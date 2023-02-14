4 yıllık bölümler arasında yer alan İstatistik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İstatistik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İstatistik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İstatistik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|480,0937
|31.702
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|406,2421
|99.244
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|381,7116
|128.090
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|378,6722
|132.067
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İstatistik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|365,7492
|150.478
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|359,2184
|160.399
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|353,2222
|170.444
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|327,5735
|220.791
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|324,0754
|228.822
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|315,5168
|249.708
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|310,2181
|263.739
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|304,5799
|279.854
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|297,1143
|302.593
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|297,0991
|302.637
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|291,8756
|319.951
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|282,6209
|353.528
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|280,8178
|360.591
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|280,4599
|362.002
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İstatistik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|279,5158
|365.906
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|272,9386
|393.950
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|267,1703
|421.308
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İstatistik (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|252,0634
|507.276
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.