4 yıllık bölümler arasında yer alan Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 225,2240 1.213.178

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.