4 yıllık bölümler arasında yer alan İspanyol Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İspanyol Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İspanyol Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İspanyolca) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 434,14845 13.215 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İspanyol Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İspanyolca) (4 Yıllık) DİL 45+2 / 47 415,83241 18.551 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İspanyol Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 412,68625 19.541 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İspanyol Dili ve Edebiyatı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 1+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.