4 yıllık bölümler arasında yer alan Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kürt Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Kürt Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 232,7134 1.016.106 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Kürt Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 25+1 / 26 343,7460 130.403 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Kürt Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 218,6051 1.172.520

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.