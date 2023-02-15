(4 Yıllık) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5543,8662571
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12534,25932.110
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77513,93059.476
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62503,642415.189
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52496,138020.044
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7491,557423.194
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9485,399427.646
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL28+0 / 28480,686931.207
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6473,298837.016
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12472,290937.782
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62467,416841.870
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6466,754942.359
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5460,023547.960
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5457,720149.915
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20456,499650.945
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82450,039256.555
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72441,371264.346
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62439,056166.438
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12434,979170.140
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9431,762173.156
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6429,041975.776
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9427,413677.372
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5420,575184.132
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16411,624793.495
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52409,677995.530
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL18+0 / 18409,559895.661
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6408,039397.267
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5402,1240103.693
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62400,2077105.870
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30399,5755106.523
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8397,7085108.709
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10383,5529125.725
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62382,6519126.848
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2382,2509127.366
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6382,1010127.546
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62379,2911131.185
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4378,6598132.083
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10357,9638162.387
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL28+0 / 28357,0801163.853
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20355,1144167.145
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31354,6666167.925
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31352,6546171.383
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2345,4213184.229
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL43+0 / 43345,3530184.343
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL35+0 / 35336,2742202.117
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62335,2399204.242
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30332,2967210.440
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34320,9601236.220
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7318,6701241.821
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52317,1742245.588
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52301,3478289.448
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62297,5305301.256
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4295,7370307.143
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41289,1865329.458
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34289,0079330.119
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2287,2792336.298
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62287,0414337.148
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10285,2210343.692
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51284,8809344.935
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41281,2321358.910
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62280,8152360.599
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62280,6467361.274
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68278,3389370.697
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62277,9457372.325
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41277,5112374.102
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52276,4447378.608
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62276,3838378.864
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51273,3568392.113
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41269,1977411.400
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25266,6926423.642
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52266,6773423.719
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL27+0 / 27264,1690436.355
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52264,1135436.642
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25262,6154444.490
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20262,4346445.459
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5261,7595449.121
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52261,0013453.304
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL22+0 / 22260,7020455.000
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52260,4343456.514
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21260,4061456.649
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52259,3804462.402
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34258,7179466.205
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52257,0488475.867
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41255,9686482.424
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31255,8682483.007
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20254,8722489.152
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52253,6994496.725
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2247,6684537.637
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31246,7667544.339
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31245,3660554.715
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21243,1528571.887
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31243,0376572.819
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21241,9513581.575
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16211,6430909.732
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 19DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları