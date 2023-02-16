4 yıllık bölümler arasında yer alan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Okul Öncesi Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 399,1867 23.358 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 394,7051 27.708 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 393,2372 29.232 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 407,0685 17.152 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 392,7965 29.683 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 397,5712 24.853 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 393,4406 28.990 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 413,3326 13.194 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 414,9337 12.332 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 390,2726 32.446 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 398,8758 23.642 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 399,7337 22.897 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 442,0358 3.711 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 333,6581 167.663 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 398,1577 24.293 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 412,5821 13.599 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 32+0 / 32 370,3985 62.208 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 324,1063 210.254 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 389,6193 33.221 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 403,1803 20.004 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 51+0 / 51 351,7470 105.814 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 455,0147 2.080 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 397,6310 24.796 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 392,7991 29.680 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 408,1362 16.405 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 401,5114 21.402 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 406,1841 17.776 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 412,4705 13.664 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 386,5409 37.044 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 24+0 / 24 357,9246 89.242 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 18+0 / 18 346,7476 120.689 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 409,4174 15.602 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 393,0218 29.440 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 416,5048 11.502 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 403,1056 20.064 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 392,2154 30.312 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 407,2876 17.004 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 402,0720 20.911 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 51+0 / 51 356,1320 93.857 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 401,1113 21.727 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 418,3880 10.609 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 391,1700 31.438 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 16+0 / 16 376,7008 51.196 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 16+0 / 16 330,9683 178.888 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 18+0 / 18 313,0873 269.180 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 432,6444 5.634 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 402,9793 20.164 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 416,5637 11.462 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 356,3942 93.152 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 16+0 / 16 345,6032 124.298 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 402,6038 20.486 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 441,4042 3.820 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 38+0 / 38 376,7330 51.145 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 406,1748 17.788 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 51+0 / 51 373,5569 56.524 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 401,8276 21.119 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 46+0 / 46 345,2235 125.563 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 334,1879 165.529 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 404,6114 18.923 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 404,1131 19.309 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 51+0 / 51 367,0768 68.607 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 400,1136 22.577 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 42+0 / 42 328,1254 191.366 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 409,6810 15.412 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 48+0 / 48 353,0875 102.049 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 408,5974 16.107 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 399,9590 22.697 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 390,5613 32.110 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 400,3075 22.385 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 391,3227 31.268 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 390,4658 32.213 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 394,4480 27.971 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 391,9776 30.571 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 391,6074 30.967 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 401,9453 21.021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 395,4835 26.926 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 385,6912 38.108 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 2+0 / 2 359,6613 84.893 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 40+0 / 40 358,7720 87.079 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 399,5876 23.023 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 28+0 / 6 Dolmadı Dolmadı Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 23+0 / 20 Dolmadı Dolmadı Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 417,0150 11.237 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 403,5500 19.721 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 399,1023 23.430 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 395,3025 27.112 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 401,9432 21.023 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 391,9078 30.649 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 397,0335 25.361 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 394,7645 27.654 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 405,4212 18.320 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 395,2596 27.151 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 444,5596 3.321 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 401,1213 21.719 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 397,3866 25.003 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 390,7468 31.899 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 394,5723 27.831 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 423,2564 8.531 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 46+0 / 46 343,7807 130.276 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 391,0809 31.534 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 396,6181 25.761 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 395,5425 26.859 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 380,4009 45.481 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 330,4214 181.241 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 39+0 / 39 325,4676 203.737 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 380,6284 45.121 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 42+0 / 42 334,8790 162.729 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 393,8660 28.577 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 403,7220 19.602 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 17 379,1526 47.338 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 33+0 / 33 338,9393 147.438 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 415,0884 12.247 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 390,2004 32.530 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 391,8305 30.721

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.