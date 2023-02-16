(4 Yıllık) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Okul Öncesi Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62399,186723.358
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62394,705127.708
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62393,237229.232
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72407,068517.152
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62392,796529.683
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62397,571224.853
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62393,440628.990
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62413,332613.194
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72414,933712.332
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41390,272632.446
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72398,875823.642
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72399,733722.897
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3442,03583.711
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15333,6581167.663
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 4DolmadıDolmadı
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72398,157724.293
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8412,582113.599
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL32+0 / 32370,398562.208
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10324,1063210.254
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62389,619333.221
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9403,180320.004
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL51+0 / 51351,7470105.814
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52455,01472.080
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62397,631024.796
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72392,799129.680
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62408,136216.405
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72401,511421.402
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72406,184117.776
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62412,470513.664
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8386,540937.044
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL24+0 / 24357,924689.242
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL18+0 / 18346,7476120.689
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72409,417415.602
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62393,021829.440
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62416,504811.502
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62403,105620.064
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62392,215430.312
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62407,287617.004
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9402,072020.911
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL51+0 / 51356,132093.857
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62401,111321.727
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93418,388010.609
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72391,170031.438
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL16+0 / 16376,700851.196
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL16+0 / 16330,9683178.888
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL18+0 / 18313,0873269.180
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82432,64445.634
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41402,979320.164
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10416,563711.462
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34356,394293.152
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL16+0 / 16345,6032124.298
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72402,603820.486
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7441,40423.820
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL38+0 / 38376,733051.145
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9406,174817.788
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL51+0 / 51373,556956.524
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9401,827621.119
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL46+0 / 46345,2235125.563
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5334,1879165.529
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62404,611418.923
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9404,113119.309
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL51+0 / 51367,076868.607
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8400,113622.577
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL42+0 / 42328,1254191.366
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8409,681015.412
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL48+0 / 48353,0875102.049
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62408,597416.107
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62399,959022.697
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62390,561332.110
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52400,307522.385
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62391,322731.268
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72390,465832.213
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62394,448027.971
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62391,977630.571
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62391,607430.967
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62401,945321.021
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72395,483526.926
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8385,691238.108
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL2+0 / 2359,661384.893
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL40+0 / 40358,772087.079
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9399,587623.023
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL28+0 / 6DolmadıDolmadı
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL23+0 / 20DolmadıDolmadı
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82417,015011.237
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72403,550019.721
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62399,102323.430
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62395,302527.112
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72401,943221.023
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62391,907830.649
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62397,033525.361
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62394,764527.654
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62405,421218.320
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62395,259627.151
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52444,55963.321
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72401,121321.719
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62397,386625.003
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62390,746831.899
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72394,572327.831
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8423,25648.531
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL46+0 / 46343,7807130.276
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62391,080931.534
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62396,618125.761
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62395,542526.859
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8380,400945.481
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3330,4214181.241
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL39+0 / 39325,4676203.737
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8380,628445.121
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL42+0 / 42334,8790162.729
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62393,866028.577
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62403,722019.602
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 17379,152647.338
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL33+0 / 33338,9393147.438
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62415,088412.247
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62390,200432.530
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62391,830530.721

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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