4 yıllık bölümler arasında yer alan Karşılaştırmalı Edebiyat 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Karşılaştırmalı Edebiyat bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Karşılaştırmalı Edebiyat 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 3+0 / 3 536,38093 215 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 3+0 / 3 467,74522 6.211 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 466,19586 6.452 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 385,31968 29.077 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 12+0 / 12 382,45273 30.123 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 372,37496 33.800 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 302,79559 61.374 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 29+0 / 29 330,36744 50.025

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