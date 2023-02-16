4 yıllık bölümler arasında yer alan Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Medya ve Görsel Sanatlar bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Medya ve Görsel Sanatlar bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Medya ve Görsel Sanatlar (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 403,0121 20.142 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Medya ve Görsel Sanatlar (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 45+0 / 45 294,5048 393.820 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Medya ve Görsel Sanatlar (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 497,3034 259 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Medya ve Görsel Sanatlar (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 62+0 / 62 336,0891 157.974

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.