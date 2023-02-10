4 yıllık bölümler arasında yer alan Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 316,8176 311.440 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 297,3943 427.556 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 282,1791 543.542 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 272,3022 632.644 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 258,1554 781.066 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 251,0468 864.730 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 245,5300 933.575

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.