4 yıllık bölümler arasında yer alan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|543,8662
|571
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|534,2593
|2.110
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|513,9305
|9.476
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|503,6424
|15.189
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|496,1380
|20.044
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|491,5574
|23.194
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|485,3994
|27.646
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|28+0 / 28
|480,6869
|31.207
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|473,2988
|37.016
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|472,2909
|37.782
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|467,4168
|41.870
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|466,7549
|42.359
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|460,0235
|47.960
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|457,7201
|49.915
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|456,4996
|50.945
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|450,0392
|56.555
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|441,3712
|64.346
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|439,0561
|66.438
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|434,9791
|70.140
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|431,7621
|73.156
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|429,0419
|75.776
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|427,4136
|77.372
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|420,5751
|84.132
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|411,6247
|93.495
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|409,6779
|95.530
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|18+0 / 18
|409,5598
|95.661
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|408,0393
|97.267
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|402,1240
|103.693
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|400,2077
|105.870
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|399,5755
|106.523
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|397,7085
|108.709
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|383,5529
|125.725
|Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|382,6519
|126.848
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|382,2509
|127.366
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|382,1010
|127.546
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|379,2911
|131.185
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|378,6598
|132.083
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|357,9638
|162.387
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|28+0 / 28
|357,0801
|163.853
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|355,1144
|167.145
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|354,6666
|167.925
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|352,6546
|171.383
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|345,4213
|184.229
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 43
|345,3530
|184.343
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+0 / 35
|336,2742
|202.117
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|335,2399
|204.242
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|332,2967
|210.440
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|320,9601
|236.220
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|318,6701
|241.821
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|317,1742
|245.588
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|301,3478
|289.448
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|297,5305
|301.256
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|295,7370
|307.143
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|289,1865
|329.458
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|289,0079
|330.119
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|287,2792
|336.298
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|287,0414
|337.148
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|285,2210
|343.692
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 51
|284,8809
|344.935
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|281,2321
|358.910
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|280,8152
|360.599
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|280,6467
|361.274
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|68+0 / 68
|278,3389
|370.697
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|277,9457
|372.325
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|277,5112
|374.102
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|276,4447
|378.608
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|276,3838
|378.864
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 51
|273,3568
|392.113
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|269,1977
|411.400
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|266,6926
|423.642
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|266,6773
|423.719
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|27+0 / 27
|264,1690
|436.355
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|264,1135
|436.642
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|262,6154
|444.490
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|262,4346
|445.459
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|261,7595
|449.121
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|261,0013
|453.304
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|22+0 / 22
|260,7020
|455.000
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|260,4343
|456.514
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|260,4061
|456.649
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|259,3804
|462.402
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|258,7179
|466.205
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|257,0488
|475.867
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|255,9686
|482.424
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|255,8682
|483.007
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|254,8722
|489.152
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|253,6994
|496.725
|Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|247,6684
|537.637
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|246,7667
|544.339
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|245,3660
|554.715
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|243,1528
|571.887
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|243,0376
|572.819
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|241,9513
|581.575
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|211,6430
|909.732
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 19
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.