4 yıllık bölümler arasında yer alan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 543,8662 571 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 534,2593 2.110 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 513,9305 9.476 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 503,6424 15.189 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 496,1380 20.044 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 491,5574 23.194 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 485,3994 27.646 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 28+0 / 28 480,6869 31.207 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 473,2988 37.016 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 472,2909 37.782 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 467,4168 41.870 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 466,7549 42.359 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 460,0235 47.960 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 457,7201 49.915 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 456,4996 50.945 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 450,0392 56.555 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 441,3712 64.346 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 439,0561 66.438 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 434,9791 70.140 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 431,7621 73.156 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 429,0419 75.776 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 427,4136 77.372 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 420,5751 84.132 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 411,6247 93.495 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 409,6779 95.530 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 18+0 / 18 409,5598 95.661 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 408,0393 97.267 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 402,1240 103.693 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 400,2077 105.870 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 399,5755 106.523 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 397,7085 108.709 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 383,5529 125.725 Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 382,6519 126.848 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 382,2509 127.366 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 382,1010 127.546 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 379,2911 131.185 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 378,6598 132.083 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 357,9638 162.387 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 28+0 / 28 357,0801 163.853 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 355,1144 167.145 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 354,6666 167.925 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 352,6546 171.383 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 345,4213 184.229 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 43 345,3530 184.343 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 35+0 / 35 336,2742 202.117 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 335,2399 204.242 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 332,2967 210.440 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 320,9601 236.220 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 318,6701 241.821 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 317,1742 245.588 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 301,3478 289.448 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 297,5305 301.256 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 295,7370 307.143 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 289,1865 329.458 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 289,0079 330.119 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 287,2792 336.298 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 287,0414 337.148 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 285,2210 343.692 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 284,8809 344.935 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 281,2321 358.910 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 280,8152 360.599 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 280,6467 361.274 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 278,3389 370.697 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 277,9457 372.325 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 277,5112 374.102 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 276,4447 378.608 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 276,3838 378.864 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 273,3568 392.113 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 269,1977 411.400 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 266,6926 423.642 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 266,6773 423.719 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 27+0 / 27 264,1690 436.355 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 264,1135 436.642 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 262,6154 444.490 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 262,4346 445.459 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 261,7595 449.121 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 261,0013 453.304 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 22 260,7020 455.000 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 260,4343 456.514 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 260,4061 456.649 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 259,3804 462.402 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 258,7179 466.205 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 257,0488 475.867 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 255,9686 482.424 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 255,8682 483.007 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 254,8722 489.152 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 253,6994 496.725 Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 247,6684 537.637 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 246,7667 544.339 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 245,3660 554.715 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 243,1528 571.887 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 243,0376 572.819 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 241,9513 581.575 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 211,6430 909.732 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 19 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.