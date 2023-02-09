4 yıllık bölümler arasında yer alan Japon Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Japon Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Japon Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Japon Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Japon Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 441,88538 11.257 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Japon Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 386,16268 28.756 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Japon Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 368,38519 35.291 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Japon Dili ve Edebiyatı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 1+0 / 1 222,19017 99.696

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.