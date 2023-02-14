4 yıllık bölümler arasında yer alan İstatistik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İstatistik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İstatistik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İstatistik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İstatistik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 480,0937 31.702 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 406,2421 99.244 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 381,7116 128.090 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 378,6722 132.067 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İstatistik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 365,7492 150.478 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 359,2184 160.399 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 353,2222 170.444 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 327,5735 220.791 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 324,0754 228.822 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 315,5168 249.708 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 310,2181 263.739 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 304,5799 279.854 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 297,1143 302.593 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 297,0991 302.637 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 291,8756 319.951 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 282,6209 353.528 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 280,8178 360.591 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 280,4599 362.002 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İstatistik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 279,5158 365.906 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 272,9386 393.950 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İstatistik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 267,1703 421.308 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İstatistik (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 252,0634 507.276

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.