4 yıllık bölümler arasında yer alan Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 297,2390 428.624 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 273,8349 618.158 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 218,9978 1.302.589

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.