124
|669.998
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|268,3699
|671.408
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|268,2239
|672.900
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|268,0164
|675.010
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|267,6288
|679.010
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|47+0 / 47
|267,6199
|679.098
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|267,3937
|681.410
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|267,3725
|681.650
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|38+0 / 38
|267,1542
|683.844
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|150+4 / 154
|266,6216
|689.278
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|266,5455
|690.080
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|266,4161
|691.513
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|266,1458
|694.369
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|265,6772
|699.319
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|265,4702
|701.443
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|265,3736
|702.450
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|265,3490
|702.700
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|265,1648
|704.607
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|264,6547
|709.980
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|263,3009
|724.368
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|263,2231
|725.171
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|262,8565
|729.086
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|262,2059
|736.033
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|261,8515
|739.853
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|261,4019
|744.771
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|260,9469
|749.817
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|260,5730
|753.900
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|140+4 / 144
|260,4611
|755.126
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|260,1464
|758.685
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|259,9677
|760.691
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|259,5791
|765.018
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|259,3902
|767.174
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|258,9500
|772.094
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|258,6175
|775.908
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|257,6759
|786.422
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|257,4787
|788.646
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|257,2845
|790.933
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|257,2730
|791.054
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|257,0774
|793.271
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|256,4374
|800.628
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|256,1700
|803.761
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|255,8125
|807.868
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|255,5342
|811.018
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|255,0172
|817.136
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|254,6260
|821.770
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|254,6153
|821.885
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|253,5876
|834.085
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|252,8675
|842.702
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|252,7194
|844.478
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|252,7154
|844.521
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|252,2788
|849.785
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|251,9149
|854.121
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|251,7972
|855.504
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|251,6711
|856.979
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|251,5183
|858.857
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|251,2516
|862.169
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|251,0613
|864.550
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|250,8604
|867.034
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|250,6840
|869.181
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|249,8801
|879.152
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|249,7566
|880.686
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|249,6947
|881.448
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|249,5809
|882.941
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|249,5676
|883.126
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|249,3480
|885.795
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|249,0083
|890.002
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|248,8721
|891.663
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|248,6466
|894.520
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|248,3941
|897.600
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|248,0151
|902.281
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|247,6351
|907.038
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|247,4680
|909.094
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|247,0336
|914.688
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|246,6447
|919.560
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|246,0963
|926.379
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|245,9864
|927.792
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|245,6221
|932.402
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|245,5559
|933.244
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|245,3021
|936.484
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|244,6188
|945.379
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|244,4228
|947.861
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|244,3015
|949.436
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|244,1840
|950.921
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|243,6815
|957.450
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|243,5723
|958.886
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|243,4406
|960.633
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|242,8974
|967.826
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|241,1060
|991.567
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|İşletme (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|240,2550
|1.002.831
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|238,8721
|1.021.363
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|18+0 / 18
|238,5376
|1.025.917
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|238,4666
|1.026.899
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|238,1749
|1.031.083
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|237,6688
|1.037.925
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|237,6480
|1.038.197
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|237,3645
|1.042.099
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|236,9503
|1.047.774
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|236,5393
|1.053.436
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|236,1710
|1.058.541
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|235,5533
|1.066.964
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|234,4963
|1.081.684
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|233,3058
|1.098.203
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|233,0058
|1.102.342
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|231,3182
|1.126.207
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|230,4185
|1.138.949
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|229,6644
|1.149.608
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|228,1316
|1.171.689
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|226,5910
|1.193.488
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|224,7292
|1.220.369
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|224,3535
|1.225.792
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|219,9154
|1.289.514
|Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|217,0349
|1.330.821
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|216,4905
|1.338.475
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|216,0758
|1.344.452
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|215,7258
|1.349.471
|Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|213,0747
|1.386.812
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|209,8319
|1.431.299
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|İşletme (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|203,5207
|1.513.741
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|190,1466
|1.659.052
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|181,4970
|1.723.628
|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)
|İşletme (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|177,5209
|1.744.096
|Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / ---
|---
|---
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / ---
|---
|---
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|İşletme (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|İşletme (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / ---
|---
|---
|Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İşletme (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.