4 yıllık bölümler arasında yer alan Karşılaştırmalı Edebiyat 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Karşılaştırmalı Edebiyat bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Karşılaştırmalı Edebiyat 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|3+0 / 3
|536,38093
|215
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|3+0 / 3
|467,74522
|6.211
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / 5
|466,19586
|6.452
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|385,31968
|29.077
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|12+0 / 12
|382,45273
|30.123
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|372,37496
|33.800
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|302,79559
|61.374
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Karşılaştırmalı Edebiyat (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|29+0 / 29
|330,36744
|50.025
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.