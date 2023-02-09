4 yıllık bölümler arasında yer alan Kore Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kore Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kore Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Kore Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kore Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Korece) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 433,95546 13.275 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kore Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 417,55652 18.019 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Kore Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 368,11788 35.374 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Kore Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 350,76826 41.985 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kore Dili ve Edebiyatı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 1+0 / 1 212,48234 104.587

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.